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Полузащитник «Реала» Модрич – футболист сезона по версии УЕФА

Полузащитник «Реала» Модрич – футболист сезона по версии УЕФАЕвропейский футбольный союз (УЕФА) на специальной церемонии в Монако подвел итоги минувшего сезона.

Победитель Лиги Чемпионов в составе «Реала» и финалист чемпионата мира со сборной Хорватии Лука Модрич впервые стал игроком года по версии УЕФА. В борьбе за награду хорват опередил своего бывшего одноклубника Криштиану Роналду и лидера «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха.

Модрич стал пятым футболистом, получавшим награду лучшему игроку сезона по версии УЕФА. Ранее индивидуальный трофей получали Криштиану Роналду (трижды), Лионель Месси (дважды), Андрес Иньеста и Франк Рибери.

Лучшим вратарем прошлого сезона в Лиге Чемпионов стал голкипер «Реала» Кейлор Навас. Костариканец в голосовании обошел Алиссона («Рома»/«Ливерпуль») и Джанлуиджи Буффона («Ювентус»/ПСЖ).

Среди защитников тренеры и журналисты отметили капитана «Реала» Серхио Рамоса. В тройку лучших игроков этого амплуа вошли еще два игрока «Сливочных» - Марсело и Рафаэль Варан.

Лука Модрич к награде лучшего игрока сезона добавил и приз лучшему полузащитнику. Конкуренцию хорвату составляли Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») и одноклубник Тони Кроос («Реал»).

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Лучшим нападающим ожидаемо стал победитель бомбардирской гонки Лиги Чемпионов Криштиану Роналду. Экс-форвард «Реала» в прошлом сезоне в 13 матчах забил 15 голов и стал семикратным лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов.
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 Теги: Модрич, Роналду, УЕФА

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Сегодня, 21:04 » Автор: Иван Мартынов
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