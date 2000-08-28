» » Серия А: «Ювентус» обыграл «Лацио», камбэки «Наполи» и «Ромы»
Раздел: Спорт  
0

Серия А: «Ювентус» обыграл «Лацио», камбэки «Наполи» и «Ромы»

Серия А: «Ювентус» обыграл «Лацио», камбэки «Наполи» и «Ромы»Сыграны матчи второго тура чемпионата Италии по футболу.

Криштиану Роналду и во втором матче в Серии А не смог забить, что не помешало «Ювентусу» уверенно разобраться с «Лацио» и привычно возглавить турнирную таблицу.

Знаковое противостояние «Милана» и нового главного тренера «Наполи» Карло Анчелотти завершилось домашним камбэком неаполитанцев, которые во втором тайме за 26 минут полностью перевернули ход игры и оформили вторую победу в сезоне.

«Рома», уступая 1:3 во втором тайме домашнего матча против «Аталанты», за 45 минут нанесла 13 ударов по воротам гостей. Римляне успели сравнять счет, но повторить субботний подвиг «Наполи» не смогли.

Экс-капитан «Шахтера» Дарио Срна в дебютном матче в составе «Кальяри» отметился результативной передачей. Хорват вернулся на поле после длительной дисквалификации за применение запрещенных препаратов.

Результаты матчей второго тура:

СПАЛ – Парма 1:0
Гол: Антенуччи, 49

Удинезе – Сампдория 1:0
Гол: де Пауль, 9

Дженоа – Эмполи 2:1
Голы: Пентек, 6, Куаме, 18 – Мраз, 90

Фрозиноне – Болонья 0:0

Фиорентина – Кьево 6:1
Голы: Миленкович, 8, Жерсон, 42, Бенасси, 49, 90, Кьеза, 71, Симеоне, 90 – Томович, 76

Рома - Аталанта 3:3
Голы: Пасторе, 2, Флоренци, 60, Манолас, 82 - Кастань, 19, Ригони, 22, 38

Интер - Торино 2:2
Голы: Перишич, 6, де Врей, 32 - Белотти, 55, Мейте, 68

Кальяри - Сассуоло 2:2
Голы: Паволетти, 10, 73 - Беррарди, 53, Боатенг, 90+7 (с пенальти)

Наполи - Милан 3:2
Голы: Зьелински, 53, 67, Мертенс, 79 - Бонавентура, 14, Калабрия, 48

Ювентус - Лацио 2:0
Голы: Пьянич, 30, Манджукич, 75

Турнирная таблица:

Серия А: «Ювентус» обыграл «Лацио», камбэки «Наполи» и «Ромы»








Читайте также: Серия А: «Наполи» приблизился к «Ювентусу», победы «Ромы» и «Лацио»

Лучшие бомбардиры:

2 – Бенасси (Фиорентина)
2 – Берарди (Сассуоло)
2 – Де Пауль (Удинезе)
2 – Гомес (Аталанта)
2 – Зелиньски (Наполи)
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: чемпионат Италии, Ювентус, Лацио

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:04 » Автор: Иван Мартынов
     89
     0

Похожие новости по теме

Серия А: «Наполи» приблизился к «Ювентусу», победы «Ромы» и «Лацио» Серия А: «Наполи» приблизился к «Ювентусу», победы «Ромы» и «Лацио»

Сыграны матчи 33-го тура чемпионата Италии по футболу.

Серия А: «Наполи» разгромил «Лацио», «Ювентус» справился с «Фиорентиной» Серия А: «Наполи» разгромил «Лацио», «Ювентус» справился с «Фиорентиной»

Сыграны матчи 24-го тура чемпионата Италии по футболу.

Серия А: очередные победы «Наполи», «Интера» и «Лацио» Серия А: очередные победы «Наполи», «Интера» и «Лацио»

В чемпионате Италии по футболу сыграны матчи 10-го тура.

Серия А: «Фиорентина» остановила «Ювентус», победы «Ромы» и «Наполи» Серия А: «Фиорентина» остановила «Ювентус», победы «Ромы» и «Наполи»

Вашему вниманию результаты матчей 20-го тура чемпионата Италии по футболу.

Серия А: «Ювентус» сильнее «Аталанты», победы «Милана», «Ромы» и «Наполи» Серия А: «Ювентус» сильнее «Аталанты», победы «Милана», «Ромы» и «Наполи»

Вашему вниманию результаты матчей 15-го тура чемпионата Италии по футболу.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх