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Роналду забил лучший гол сезона по версии УЕФА
Европейский футбольный союз (УЕФА) представил тройку лучших голов сезона 2017-2018.
На первое место посетители официального сайта УЕФА поставили гол Криштиану Роналду в матче 1/4 финала Лиги Чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом». Португалец, на тот момент выступавший в испанском клубе, в Турине ударом через себя поразил ворота Джанлуиджи Буффона.
Гол Роналду, сорвавший аплодисменты даже болельщиков «Ювентуса» собрал около 200 тысяч голосов. Всего же в опросе от УЕФА приняли участие почти 350 тысяч болельщиков.
Второе место в голосовании занял гол полузащитника «Марселя» Димитри Пайе в матче 1/4 финала Лиги Европы против «Лейпцига». Француз после сольного прохода эффектным ударом внешней стороной стопы отправил мяч в верхний угол ворот.
Наконец, тройку самых красивых голов сезона по версии УЕФА замкнул точный удар испанки Евы Наварро в финале чемпионата Европы среди девушек до 17 лет. Наварро красиво ушла от опеки и без шансов для вратаря отправила мяч в девятку ворот.
Читайте также: Роналду – лучший игрок сезона по версии УЕФА
УЕФА в четвертый раз определил лучший гол сезона. Дважды в этой номинации побеждал форвард «Барселоны» Лионель Месси, а в прошлом году награда досталась нападающему «Ювентуса» Марио Манджукичу.
На первое место посетители официального сайта УЕФА поставили гол Криштиану Роналду в матче 1/4 финала Лиги Чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом». Португалец, на тот момент выступавший в испанском клубе, в Турине ударом через себя поразил ворота Джанлуиджи Буффона.
Гол Роналду, сорвавший аплодисменты даже болельщиков «Ювентуса» собрал около 200 тысяч голосов. Всего же в опросе от УЕФА приняли участие почти 350 тысяч болельщиков.
Второе место в голосовании занял гол полузащитника «Марселя» Димитри Пайе в матче 1/4 финала Лиги Европы против «Лейпцига». Француз после сольного прохода эффектным ударом внешней стороной стопы отправил мяч в верхний угол ворот.
Наконец, тройку самых красивых голов сезона по версии УЕФА замкнул точный удар испанки Евы Наварро в финале чемпионата Европы среди девушек до 17 лет. Наварро красиво ушла от опеки и без шансов для вратаря отправила мяч в девятку ворот.
Читайте также: Роналду – лучший игрок сезона по версии УЕФА
УЕФА в четвертый раз определил лучший гол сезона. Дважды в этой номинации побеждал форвард «Барселоны» Лионель Месси, а в прошлом году награда досталась нападающему «Ювентуса» Марио Манджукичу.
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