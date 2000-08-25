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От Украины «Динамо» и «Ворскла»: кто сыграет в групповом этапе Лиги Европы

От Украины «Динамо» и «Ворскла»: кто сыграет в групповом этапе Лиги ЕвропыПосле завершения квалификации определились 48 участников группового раунда Лиги Европы 2018-2019.

Украину во втором по престижности еврокубковом турнире представят вице-чемпион страны киевское «Динамо», уступившее «Аяксу» в плей-офф квалификации Лиги Чемпионов, и «Ворскла», получившая путевку в групповой этап Лиги Европы в статусе третьей команды чемпионата Украины сезона 2017-2018.

Помимо двух украинских клубов в Лиге Европы сыграют еще несколько украинских футболистов, представляющих зарубежные команды – Руслан Малиновский («Генк»), Евгений Селезнев («Акхисар»), Евгений Макаренко («Андерлехт»), Евгений Шахов и Евгений Хачериди (оба – ПАОК).

Все участники группового этапа Лиги Европы:

Испания: «Вильярреал», «Бетис», «Севилья».
Германия: «Айнтрахт», «Байер», «Лейпциг».
Франция: «Марсель», «Ренн», «Бордо».
Россия: «Краснодар», «Зенит», «Спартак».
Бельгия: «Андерлехт», «Генк», «Стандард».
Англия: «Челси», «Арсенал».
Италия: «Милан», «Лацио».
Украина: «Ворскла», «Динамо».
Турция: «Аксихар», «Фенербахче».
Греция: ПАОК, «Олимпиакос».
Чехия: «Яблонец», «Славия».
Шотландия: «Селтик», «Рейнджерс».
Норвегия: «Сапсборг», «Русенборг».
Кипр: АЕК (Ларнака), «Аполлон».
Австрия: «Зальцбург», «Рапид» (Вена).
Португалия: «Спортинг».
Швейцария: «Цюрих».
Беларусь: БАТЭ.
Венгрия: «Видеотон».
Казахстан: «Астана».
Дания: «Копенгаген».
Азербайджан: «Карабах».
Люксембург: «Дюделанж».
Швеция: «Мальме».
Словакия: «Спартак» (Трнава).
Болгария: «Лудогорец».
Хорватия: «Динамо» (Загреб).

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Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в пятницу в 16:00 по киевскому времени. В прямом эфире процедуру жребия покажет телеканал «Футбол 1».
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 Теги: Лига Европы, Динамо, Ворскла

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Сегодня, 00:15 » Автор: Иван Мартынов
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