АПЛ: «Тоттенхэм» разбил «Ман Юнайтед», тяжелая победа «Челси»

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«Тоттенхэм» впервые в истории Премьер-лиги на «Олд Траффорд» разгромил «Манчестер Юнайтед» и приблизил отставку Жозе Моуриньо. Худший старт в чемпионате с 1992 года для «Красных дьяволов» «Шпоры» обеспечили в начале второго тайма, когда Кейн головой отправил мяч в девятку ворот Де Хеа, а спустя две минуты Лукас Моура ударом в касание завершил быструю атаку своей команды. В концовке матча Моура в одиночную прорвался сквозь защиту «Юнайтед» и забил третий гол.Помимо «Тоттенхэма» еще один клуб из Лондона без потерь прошел стартовый отрезок сезона. «Челси» впервые с 2011 года на выезде обыграл «Ньюкасл» и примкнул к лидирующей группе. Очередные три очка команде Маурицио Сарри принес Маркос Алонсо, заработавший пенальти и спровоцировавший автогол защитника «Сорок» Йедлина.- Бернли 4:2Голы: Сери, 4, Митрович, 36, 38, Шюррле, 83 - Хендрик, 10, Тарковски, 41Ньюкасл -1:2Голы: Хоселу, 83 - Азар, 76 (с пенальти), Йедлин, 87 (автогол)– Кристал Пэлас 2:1Голы: Перейра, 53, Холебас, 71 – Заа, 78Манчестер Юнайтед –0:3Голы: Кейн, 50, Лукас, 52, 843 – Агуэро (Манчестер Сити)3 – Лукас (Тоттенхэм)3 – Мане (Ливерпуль)3 – Митрович (Фулхэм)3 – Перейра (Уотфорд)