Раздел: Спорт
От Украины только «Шахтер»: определились участники группового этапа Лиги Чемпионов
Известны 32 клуба-участника Лиги Чемпионов сезона 2018-2019.
С нового сезона в Лиге Чемпионов изменилась схема распределения путевок в групповой этап. Испания, Германия, Англия и Италия напрямую делегировали в основной раунд еврокубка по четыре клуба. Франция отправила трех представителей, Россия – двух, а остальные пять ассоциаций, включая Украину – по одному.
Через квалификацию в групповой этап Лиги Чемпионов пробились обидчик киевского «Динамо» «Аякс», ПСВ, «Бенфика», «Янг Бойз», АЕК и «Црвена Звезда».
Все участники группового раунда Лиги Чемпионов 2018-2019:
Испания: «Барселона», «Атлетико», «Реал», «Валенсия».
Германия: «Бавария», «Шальке», «Хоффенхайм», «Боруссия» Д.
Англия: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ливерпуль».
Италия: «Ювентус», «Наполи», «Рома», «Интер».
Франция: ПСЖ, «Монако», «Лион».
Россия: «Локомотив», ЦСКА Москва.
Португалия: «Порту», «Бенфика».
Нидерланды: «Аякс», ПСВ.
Украина: «Шахтер».
Бельгия: «Брюгге».
Турция: «Галатасарай».
Чехия: «Виктория Плзень».
Швейцария: «Янг Бойз».
Греция: АЕК.
Сербия: «Црвена Звезда».
При жеребьевке первую корзину сформируют действующий победитель Лиги Чемпионов «Реал», победитель Лиги Европы «Атлетико», а также национальные чемпионы стран из топ-6 таблицы коэффициентов УЕФА: «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ювентус», «ПСЖ» и «Локомотив», «Атлетико.
«Шахтер» попадает во вторую корзину. На групповом этапе чемпион Украины точно не сыграет с «Боруссией» Д, «Порту», «Манчестер Юнайтед», «Наполи», «Тоттенхэмом», «Ромой» и «Бенфикой».
Читайте также: Определились участники группового этапа Лиги Чемпионов 2017-2018
Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов 2018-2019 состоится в четверг в Монако. В прямом эфире церемонию в 19:00 по киевскому времени покажет телеканал «Футбол 1».
С нового сезона в Лиге Чемпионов изменилась схема распределения путевок в групповой этап. Испания, Германия, Англия и Италия напрямую делегировали в основной раунд еврокубка по четыре клуба. Франция отправила трех представителей, Россия – двух, а остальные пять ассоциаций, включая Украину – по одному.
Через квалификацию в групповой этап Лиги Чемпионов пробились обидчик киевского «Динамо» «Аякс», ПСВ, «Бенфика», «Янг Бойз», АЕК и «Црвена Звезда».
Все участники группового раунда Лиги Чемпионов 2018-2019:
Испания: «Барселона», «Атлетико», «Реал», «Валенсия».
Германия: «Бавария», «Шальке», «Хоффенхайм», «Боруссия» Д.
Англия: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ливерпуль».
Италия: «Ювентус», «Наполи», «Рома», «Интер».
Франция: ПСЖ, «Монако», «Лион».
Россия: «Локомотив», ЦСКА Москва.
Португалия: «Порту», «Бенфика».
Нидерланды: «Аякс», ПСВ.
Украина: «Шахтер».
Бельгия: «Брюгге».
Турция: «Галатасарай».
Чехия: «Виктория Плзень».
Швейцария: «Янг Бойз».
Греция: АЕК.
Сербия: «Црвена Звезда».
При жеребьевке первую корзину сформируют действующий победитель Лиги Чемпионов «Реал», победитель Лиги Европы «Атлетико», а также национальные чемпионы стран из топ-6 таблицы коэффициентов УЕФА: «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ювентус», «ПСЖ» и «Локомотив», «Атлетико.
«Шахтер» попадает во вторую корзину. На групповом этапе чемпион Украины точно не сыграет с «Боруссией» Д, «Порту», «Манчестер Юнайтед», «Наполи», «Тоттенхэмом», «Ромой» и «Бенфикой».
Читайте также: Определились участники группового этапа Лиги Чемпионов 2017-2018
Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов 2018-2019 состоится в четверг в Монако. В прямом эфире церемонию в 19:00 по киевскому времени покажет телеканал «Футбол 1».
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