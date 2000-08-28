Раздел: Спорт
Серия А: «Ювентус» обыграл «Лацио», камбэки «Наполи» и «Ромы»
Сыграны матчи второго тура чемпионата Италии по футболу.
Криштиану Роналду и во втором матче в Серии А не смог забить, что не помешало «Ювентусу» уверенно разобраться с «Лацио» и привычно возглавить турнирную таблицу.
Знаковое противостояние «Милана» и нового главного тренера «Наполи» Карло Анчелотти завершилось домашним камбэком неаполитанцев, которые во втором тайме за 26 минут полностью перевернули ход игры и оформили вторую победу в сезоне.
«Рома», уступая 1:3 во втором тайме домашнего матча против «Аталанты», за 45 минут нанесла 13 ударов по воротам гостей. Римляне успели сравнять счет, но повторить субботний подвиг «Наполи» не смогли.
Экс-капитан «Шахтера» Дарио Срна в дебютном матче в составе «Кальяри» отметился результативной передачей. Хорват вернулся на поле после длительной дисквалификации за применение запрещенных препаратов.
Результаты матчей второго тура:
СПАЛ – Парма 1:0
Гол: Антенуччи, 49
Удинезе – Сампдория 1:0
Гол: де Пауль, 9
Дженоа – Эмполи 2:1
Голы: Пентек, 6, Куаме, 18 – Мраз, 90
Фрозиноне – Болонья 0:0
Фиорентина – Кьево 6:1
Голы: Миленкович, 8, Жерсон, 42, Бенасси, 49, 90, Кьеза, 71, Симеоне, 90 – Томович, 76
Рома - Аталанта 3:3
Голы: Пасторе, 2, Флоренци, 60, Манолас, 82 - Кастань, 19, Ригони, 22, 38
Интер - Торино 2:2
Голы: Перишич, 6, де Врей, 32 - Белотти, 55, Мейте, 68
Кальяри - Сассуоло 2:2
Голы: Паволетти, 10, 73 - Беррарди, 53, Боатенг, 90+7 (с пенальти)
Наполи - Милан 3:2
Голы: Зьелински, 53, 67, Мертенс, 79 - Бонавентура, 14, Калабрия, 48
Ювентус - Лацио 2:0
Голы: Пьянич, 30, Манджукич, 75
Турнирная таблица:
Читайте также: Серия А: «Наполи» приблизился к «Ювентусу», победы «Ромы» и «Лацио»
Лучшие бомбардиры:
2 – Бенасси (Фиорентина)
2 – Берарди (Сассуоло)
2 – Де Пауль (Удинезе)
2 – Гомес (Аталанта)
2 – Зелиньски (Наполи)
Криштиану Роналду и во втором матче в Серии А не смог забить, что не помешало «Ювентусу» уверенно разобраться с «Лацио» и привычно возглавить турнирную таблицу.
Знаковое противостояние «Милана» и нового главного тренера «Наполи» Карло Анчелотти завершилось домашним камбэком неаполитанцев, которые во втором тайме за 26 минут полностью перевернули ход игры и оформили вторую победу в сезоне.
«Рома», уступая 1:3 во втором тайме домашнего матча против «Аталанты», за 45 минут нанесла 13 ударов по воротам гостей. Римляне успели сравнять счет, но повторить субботний подвиг «Наполи» не смогли.
Экс-капитан «Шахтера» Дарио Срна в дебютном матче в составе «Кальяри» отметился результативной передачей. Хорват вернулся на поле после длительной дисквалификации за применение запрещенных препаратов.
Результаты матчей второго тура:
СПАЛ – Парма 1:0
Гол: Антенуччи, 49
Удинезе – Сампдория 1:0
Гол: де Пауль, 9
Дженоа – Эмполи 2:1
Голы: Пентек, 6, Куаме, 18 – Мраз, 90
Фрозиноне – Болонья 0:0
Фиорентина – Кьево 6:1
Голы: Миленкович, 8, Жерсон, 42, Бенасси, 49, 90, Кьеза, 71, Симеоне, 90 – Томович, 76
Рома - Аталанта 3:3
Голы: Пасторе, 2, Флоренци, 60, Манолас, 82 - Кастань, 19, Ригони, 22, 38
Интер - Торино 2:2
Голы: Перишич, 6, де Врей, 32 - Белотти, 55, Мейте, 68
Кальяри - Сассуоло 2:2
Голы: Паволетти, 10, 73 - Беррарди, 53, Боатенг, 90+7 (с пенальти)
Наполи - Милан 3:2
Голы: Зьелински, 53, 67, Мертенс, 79 - Бонавентура, 14, Калабрия, 48
Ювентус - Лацио 2:0
Голы: Пьянич, 30, Манджукич, 75
Турнирная таблица:
Читайте также: Серия А: «Наполи» приблизился к «Ювентусу», победы «Ромы» и «Лацио»
Лучшие бомбардиры:
2 – Бенасси (Фиорентина)
2 – Берарди (Сассуоло)
2 – Де Пауль (Удинезе)
2 – Гомес (Аталанта)
2 – Зелиньски (Наполи)
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