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Вернидуб планирует оставить пост главного тренера «Зари»
Украинский специалист Юрий Вернидуб после обидного поражения «Зари» в плей-офф квалификации Лиги Европы сообщил о своем уходе из клуба.
«Заря» после домашних 0:0 в ответном матче против «Лейпцига» 2:1, но не смогла удержать нужный счет. Решающий гол луганчане пропустили на 90-й минуте с пенальти.
«Я благодарен всей команде, благодарен «Заре», за проведенные в клубе 9 лет. Думаю, пора делать паузу. Надеюсь, это пойдет на пользу клубу. Я как главный тренер, не выполнил задачу. Мы не вышли в групповой этап. Плюс не очень хорошее выступление во внутреннем чемпионате. По возвращению в Киев завтра постараюсь встретиться с президентом. Думаю, мы поговорим, и я обосную свое решение.
Думаю, я ухожу в отставку. Я, как главный тренер отвечаю за результат. Нужно принимать это решение. Для себя я принял такое решение. Надеюсь, что президент клуба Евгений Геллер меня тоже поймет. Нужен новый человек, который станет главным тренером, который сможет влить новую кровь в клуб, в команду и они начнут показывать еще лучшие результаты, чем те, которые добывали мы», - приводит слова Вернидуба официальный сайт «Зари».
Читайте также: Вернидуб продлил контракт с «Зарей»
Юрий Вернидуб возглавляет «Зарю» с ноября 2011 года. Под руководством 52-летнего специалиста луганчане дважды играли в групповом этапе Лиги Европы, брали бронзу в чемпионате Украины и доходили до финала в Кубке.
«Заря» после домашних 0:0 в ответном матче против «Лейпцига» 2:1, но не смогла удержать нужный счет. Решающий гол луганчане пропустили на 90-й минуте с пенальти.
«Я благодарен всей команде, благодарен «Заре», за проведенные в клубе 9 лет. Думаю, пора делать паузу. Надеюсь, это пойдет на пользу клубу. Я как главный тренер, не выполнил задачу. Мы не вышли в групповой этап. Плюс не очень хорошее выступление во внутреннем чемпионате. По возвращению в Киев завтра постараюсь встретиться с президентом. Думаю, мы поговорим, и я обосную свое решение.
Думаю, я ухожу в отставку. Я, как главный тренер отвечаю за результат. Нужно принимать это решение. Для себя я принял такое решение. Надеюсь, что президент клуба Евгений Геллер меня тоже поймет. Нужен новый человек, который станет главным тренером, который сможет влить новую кровь в клуб, в команду и они начнут показывать еще лучшие результаты, чем те, которые добывали мы», - приводит слова Вернидуба официальный сайт «Зари».
Читайте также: Вернидуб продлил контракт с «Зарей»
Юрий Вернидуб возглавляет «Зарю» с ноября 2011 года. Под руководством 52-летнего специалиста луганчане дважды играли в групповом этапе Лиги Европы, брали бронзу в чемпионате Украины и доходили до финала в Кубке.
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