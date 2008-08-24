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Лига Чемпионов: «Динамо» - «Аякс». Анонс матча

Лига Чемпионов: «Динамо» - «Аякс». Анонс матчаКиевское «Динамо» в ответном матче против «Аякса» поспорит за путевку в групповой этап Лиги Чемпионов.

Матч недельной давности в Амстердаме подтвердил наихудшие опасения относительно игры «Динамо». Ошибки киевлян в обороне после впечатляющего старта сезона были лишь делом времени, «бело-синие» банально оказались не готовы к тем скоростям, которые предложил «Аякс». Выездные 1:3 – не такой и плохой результат, если вспомнить, что во втором тайме от разгрома «Динамо» дважды спасал каркас ворот.

В Киеве «Динамо» нужно забивать как минимум два гола. Способна ли команда Александра Хацкевича решить эту задачу? В текущем сезоне «Динамо» только в одном матче из девяти смогло забить большего одного мяча за 90 минут, да и второй гол Артема Беседина в ответном матче Лиги Чемпионов против «Славии» был забит из офсайда.

Два гола от Цыганкова, Вербича и компании – это лишь половина дела. Сложно представить, что мощная атака «Аякса» хотя бы раз не воспользуется своими шансами в контратаках.

В ответном матче Хацкевич может решиться на перестановку на позиции нападающего – Беседин из-за травмы не тренировался после первого матча с «Аяксом», а Русин в матче чемпионата Украины против «Черноморца» (1:1) вышел в стартовом составе и вновь забил, тем самым намекнул на свою готовность помочь в Лиге Чемпионов. В остальном от консервативного белоруса изменений в составе не ждут.

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Предварительные составы:

Динамо: Бойко - Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич - Сидорчук, Шепелев, Буяльский - Цыганков, Вербич - Русин
Аякс: Онана - Мазрауи, Блинд, Де Лигт, Вебер – де Йонг, Зиех, ван де Бек, Тадич, Нерес – Хунтелаар

Трансляция: «Футбол 2», 22:00

Прогноз: 2:2
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 Теги: Лига Чемпионов, Аякс, Динамо

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Сегодня, 12:38 » Автор: Иван Мартынов
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