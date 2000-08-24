Лига Европы: «Лейпциг» - «Заря». Анонс матча

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Первый матч в Запорожье с первых секунд мог бы пойти по сценарию «Зари», если бы Рафаэль реализовал свой шанс. Вскоре для луганчан все кардинально изменилось – молодой Богдан Леднев повелся на провокацию игрока «Лейпцига» и получил прямую красную карточку. В меньшинстве«Заря» более часа отбивалась от массированных атак немцев. К счастью, отбилась – ни один из 30 ударов гостей не стал результативным.Домашние 0:0 вдвое повышают ценность любого гола, забитого «Зарей» в Германии. Проблема в том, что забивать в «Заре» в общем-то некому. Рафаэль не тянет на центрального нападающего, а на одном Караваеве далеко не уедешь. Как не вспомнить и про травмированного Громова – одного из тех игроков «Зари», способного создать момент за счет индивидуального мастерства.Сдержать атаку «Лейпцига» будет не менее сложно – при домашней публике немцы сделают все, чтобы реабилитироваться за разгромное поражение в первом туре Бундеслиги от «Боруссии» Д (1:4).«Заря» приятно удивила в битве с «Брагой», а неделю назад в меньшинстве дала отпор «Лейпцигу». Железный характер луганчан – главный аргумент нынешней «Зари». На него и будем надеется в ответном рандеву с немцами.РБ Лейпциг: Гуляси – Клостерманн, Конате, Упамекано, Сараччи – Кампль, Демме, Забитцер, Форсберг – Вернер, ОгюстенЗаря: Луис Фелипе - Тымчик, Сваток, Вернидуб, Михайличенко - Силас, Харатин - Караваев, Кочергин, Кабаев - РафаэльТрансляция: «2+2», 19:30Прогноз: 3:1