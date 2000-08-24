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Полузащитник «Реала» Модрич – футболист сезона по версии УЕФА
Европейский футбольный союз (УЕФА) на специальной церемонии в Монако подвел итоги минувшего сезона.
Победитель Лиги Чемпионов в составе «Реала» и финалист чемпионата мира со сборной Хорватии Лука Модрич впервые стал игроком года по версии УЕФА. В борьбе за награду хорват опередил своего бывшего одноклубника Криштиану Роналду и лидера «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха.
Модрич стал пятым футболистом, получавшим награду лучшему игроку сезона по версии УЕФА. Ранее индивидуальный трофей получали Криштиану Роналду (трижды), Лионель Месси (дважды), Андрес Иньеста и Франк Рибери.
Лучшим вратарем прошлого сезона в Лиге Чемпионов стал голкипер «Реала» Кейлор Навас. Костариканец в голосовании обошел Алиссона («Рома»/«Ливерпуль») и Джанлуиджи Буффона («Ювентус»/ПСЖ).
Среди защитников тренеры и журналисты отметили капитана «Реала» Серхио Рамоса. В тройку лучших игроков этого амплуа вошли еще два игрока «Сливочных» - Марсело и Рафаэль Варан.
Лука Модрич к награде лучшего игрока сезона добавил и приз лучшему полузащитнику. Конкуренцию хорвату составляли Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») и одноклубник Тони Кроос («Реал»).
Читайте также: Роналду – лучший игрок сезона по версии УЕФА
Лучшим нападающим ожидаемо стал победитель бомбардирской гонки Лиги Чемпионов Криштиану Роналду. Экс-форвард «Реала» в прошлом сезоне в 13 матчах забил 15 голов и стал семикратным лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов.
Победитель Лиги Чемпионов в составе «Реала» и финалист чемпионата мира со сборной Хорватии Лука Модрич впервые стал игроком года по версии УЕФА. В борьбе за награду хорват опередил своего бывшего одноклубника Криштиану Роналду и лидера «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха.
Модрич стал пятым футболистом, получавшим награду лучшему игроку сезона по версии УЕФА. Ранее индивидуальный трофей получали Криштиану Роналду (трижды), Лионель Месси (дважды), Андрес Иньеста и Франк Рибери.
Лучшим вратарем прошлого сезона в Лиге Чемпионов стал голкипер «Реала» Кейлор Навас. Костариканец в голосовании обошел Алиссона («Рома»/«Ливерпуль») и Джанлуиджи Буффона («Ювентус»/ПСЖ).
Среди защитников тренеры и журналисты отметили капитана «Реала» Серхио Рамоса. В тройку лучших игроков этого амплуа вошли еще два игрока «Сливочных» - Марсело и Рафаэль Варан.
Лука Модрич к награде лучшего игрока сезона добавил и приз лучшему полузащитнику. Конкуренцию хорвату составляли Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») и одноклубник Тони Кроос («Реал»).
Читайте также: Роналду – лучший игрок сезона по версии УЕФА
Лучшим нападающим ожидаемо стал победитель бомбардирской гонки Лиги Чемпионов Криштиану Роналду. Экс-форвард «Реала» в прошлом сезоне в 13 матчах забил 15 голов и стал семикратным лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов.
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