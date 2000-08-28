Серия А: «Ювентус» обыграл «Лацио», камбэки «Наполи» и «Ромы»

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Криштиану Роналду и во втором матче в Серии А не смог забить, что не помешало «Ювентусу» уверенно разобраться с «Лацио» и привычно возглавить турнирную таблицу.Знаковое противостояние «Милана» и нового главного тренера «Наполи» Карло Анчелотти завершилось домашним камбэком неаполитанцев, которые во втором тайме за 26 минут полностью перевернули ход игры и оформили вторую победу в сезоне.«Рома», уступая 1:3 во втором тайме домашнего матча против «Аталанты», за 45 минут нанесла 13 ударов по воротам гостей. Римляне успели сравнять счет, но повторить субботний подвиг «Наполи» не смогли.Экс-капитан «Шахтера» Дарио Срна в дебютном матче в составе «Кальяри» отметился результативной передачей. Хорват вернулся на поле после длительной дисквалификации за применение запрещенных препаратов.– Парма 1:0Гол: Антенуччи, 49– Сампдория 1:0Гол: де Пауль, 9– Эмполи 2:1Голы: Пентек, 6, Куаме, 18 – Мраз, 90Фрозиноне – Болонья 0:0– Кьево 6:1Голы: Миленкович, 8, Жерсон, 42, Бенасси, 49, 90, Кьеза, 71, Симеоне, 90 – Томович, 76Рома - Аталанта 3:3Голы: Пасторе, 2, Флоренци, 60, Манолас, 82 - Кастань, 19, Ригони, 22, 38Интер - Торино 2:2Голы: Перишич, 6, де Врей, 32 - Белотти, 55, Мейте, 68Кальяри - Сассуоло 2:2Голы: Паволетти, 10, 73 - Беррарди, 53, Боатенг, 90+7 (с пенальти)- Милан 3:2Голы: Зьелински, 53, 67, Мертенс, 79 - Бонавентура, 14, Калабрия, 48- Лацио 2:0Голы: Пьянич, 30, Манджукич, 752 – Бенасси (Фиорентина)2 – Берарди (Сассуоло)2 – Де Пауль (Удинезе)2 – Гомес (Аталанта)2 – Зелиньски (Наполи)