От Украины «Динамо» и «Ворскла»: кто сыграет в групповом этапе Лиги Европы

Украина: «Ворскла», «Динамо».

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Украину во втором по престижности еврокубковом турнире представят вице-чемпион страны киевское «Динамо», уступившее «Аяксу» в плей-офф квалификации Лиги Чемпионов, и «Ворскла», получившая путевку в групповой этап Лиги Европы в статусе третьей команды чемпионата Украины сезона 2017-2018.Помимо двух украинских клубов в Лиге Европы сыграют еще несколько украинских футболистов, представляющих зарубежные команды – Руслан Малиновский («Генк»), Евгений Селезнев («Акхисар»), Евгений Макаренко («Андерлехт»), Евгений Шахов и Евгений Хачериди (оба – ПАОК).Испания: «Вильярреал», «Бетис», «Севилья».Германия: «Айнтрахт», «Байер», «Лейпциг».Франция: «Марсель», «Ренн», «Бордо».Россия: «Краснодар», «Зенит», «Спартак».Бельгия: «Андерлехт», «Генк», «Стандард».Англия: «Челси», «Арсенал».Италия: «Милан», «Лацио».Турция: «Аксихар», «Фенербахче».Греция: ПАОК, «Олимпиакос».Чехия: «Яблонец», «Славия».Шотландия: «Селтик», «Рейнджерс».Норвегия: «Сапсборг», «Русенборг».Кипр: АЕК (Ларнака), «Аполлон».Австрия: «Зальцбург», «Рапид» (Вена).Португалия: «Спортинг».Швейцария: «Цюрих».Беларусь: БАТЭ.Венгрия: «Видеотон».Казахстан: «Астана».Дания: «Копенгаген».Азербайджан: «Карабах».Люксембург: «Дюделанж».Швеция: «Мальме».Словакия: «Спартак» (Трнава).Болгария: «Лудогорец».Хорватия: «Динамо» (Загреб).Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в пятницу в 16:00 по киевскому времени. В прямом эфире процедуру жребия покажет телеканал «Футбол 1».