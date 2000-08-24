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Вуэльта-2018: Буанни выиграл этап со спринтерской развязкой

Вуэльта-2018: Буанни выиграл этап со спринтерской развязкойФранцузский гонщик «Cofidis» Насер Буанни стал победителем шестого этапа 73-й версии испанской Вуэльты.

В финишном створе Буанни переиграл Дэнни ван Поппеля и чемпиона Италии Элиа Вивиани. Француз в третий раз выиграл этап на Вуэльте, еще трижды Буанни побеждал на Джиро д’Италия.

Лидером генерального зачета остался француз Руди Молар, опережающий ближайшего преследователя на 41 секунду.

Украинец Марк Падун на шестом этапе занял 136-е место, отстав Буанни на 4 минуты и 46 секунд. В генеральном зачете Падун опустился на 110-ю позицию.

Результаты шестого этапа:

1. Насер Буанни (Франция, Cofidis) – 3:58,35
2. Дэнни ван Поппель (Нидерланды, LottoNL-Jumbo)
3. Элиа Вивиани (Италия, Quick-Step Floors)
4. Симоне Консонни (Италия, UAE-Team Emirates)
5. Маттео Трентин (Италия, Mitchelton-Scott)

Общий зачет:

1. Руди Молар (Франция, Groupama-FDJ) – 22:26,15
2. Михал Квятковски (Польша, Sky) – 0,41
3. Эмануэль Бухманн (Германия, Bora-Hansgrohe) – 0,48
4. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,51
5. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 0,53

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В субботу на Вуэльте две горы третьей категории с финишем под горняков. На заключительном километре дистанции участники многодневки преодолеют 400-метровый отрезок с градиентами в 5-8%.
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 Теги: Вуэльта, Буанни, велоспорт

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Сегодня, 22:52 » Автор: Иван Мартынов
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