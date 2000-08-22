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«Динамо» не совершило чуда с «Аяксом» и вылетело из Лиги Чемпионов

«Динамо» не совершило чуда с «Аяксом» и вылетело из Лиги ЧемпионовКиевское «Динамо» провалило ответный матч плей-офф квалификации Лиги Чемпионов.

По сравнению с первым матчем тренерский штаб «Динамо» удивил «Аяксом» выходом Супряги на острие атаки, а в середине поля Хацкевич вместо Гармаша ожидаемо бросил в бой Шепелева.

«Динамо» активно начало матч, но вся активность киевлян у чужих ворот отграничилась спонтанным моментом Цыганкова и серией неудачных навесов.

«Аякс» в атаке действовал гораздо убедительней. Голландцы уже на 14-й минуте могли выходить вперед, но Тадич с пенальти, назначенного за фол Кендзеры на де Лигте послал мяч в штангу. Несмотря на упущенный шанс, «Аякс» продолжил действовать с позиции силы – ван де Бек и Хунтелаар могли досрочно хоронить интригу, однако своими убойными моментами не воспользовались.

После перерыва ничего не изменилось… «Динамо» продолжило играть так, словно нулевая ничья их полностью устраивает, «Аякс» же организовывал одну опасную атаку за другой. При громадном игровом преимуществе гости из Амстердама продолжили транжирить свои моменты – удар Мазрауи головой в красивом прыжке вытащил Бойко, Зиеш со штрафного потряс перекладину, затем поочередно отказались забивать Хунтелаар и тот же Зиеш. А что там у «Динамо? Ничего, ни намека хотя бы на гол престижа.

«Динамо» второй сезон подряд осталось за бортом Лиги Чемпионов. Соперников по групповому этапу Лиги Европы команда Александра Хацкевича узнает в пятницу, 31 августа.

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Динамо - Аякс 0:0 (первый матч - 1:3)

Динамо: Бойко - Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич - Шепелев (Гармаш, 46), Сидорчук (Шапаренко, 64) - Цыганков, Буяльский (Русин, 85), Вербич - Супряга

Аякс: Онана - Мазрауи, де Лигт, Блинд, Вебер (Эйтинг, 79) - ван де Беек (де Вит, 85), Шене, де Йонг - Зиеш, Хунтелаар, Тадич

Предупреждения: Кендзера, Сидорчук, Шапаренко - Зиех, Тадич

На 14-й минуте Тадич не реализовал пенальти
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 Теги: Лига Чемпионов, Динамо, Аякс

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Сегодня, 00:04 » Автор: Иван Мартынов
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