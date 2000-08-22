Вуэльта-2018: американец Кинг побеждает в горах

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Кинг отобрался в отрыв дня, затем на горе первой категории вместе с казахом Никитой Стальновым сбежал от попутчиков и не позволил именитому французу Пьеру Роллану вмешаться в борьбу за этап.За несколько сотен метров до финиша Кинг пошел в атаку и легко сбежал от Стальнова. Американец впервые выиграл этап на гонке Гран-тура и совершил скачок в топ-20 генерального зачета.Поляк Михал Квятковски отстоял лидерство в генеральном зачете, но его отрыв от ближайшего преследователя сократился до семи секунд. В топ-3 из 12-й позиции прорвался Саймон Йейтс, атаковавший на последних километрах финальной горы дня.Украинец Марк Падун на четвертом этапе проиграл более 20 минут.1. Бен Кинг (США, Dimension Data) – 4:33,122. Никита Стальнов (Казахстан, «Астана») – 0,023. Пьер Роллан (Франция, Cannondale) – 0,134. Луис Анхель Мате (Испания, Cofidis) – 1,085. Бен Гастауэр (Люксембург, AG2R) – 1,391. Михал Квятковски (Польша, Sky) – 13:47,192. Эмануэль Бухманн (Германия, BORA-hansgrohe) – 0,073. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,104. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 0,125. Вилко Кельдерман (Нидерланды, Sunweb) – 0,25В среду на Вуэльте транзитный этап с финишем после спуска с горы второй категории Альто Эль Марчал протяженностью 10,8 километра со средним градиентом 4,2%.