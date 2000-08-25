Раздел: Спорт
US Open-2018: Федерер и Джокович вышли в третий круг
На Открытом чемпионате США по теннису завершена программа четвертого игрового дня.
Второй номер посева Роджер Федерер избежал лишних проблем в непростом матче против 56-й ракетки мира Бенуа Пэром. Швейцарский ветеран не впечатлил – Федерер подал всего 5 эйсов, выиграл скромные для себя 75% мячей с первой подачи и допустил 39 невынужденных ошибок. В третьем раунде Федерера ждет дуэль с непредсказуемым Ником Кирьосом, который в каждом из четырех очных матчей против второй ракетки мира брал как минимум по сету.
Новаку Джоковичу в матче с 61-й ракеткой мира Теннисом Сандгреном пришлось задержаться на корте на четыре сета. Серб в концовке третьей партии на приеме не реализовал матч-бол, затем проиграл тайбрейк, но быстро исправился, легко добив американца в четвертом сете. Следующим соперником Джоковича станет 25-й номер мирового рейтинг Ришар Гаске, у которого серб выиграл 11 последних встреч.
Немецкая надежда на US Open Александр Зверев впервые в карьере вышел в третий круг американского Шлема. Во втором круге четвертая ракетка мира с легкостью разобрался с Николя Маю. Зверев подал 10 эйсов, выиграл 80% мячей с первой подачи и сделал 42 виннерса при 15 невынужденных ошибках. За выход в четвертый круг Зверев поспорит с соотечественником Филиппом Кольшрайбером.
Среди теннисистов из посева вчерашний день на турнире стал последним для Пабло Карреньо-Бусты, Фабио Фоньини и Хена Чона.
Читайте также: US Open-2018: Федерер и Джокович могут встретиться уже в 1/4 финала
Результаты матчей сеяных теннисистов:
Бенуа Пэр (Франция) – Роджер Федерер (Швейцария, 2) – 5:7, 4:6, 4:6
Новак Джокович (Сербия, 6) – Теннис Сандгрен (США) – 6:1, 6:3, 6:7, 6:2
Марин Чилич (Хорватия, 7) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:2, 6:0, 6:0
Николя Маю (Франция) – Александр Зверев (Германия, 4) – 4:6, 4:6, 2:6
Люка Пуй (Франция, 17) – Маркос Багдатис (Кипр) – 6:7, 6:4, 6:4, 6:3
Гаэль Монфис (Франция) – Кеи Нисикори (Япония, 21) – 2:6, 4:5, отказ Монфиса
Фабио Фоньини (Италия, 14) – Джон Миллман (Австралия) – 1:6, 6:4, 4:6, 1:6
Жюльен Беннето (Франция) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 2:6, 6:4, 1:6, 6:3, 3:6
Ник Кирьос (Австралия, 30) – Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 4:6, 7:6, 6:3, 6:0
Ласло Дьере (Сербия) – Ришар Гаске (Франция, 26) – 3:6, 6:7, 3:6
Диего Шварцман (Аргентина, 13) – Хауме Мунар (Испания) – 6:2, 6:0, 5:7, 6:2
Жоау Соуза (Португалия) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12) – 4:6, 6:3, 5:7, 6:2, 2:0, отказ Карреньо-Бусты
Михаил Кукушкин (Казахстан) – Хен Чон (Южная Корея, 23) – 7:6, 6:2, 6:3
Робин Хаасе (Нидерланды) – Давид Гоффен (Бельгия, 10) – 2:6, 7:6, 3:6, 2:6
Второй номер посева Роджер Федерер избежал лишних проблем в непростом матче против 56-й ракетки мира Бенуа Пэром. Швейцарский ветеран не впечатлил – Федерер подал всего 5 эйсов, выиграл скромные для себя 75% мячей с первой подачи и допустил 39 невынужденных ошибок. В третьем раунде Федерера ждет дуэль с непредсказуемым Ником Кирьосом, который в каждом из четырех очных матчей против второй ракетки мира брал как минимум по сету.
Новаку Джоковичу в матче с 61-й ракеткой мира Теннисом Сандгреном пришлось задержаться на корте на четыре сета. Серб в концовке третьей партии на приеме не реализовал матч-бол, затем проиграл тайбрейк, но быстро исправился, легко добив американца в четвертом сете. Следующим соперником Джоковича станет 25-й номер мирового рейтинг Ришар Гаске, у которого серб выиграл 11 последних встреч.
Немецкая надежда на US Open Александр Зверев впервые в карьере вышел в третий круг американского Шлема. Во втором круге четвертая ракетка мира с легкостью разобрался с Николя Маю. Зверев подал 10 эйсов, выиграл 80% мячей с первой подачи и сделал 42 виннерса при 15 невынужденных ошибках. За выход в четвертый круг Зверев поспорит с соотечественником Филиппом Кольшрайбером.
Среди теннисистов из посева вчерашний день на турнире стал последним для Пабло Карреньо-Бусты, Фабио Фоньини и Хена Чона.
Читайте также: US Open-2018: Федерер и Джокович могут встретиться уже в 1/4 финала
Результаты матчей сеяных теннисистов:
Бенуа Пэр (Франция) – Роджер Федерер (Швейцария, 2) – 5:7, 4:6, 4:6
Новак Джокович (Сербия, 6) – Теннис Сандгрен (США) – 6:1, 6:3, 6:7, 6:2
Марин Чилич (Хорватия, 7) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:2, 6:0, 6:0
Николя Маю (Франция) – Александр Зверев (Германия, 4) – 4:6, 4:6, 2:6
Люка Пуй (Франция, 17) – Маркос Багдатис (Кипр) – 6:7, 6:4, 6:4, 6:3
Гаэль Монфис (Франция) – Кеи Нисикори (Япония, 21) – 2:6, 4:5, отказ Монфиса
Фабио Фоньини (Италия, 14) – Джон Миллман (Австралия) – 1:6, 6:4, 4:6, 1:6
Жюльен Беннето (Франция) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 2:6, 6:4, 1:6, 6:3, 3:6
Ник Кирьос (Австралия, 30) – Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 4:6, 7:6, 6:3, 6:0
Ласло Дьере (Сербия) – Ришар Гаске (Франция, 26) – 3:6, 6:7, 3:6
Диего Шварцман (Аргентина, 13) – Хауме Мунар (Испания) – 6:2, 6:0, 5:7, 6:2
Жоау Соуза (Португалия) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12) – 4:6, 6:3, 5:7, 6:2, 2:0, отказ Карреньо-Бусты
Михаил Кукушкин (Казахстан) – Хен Чон (Южная Корея, 23) – 7:6, 6:2, 6:3
Робин Хаасе (Нидерланды) – Давид Гоффен (Бельгия, 10) – 2:6, 7:6, 3:6, 2:6
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