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От Украины только «Шахтер»: определились участники группового этапа Лиги Чемпионов

От Украины только «Шахтер»: определились участники группового этапа Лиги ЧемпионовИзвестны 32 клуба-участника Лиги Чемпионов сезона 2018-2019.

С нового сезона в Лиге Чемпионов изменилась схема распределения путевок в групповой этап. Испания, Германия, Англия и Италия напрямую делегировали в основной раунд еврокубка по четыре клуба. Франция отправила трех представителей, Россия – двух, а остальные пять ассоциаций, включая Украину – по одному.

Через квалификацию в групповой этап Лиги Чемпионов пробились обидчик киевского «Динамо» «Аякс», ПСВ, «Бенфика», «Янг Бойз», АЕК и «Црвена Звезда».

Все участники группового раунда Лиги Чемпионов 2018-2019:

Испания: «Барселона», «Атлетико», «Реал», «Валенсия».

Германия: «Бавария», «Шальке», «Хоффенхайм», «Боруссия» Д.

Англия: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ливерпуль».

Италия: «Ювентус», «Наполи», «Рома», «Интер».

Франция: ПСЖ, «Монако», «Лион».

Россия: «Локомотив», ЦСКА Москва.

Португалия: «Порту», «Бенфика».

Нидерланды: «Аякс», ПСВ.

Украина: «Шахтер».

Бельгия: «Брюгге».

Турция: «Галатасарай».

Чехия: «Виктория Плзень».

Швейцария: «Янг Бойз».

Греция: АЕК.

Сербия: «Црвена Звезда».

При жеребьевке первую корзину сформируют действующий победитель Лиги Чемпионов «Реал», победитель Лиги Европы «Атлетико», а также национальные чемпионы стран из топ-6 таблицы коэффициентов УЕФА: «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ювентус», «ПСЖ» и «Локомотив», «Атлетико.

«Шахтер» попадает во вторую корзину. На групповом этапе чемпион Украины точно не сыграет с «Боруссией» Д, «Порту», «Манчестер Юнайтед», «Наполи», «Тоттенхэмом», «Ромой» и «Бенфикой».

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Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов 2018-2019 состоится в четверг в Монако. В прямом эфире церемонию в 19:00 по киевскому времени покажет телеканал «Футбол 1».
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 Теги: Лига Чемпионов, Шахтер

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Сегодня, 00:10 » Автор: Иван Мартынов
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