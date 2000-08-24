» » Вернидуб планирует оставить пост главного тренера «Зари»
Раздел: Спорт  
0

Вернидуб планирует оставить пост главного тренера «Зари»

Вернидуб планирует оставить пост главного тренера «Зари»Украинский специалист Юрий Вернидуб после обидного поражения «Зари» в плей-офф квалификации Лиги Европы сообщил о своем уходе из клуба.

«Заря» после домашних 0:0 в ответном матче против «Лейпцига» 2:1, но не смогла удержать нужный счет. Решающий гол луганчане пропустили на 90-й минуте с пенальти.

«Я благодарен всей команде, благодарен «Заре», за проведенные в клубе 9 лет. Думаю, пора делать паузу. Надеюсь, это пойдет на пользу клубу. Я как главный тренер, не выполнил задачу. Мы не вышли в групповой этап. Плюс не очень хорошее выступление во внутреннем чемпионате. По возвращению в Киев завтра постараюсь встретиться с президентом. Думаю, мы поговорим, и я обосную свое решение.

Думаю, я ухожу в отставку. Я, как главный тренер отвечаю за результат. Нужно принимать это решение. Для себя я принял такое решение. Надеюсь, что президент клуба Евгений Геллер меня тоже поймет. Нужен новый человек, который станет главным тренером, который сможет влить новую кровь в клуб, в команду и они начнут показывать еще лучшие результаты, чем те, которые добывали мы», - приводит слова Вернидуба официальный сайт «Зари».

Читайте также: Вернидуб продлил контракт с «Зарей»

Юрий Вернидуб возглавляет «Зарю» с ноября 2011 года. Под руководством 52-летнего специалиста луганчане дважды играли в групповом этапе Лиги Европы, брали бронзу в чемпионате Украины и доходили до финала в Кубке.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Заря, Лига Европы, Вернидуб

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:58 » Автор: Иван Мартынов
     83
     0

Похожие новости по теме

Вернидуб продлил контракт с «Зарей» Вернидуб продлил контракт с «Зарей»

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб остается в клубе как минимум до 2020 года.

Тренер «Зари» готов подать в отставку Тренер «Зари» готов подать в отставку

Наставник луганской «Зари» Юрий Вернидуб задумался об уходе со своего поста.

«Заря» представила заявку на Лигу Европы «Заря» представила заявку на Лигу Европы

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб определился со списком футболистов, на которых рассчитывает в групповом этапе Лиги Европы.

Вернидуб подписал новый контракт с «Зарей» Вернидуб подписал новый контракт с «Зарей»

Украинский специалист Юрий Вернидуб продолжит тренировать «Зарю».

«Заря» может сменить главного тренера «Заря» может сменить главного тренера

Луганский клуб рискует начать новый год с новым тренерским штабом.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх