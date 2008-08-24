Лига Чемпионов: «Динамо» - «Аякс». Анонс матча

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Матч недельной давности в Амстердаме подтвердил наихудшие опасения относительно игры «Динамо». Ошибки киевлян в обороне после впечатляющего старта сезона были лишь делом времени, «бело-синие» банально оказались не готовы к тем скоростям, которые предложил «Аякс». Выездные 1:3 – не такой и плохой результат, если вспомнить, что во втором тайме от разгрома «Динамо» дважды спасал каркас ворот.В Киеве «Динамо» нужно забивать как минимум два гола. Способна ли команда Александра Хацкевича решить эту задачу? В текущем сезоне «Динамо» только в одном матче из девяти смогло забить большего одного мяча за 90 минут, да и второй гол Артема Беседина в ответном матче Лиги Чемпионов против «Славии» был забит из офсайда.Два гола от Цыганкова, Вербича и компании – это лишь половина дела. Сложно представить, что мощная атака «Аякса» хотя бы раз не воспользуется своими шансами в контратаках.В ответном матче Хацкевич может решиться на перестановку на позиции нападающего – Беседин из-за травмы не тренировался после первого матча с «Аяксом», а Русин в матче чемпионата Украины против «Черноморца» (1:1) вышел в стартовом составе и вновь забил, тем самым намекнул на свою готовность помочь в Лиге Чемпионов. В остальном от консервативного белоруса изменений в составе не ждут.Динамо: Бойко - Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич - Сидорчук, Шепелев, Буяльский - Цыганков, Вербич - РусинАякс: Онана - Мазрауи, Блинд, Де Лигт, Вебер – де Йонг, Зиех, ван де Бек, Тадич, Нерес – ХунтелаарТрансляция: «Футбол 2», 22:00Прогноз: 2:2