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Бой Усик-Беллью состоится 10 ноября в Лондоне

Бой Усик-Беллью состоится 10 ноября в ЛондонеПромоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (15-0, 11 КО) Александр Красюк назвал дату и место проведения боя против Тони Беллью (30-2-1, 20 КО).

Усик и Беллью встретятся в рамках тяжелого веса (до 90,7 кг). Украинец выставит на кон свои титулы WBA, WBO, WBC и IBF.

«Усик будет боксировать против Тони Беллью 10 ноября в Лондоне. И это будет бой, на кону которого будут все четыре чемпионских пояса Александра.
Оба боксера хотят этого поединка. Это и есть главное, что позволяет уже нам спокойно и целенаправленно работать над организацией этого боя», - цитирует Красюка Р-Спорт.

Предполагается, что в случае победы над Беллью Усик оставит свои пояса вакантными и попрощается с тяжелым весом. В 2019 году украинский чемпион планирует перейти в супертяжелый вес, а его первым соперником в новой весовой категории может стать Диллиан Уайт (24-1, 17 КО), которого портал «BoxRec» ставит на шестую строку в рейтинге сильнейших боксеров дивизиона.

Александр Усик в конце июля в Москве единогласным решением судей одержал убедительную победу над Муратом Гассиевым (26-1, 19 КО). Крупнейший успех в карьере сделал Усика абсолютным чемпионом мира и обладателем Кубка имени Мухаммеда Али.

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Тони Беллью в апреле в Лондоне в бою-реванше повторно нокаутировал экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Дэвида Хэя (28-4, 26 КО), который вскоре после поражения объявил об уходе из бокса.
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 Теги: Усик, Беллью, бокс

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Сегодня, 15:59 » Автор: Иван Мартынов
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