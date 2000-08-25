Раздел: Спорт
Свитолина разбила принципиальную соперницу и вышла в третий круг US Open
Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина оформила убедительную победу во втором круге Открытого чемпионата США.
Для Свитолиной матч второго раунда US Open против Татьяны Марии имел двойное значение, ведь всего семь недель назад немка на Уимблдоне сенсационно прервала серию Элины из 14 Шлемов без поражений в первом круге.
На старте матча теннисистки устроили обмен брейками. Свитолина первой защитила свою подачу и ушла в отрыв. В седьмом гейме украинка еще раз результативно сыграла на приеме и без проблем подала на первый сет.
Второй сет Свитолина начала с брейка, но развить свое преимущество Элине не удалось. Отсутствие еще одного брейка первая ракетка Украины компенсировала хладнокровной игрой на своей подаче – Свитолина вытащила два тяжелых гейма со счета 0:30, чем потрясла Марию, которая перестала надежно играть у сетки и досрочно смирилась с поражением.
В матче с Марией Свитолина совершила 24 виннерса, допустила 19 невынужденных ошибок, выиграла 83% розыгрышей с первой подачи и реализовала 5 из 11 брейк-поинтов.
Читайте также: US Open-2017: Свитолина и Долгополов пробились в четвертый круг
Элина Свитолина в четвертый раз подряд на US Open дошла как минимум до третьего круга, а следующая соперница седьмой ракетки мира определится в матче между китаянкой Ван Цян и представительницей Румынии Ириной Бегу.
Татьяна Мария (Германия) – Элина Свитолина (Украина, 7) – 2:6, 3:6
Для Свитолиной матч второго раунда US Open против Татьяны Марии имел двойное значение, ведь всего семь недель назад немка на Уимблдоне сенсационно прервала серию Элины из 14 Шлемов без поражений в первом круге.
На старте матча теннисистки устроили обмен брейками. Свитолина первой защитила свою подачу и ушла в отрыв. В седьмом гейме украинка еще раз результативно сыграла на приеме и без проблем подала на первый сет.
Второй сет Свитолина начала с брейка, но развить свое преимущество Элине не удалось. Отсутствие еще одного брейка первая ракетка Украины компенсировала хладнокровной игрой на своей подаче – Свитолина вытащила два тяжелых гейма со счета 0:30, чем потрясла Марию, которая перестала надежно играть у сетки и досрочно смирилась с поражением.
В матче с Марией Свитолина совершила 24 виннерса, допустила 19 невынужденных ошибок, выиграла 83% розыгрышей с первой подачи и реализовала 5 из 11 брейк-поинтов.
Читайте также: US Open-2017: Свитолина и Долгополов пробились в четвертый круг
Элина Свитолина в четвертый раз подряд на US Open дошла как минимум до третьего круга, а следующая соперница седьмой ракетки мира определится в матче между китаянкой Ван Цян и представительницей Румынии Ириной Бегу.
Татьяна Мария (Германия) – Элина Свитолина (Украина, 7) – 2:6, 3:6
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
162
0
Также советуем посмотреть
- Кабмин предложит СНБО ввести санкции против компаний РФ
- Любвеобильные собаки, не желающие оставлять в покое своих хозяев
- На Донбассе два экс-боевика пришли с повинной
- На Донбассе закрыли КПВВ Новотроицкое
- Фотограф создает портреты дочерей, которые повеселят каждого
- На Донбассе за сутки уничтожено трое оккупантов
- ГПУ опубликовала результаты расследования Иловайской трагедии
- Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
- В Киев привезли 20 раненых украинских бойцов с Донбасса
- О чем готова договариваться Москва
- Сеть повеселили фотожабы со звездами, собирающими урожай
- Соцсети с юмором отреагировали на попытки Путина «смягчить» пенсионную реформу
- Щодо скасування виборів в ОРДЛО
- В Дебальцево военный РФ сбил насмерть местного жителя, - разведка
- Девочка создала популярный мем, придумав странный способ нарисовать кота
- Як Нафтогаз пробиває «дно»
- Долой комплексы: в Николаеве на стадионе установили туалет с прозрачными стенами
- Размеры алиментов в Украине увеличились вдвое
- На части территории Украины аналоговое ТВ сохранили до 2019 года
- НАБУ: безвідповідальність і упередженість
- Хит Сети: полицейская собака устроила «забастовку»
- Искренность Медведчука – это подарок
- 73-летний тракторист одним ударом отправил в «нокаут» домушника
- «Выборов» в «ЛНР» не будет, - СМИ
- Боевики нарушили «школьное перемирие» на Донбассе
- Медведчук полегшив вибір українців
- Девушка стала звездой Сети, оригинально «отшив» поклонника
- Про давню ідею Вічного миру
- В Нью-Йорке улицы перекрыли из-за тысяч пчел, «облюбовавших» зонт
- Конфуз дня: китаянка случайно вышла замуж за незнакомца
Оставьте свой комментарий