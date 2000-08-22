Бой Усик-Беллью состоится 10 ноября в Лондоне

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Усик и Беллью встретятся в рамках тяжелого веса (до 90,7 кг). Украинец выставит на кон свои титулы WBA, WBO, WBC и IBF.«Усик будет боксировать против Тони Беллью 10 ноября в Лондоне. И это будет бой, на кону которого будут все четыре чемпионских пояса Александра.Оба боксера хотят этого поединка. Это и есть главное, что позволяет уже нам спокойно и целенаправленно работать над организацией этого боя», - цитирует Красюка Р-Спорт.Предполагается, что в случае победы над Беллью Усик оставит свои пояса вакантными и попрощается с тяжелым весом. В 2019 году украинский чемпион планирует перейти в супертяжелый вес, а его первым соперником в новой весовой категории может стать Диллиан Уайт (24-1, 17 КО), которого портал «BoxRec» ставит на шестую строку в рейтинге сильнейших боксеров дивизиона.Александр Усик в конце июля в Москве единогласным решением судей одержал убедительную победу над Муратом Гассиевым (26-1, 19 КО). Крупнейший успех в карьере сделал Усика абсолютным чемпионом мира и обладателем Кубка имени Мухаммеда Али.Тони Беллью в апреле в Лондоне в бою-реванше повторно нокаутировал экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Дэвида Хэя (28-4, 26 КО), который вскоре после поражения объявил об уходе из бокса.