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Вуэльта-2018: американец Кинг побеждает в горах

Вуэльта-2018: американец Кинг побеждает в горахГонщик «Dimension Data» Бен Кинг стал победителем первого горного этапа испанской веломногодневки.

Кинг отобрался в отрыв дня, затем на горе первой категории вместе с казахом Никитой Стальновым сбежал от попутчиков и не позволил именитому французу Пьеру Роллану вмешаться в борьбу за этап.

За несколько сотен метров до финиша Кинг пошел в атаку и легко сбежал от Стальнова. Американец впервые выиграл этап на гонке Гран-тура и совершил скачок в топ-20 генерального зачета.

Поляк Михал Квятковски отстоял лидерство в генеральном зачете, но его отрыв от ближайшего преследователя сократился до семи секунд. В топ-3 из 12-й позиции прорвался Саймон Йейтс, атаковавший на последних километрах финальной горы дня.

Украинец Марк Падун на четвертом этапе проиграл более 20 минут.

Результаты четвертого этапа:

1. Бен Кинг (США, Dimension Data) – 4:33,12
2. Никита Стальнов (Казахстан, «Астана») – 0,02
3. Пьер Роллан (Франция, Cannondale) – 0,13
4. Луис Анхель Мате (Испания, Cofidis) – 1,08
5. Бен Гастауэр (Люксембург, AG2R) – 1,39

Общий зачет:

1. Михал Квятковски (Польша, Sky) – 13:47,19
2. Эмануэль Бухманн (Германия, BORA-hansgrohe) – 0,07
3. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,10
4. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 0,12
5. Вилко Кельдерман (Нидерланды, Sunweb) – 0,25

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В среду на Вуэльте транзитный этап с финишем после спуска с горы второй категории Альто Эль Марчал протяженностью 10,8 километра со средним градиентом 4,2%.
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 Теги: Вуэльта, Кинг, велоспорт

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Сегодня, 20:40 » Автор: Иван Мартынов
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