Калинина драматично вышла во второй круг US Open, поражения Ястремской и Козловой

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Ангелина Калинина матче со 165-й ракеткой мира Катинкой фон Дайхманн без шансов проиграла первый сет, во второй партии при счете 5:4 теннисистка из Новой Каховки на своей подаче не реализовала два сет-бола, но на тайбрейке за счет активной и безошибочной игры у сетки выиграла семь подряд очков и возобновила борьбу за выход во второй круг.Решающий сет Калинина начала с проигранной подачи, однако смогла быстро восстановить равновесие. Начиная с пятого гейма фон Дайхманн из-за судорог перестала оказывать сопротивление и демонстративно отказывалась играть. Рефери матча оштрафовал теннисистку из Лихтенштейна на два гейма, после чего она снялась с матча.Во втором раунде US Open Ангелина Калинина сыграет с третьей ракеткой мира и действующей чемпионкой американского Шлема Слоан Стивенс.– Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн) – 1:6, 7:6, 5:2, отказ фон ДайхманнДаяне Ястремской с первой попытки не удалось выиграть матч в основной сетке турнира Большого шлема – 18-летняя одесситка не показала свой лучший теннис в матче с Каролиной Муховой и закономерно проиграла в двух сетах.Ястремская четырежды отдала свою подачу и сделала лишь один брейк. Даяна выиграла всего 54% мячей с первой подачи, в то время как ее соперница проиграла всего восемь розыгрышей с первого мяча.Даяна Ястремская (Украина) -– 4:6, 2:6Для Козловой визит в Нью-Йорк обернулся большим провалом – Екатерина у 85-й ракетке мира Лары Арруабаррены-Весино смогла взять всего три гейма. До встречи с украинкой теннисистка из Барселоны на US Open не побеждала с 2012 года.В первом сете Козлова проиграла шесть геймов подряд и взяла лишь три очка на приеме. Во второй партии украинка отдала еще два гейма на своей подаче и быстро попрощалась с последним в сезоне турниром Большого шлема.Екатерина Козлова (Украина) –– 0:6, 3:6Даяна Ястремская и Екатерина Козлова за участие в основной сетке Открытого чемпионата США заработали по 10 рейтинговых очков и 54 тысячи долларов призовых.