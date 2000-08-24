Раздел: Спорт
US Open-2018: легкий старт Федерера, проблемы Джоковича
На Открытом чемпионате США по теннису завершена программа второго игрового дня.
Роджер Федерер поход за вторым в сезоне Шлемом начал с убедительной победы над японцем Йосихито Нисиокой. Швейцарец в двухчасовом поединке сделал шесть брейков, однажды отдал гейм на своей подаче, организовал 56 виннерсов и подал 14 эйсов. Во втором раунде Федерера ждет матч с французом Бенуа Пэром.
Жара в Нью-Йорке стала серьезной проблемой для Новака Джоковича. В матче с Мартоном Фучовичем серб проиграл сет, а в третьей партии уступал 2:4. И все же один из главных фаворитов US Open сумел без потерь выбраться из непростой ситуации – поединок первого раунда Джокович завершил серией из 10 выигранных геймов и вышел навстречу американцу Теннису Сандгрену, который свой матч первого круга выиграл в два раза быстрее.
Финалист US Open-2014 Марин Чилич в матче с Мариушем Копилом выиграл первый сет со счета 1:5, причем румын не реализовал пять сет-болов. Упустив великолепный шанс повести в счете, Копил под давлением жары быстро сник и вскоре отказался от продолжения борьбы. Во втором раунде Чилич сыграет с поляком Хубертом Гуркачем.
Среди сеяных теннисистов первый раунд Открытого чемпионата США не смогли преодолеть Марко Чеккинато, Филип Крайинович и Адриан Маннарино.
Результаты матчей сеяных теннисистов:
Ричардас Беранкис (Литва) – Чен Хен (Южная Корея, 23) – 6:4, 6:7, 0:6, 0:2, отказ Беранкиса
Филип Крайинович (Сербия, 32) – Мэттью Эбден (Австралия) – 6:7, 7:6, 6:4, 1:6, 1:4, отказ Крайиновича
Федерико Гайо (Италия) – Давид Гоффен (Бельгия, 10) – 2:6, 4:6, 6:7
Юити Сугита (Япония) – Ришар Гаске (Франция, 26) – 3:6, 1:6, 3:6
Марко Чеккинато (Италия, 22) – Жюльен Беннето (Франция) – 6:2, 6:7, 3:6, 4:6
Маккензи Макдональд (США) – Робин Хасе (Нидерланды) – 6:4, 6:4, 3:6, 1:6, 3:6
Малек Жазири (Тунис) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12) – 5:7, 2:6, 2:6
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Диего Шварцман (Аргентина, 13) – Федерико Дельбонис (Аргентина) – 6:2, 7:6, 6:2
Люка Пуй (Франция, 17) – Янник Маден (Германия) – 7:6, 6:2, 7:5
Марин Чилич (Хорватия, 7) – Мариуш Копил (Румыния) – 7:5, 6:1, 1:1, отказ Копила
Новак Джокович (Сербия, 6) – Мартон Фучович (Венгрия) – 6:3, 3:6, 6:4, 6:0
Фабио Фоньини (Италия, 14) – Майкл Ммо (США) – 4:6, 6:2, 6:4, 7:6
Петер Полански (Канада) – Александр Зверев (Германия, 4) – 2:6, 1:6, 2:6
Максимильян Мартерер (Германия) – Кеи Нисикори (Япония, 21) – 2:6, 2:6, 3:6
Фрэнсис Тиафо (США) – Адриан Маннарино (Франция, 29) – 6:1, 6:4, 4:6, 6:4
Йосихито Нисиока (Япония) – Роджер Федерер (Швейцария, 2) – 2:6, 2:6, 4:6
Ник Кирьос (Австралия, 30) – Раду Албот (Молдавия) – 7:5, 2:6, 6:4, 6:2
Роджер Федерер поход за вторым в сезоне Шлемом начал с убедительной победы над японцем Йосихито Нисиокой. Швейцарец в двухчасовом поединке сделал шесть брейков, однажды отдал гейм на своей подаче, организовал 56 виннерсов и подал 14 эйсов. Во втором раунде Федерера ждет матч с французом Бенуа Пэром.
Жара в Нью-Йорке стала серьезной проблемой для Новака Джоковича. В матче с Мартоном Фучовичем серб проиграл сет, а в третьей партии уступал 2:4. И все же один из главных фаворитов US Open сумел без потерь выбраться из непростой ситуации – поединок первого раунда Джокович завершил серией из 10 выигранных геймов и вышел навстречу американцу Теннису Сандгрену, который свой матч первого круга выиграл в два раза быстрее.
Финалист US Open-2014 Марин Чилич в матче с Мариушем Копилом выиграл первый сет со счета 1:5, причем румын не реализовал пять сет-болов. Упустив великолепный шанс повести в счете, Копил под давлением жары быстро сник и вскоре отказался от продолжения борьбы. Во втором раунде Чилич сыграет с поляком Хубертом Гуркачем.
Среди сеяных теннисистов первый раунд Открытого чемпионата США не смогли преодолеть Марко Чеккинато, Филип Крайинович и Адриан Маннарино.
Результаты матчей сеяных теннисистов:
Ричардас Беранкис (Литва) – Чен Хен (Южная Корея, 23) – 6:4, 6:7, 0:6, 0:2, отказ Беранкиса
Филип Крайинович (Сербия, 32) – Мэттью Эбден (Австралия) – 6:7, 7:6, 6:4, 1:6, 1:4, отказ Крайиновича
Федерико Гайо (Италия) – Давид Гоффен (Бельгия, 10) – 2:6, 4:6, 6:7
Юити Сугита (Япония) – Ришар Гаске (Франция, 26) – 3:6, 1:6, 3:6
Марко Чеккинато (Италия, 22) – Жюльен Беннето (Франция) – 6:2, 6:7, 3:6, 4:6
Маккензи Макдональд (США) – Робин Хасе (Нидерланды) – 6:4, 6:4, 3:6, 1:6, 3:6
Малек Жазири (Тунис) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12) – 5:7, 2:6, 2:6
Читайте также: Цуренко уверенно вышла во второй круг US Open-2018
Диего Шварцман (Аргентина, 13) – Федерико Дельбонис (Аргентина) – 6:2, 7:6, 6:2
Люка Пуй (Франция, 17) – Янник Маден (Германия) – 7:6, 6:2, 7:5
Марин Чилич (Хорватия, 7) – Мариуш Копил (Румыния) – 7:5, 6:1, 1:1, отказ Копила
Новак Джокович (Сербия, 6) – Мартон Фучович (Венгрия) – 6:3, 3:6, 6:4, 6:0
Фабио Фоньини (Италия, 14) – Майкл Ммо (США) – 4:6, 6:2, 6:4, 7:6
Петер Полански (Канада) – Александр Зверев (Германия, 4) – 2:6, 1:6, 2:6
Максимильян Мартерер (Германия) – Кеи Нисикори (Япония, 21) – 2:6, 2:6, 3:6
Фрэнсис Тиафо (США) – Адриан Маннарино (Франция, 29) – 6:1, 6:4, 4:6, 6:4
Йосихито Нисиока (Япония) – Роджер Федерер (Швейцария, 2) – 2:6, 2:6, 4:6
Ник Кирьос (Австралия, 30) – Раду Албот (Молдавия) – 7:5, 2:6, 6:4, 6:2
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