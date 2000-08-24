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«Реал» подписал забивного форварда «Лиона»

«Реал» подписал забивного форварда «Лиона»Мадридский «Реал» объявил о переходе нападающего «Лиона» и сборной Доминиканы Мариано Диас.

По данным портала «Трансфермаркет», за Диаса «Реал» заплатил 21,5 миллион евро, что почти в три раза больше той суммы, которую «Сливочные» выручили за футболиста год назад.

За сезон во Франции Диас во всех турнирах провел 48 матчей, забив 21 гол и отдав 7 результативных передач. В «Реале» на счету 25-летнего форварда 5 мячей в 14 поединках.

«Реал» в последний момент активировал опцию обратного выкупа Диаса. «Лион» планировал за 30 миллионов евро продать футболиста в «Севилью», но был вынужден принять менее выгодное предложение из Мадрида.

В «Реале» Диас за роль сменщика основного форварда команды Карима Бензема будет конкурировать с 21-летним Борхой Майоралем.

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Мариано Диас стал четвертым новичком «Реала» после прихода в команду Хулена Лопетеги. Ранее «Сливочные» подписали украинца Андрея Лунина, экс-вратаря «Челси» Тибо Куртуа и защитника сборной Испании Альваро Одриосола.
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 Теги: Реал, Лион, трансфер

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Сегодня, 22:55 » Автор: Иван Мартынов
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