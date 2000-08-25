Свитолина разбила принципиальную соперницу и вышла в третий круг US Open

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Для Свитолиной матч второго раунда US Open против Татьяны Марии имел двойное значение, ведь всего семь недель назад немка на Уимблдоне сенсационно прервала серию Элины из 14 Шлемов без поражений в первом круге.На старте матча теннисистки устроили обмен брейками. Свитолина первой защитила свою подачу и ушла в отрыв. В седьмом гейме украинка еще раз результативно сыграла на приеме и без проблем подала на первый сет.Второй сет Свитолина начала с брейка, но развить свое преимущество Элине не удалось. Отсутствие еще одного брейка первая ракетка Украины компенсировала хладнокровной игрой на своей подаче – Свитолина вытащила два тяжелых гейма со счета 0:30, чем потрясла Марию, которая перестала надежно играть у сетки и досрочно смирилась с поражением.В матче с Марией Свитолина совершила 24 виннерса, допустила 19 невынужденных ошибок, выиграла 83% розыгрышей с первой подачи и реализовала 5 из 11 брейк-поинтов.Элина Свитолина в четвертый раз подряд на US Open дошла как минимум до третьего круга, а следующая соперница седьмой ракетки мира определится в матче между китаянкой Ван Цян и представительницей Румынии Ириной Бегу.Татьяна Мария (Германия) –– 2:6, 3:6