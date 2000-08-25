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Свитолина разбила принципиальную соперницу и вышла в третий круг US Open

Свитолина разбила принципиальную соперницу и вышла в третий круг US OpenСильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина оформила убедительную победу во втором круге Открытого чемпионата США.

Для Свитолиной матч второго раунда US Open против Татьяны Марии имел двойное значение, ведь всего семь недель назад немка на Уимблдоне сенсационно прервала серию Элины из 14 Шлемов без поражений в первом круге.

На старте матча теннисистки устроили обмен брейками. Свитолина первой защитила свою подачу и ушла в отрыв. В седьмом гейме украинка еще раз результативно сыграла на приеме и без проблем подала на первый сет.

Второй сет Свитолина начала с брейка, но развить свое преимущество Элине не удалось. Отсутствие еще одного брейка первая ракетка Украины компенсировала хладнокровной игрой на своей подаче – Свитолина вытащила два тяжелых гейма со счета 0:30, чем потрясла Марию, которая перестала надежно играть у сетки и досрочно смирилась с поражением.

В матче с Марией Свитолина совершила 24 виннерса, допустила 19 невынужденных ошибок, выиграла 83% розыгрышей с первой подачи и реализовала 5 из 11 брейк-поинтов.

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Элина Свитолина в четвертый раз подряд на US Open дошла как минимум до третьего круга, а следующая соперница седьмой ракетки мира определится в матче между китаянкой Ван Цян и представительницей Румынии Ириной Бегу.

Татьяна Мария (Германия) – Элина Свитолина (Украина, 7) – 2:6, 3:6
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 Теги: US Open-2018, Свитолина, теннис

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Сегодня, 19:42 » Автор: Иван Мартынов
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