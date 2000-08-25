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Цуренко на US Open сенсационно прошла вторую ракетку мира
Украинская теннисистка Леся Цуренко во втором раунде Открытого чемпионата США уверенно разобралась с титулованной Каролин Возняцки.
Цуренко и Возняцки в Нью-Йорке проводили вторую очную встречу. Киевлянка пыталась взять реванш у второй ракетки мира за поражение на Australian Open в 2013 году (4:6, 3:6).
На старте матча Возняцки повела 3:1, но Цуренко быстро удалось восстановить равновесие. В седьмом гейме Леся взяла гейм на приеме, затем отыграла три брейк-поинта и уверенно завершила партию в свою пользу.
Во втором сете Цуренко уже было не остановить – Леся сделала два брейка, а на своей подаче проиграла всего шесть мячей, ни разу не позволив Возняцки дойти до брейк-поинта.
На пути к первой в карьере победе над теннисисткой из топ-5 рейтинга WTA Цуренко сделала 20 виннерсов, допустила 38 невынужденных ошибок, реализовала 5 из 8 брейк-поинтов и позволила Возняцки активными действиями за весь матч выиграть лишь 6 розыгрышей.
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Леся Цуренко за повторение личного рекорда на US Open в субботу поспорит с 54-й ракеткой мира Катержиной Синяковой, которая в тяжелом матче обыграла Айлу Томлянович (6:3, 6:7, 7:6).
Леся Цуренко (Украина) - Каролин Возняцки (Дания, 2) – 6:4, 6:2
Цуренко и Возняцки в Нью-Йорке проводили вторую очную встречу. Киевлянка пыталась взять реванш у второй ракетки мира за поражение на Australian Open в 2013 году (4:6, 3:6).
На старте матча Возняцки повела 3:1, но Цуренко быстро удалось восстановить равновесие. В седьмом гейме Леся взяла гейм на приеме, затем отыграла три брейк-поинта и уверенно завершила партию в свою пользу.
Во втором сете Цуренко уже было не остановить – Леся сделала два брейка, а на своей подаче проиграла всего шесть мячей, ни разу не позволив Возняцки дойти до брейк-поинта.
На пути к первой в карьере победе над теннисисткой из топ-5 рейтинга WTA Цуренко сделала 20 виннерсов, допустила 38 невынужденных ошибок, реализовала 5 из 8 брейк-поинтов и позволила Возняцки активными действиями за весь матч выиграть лишь 6 розыгрышей.
Читайте также: Цуренко в Цинциннати обыграла экс-первую ракетку мира
Леся Цуренко за повторение личного рекорда на US Open в субботу поспорит с 54-й ракеткой мира Катержиной Синяковой, которая в тяжелом матче обыграла Айлу Томлянович (6:3, 6:7, 7:6).
Леся Цуренко (Украина) - Каролин Возняцки (Дания, 2) – 6:4, 6:2
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