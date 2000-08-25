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Раздел: Спорт  
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Сегодня «Динамо» и «Ворскла» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы

Сегодня «Динамо» и «Ворскла» узнают соперников по групповому этапу Лиги ЕвропыДва украинских клуба примут участие в жеребьевке группового этапа Лиги Европы 2018-2019.

Вице-чемпион Украины киевское «Динамо» за счет высокого положения в клубном рейтинге УЕФА попало в первую корзину. На групповом этапе Лиги Европы киевляне точно не сыграют с фаворитами турнира – «Севильей», «Челси» и «Арсеналом».

Бронзовый призер Премьер-лиги «Ворскла» из-за отсутствия больших успехов в Европе заняла место в четвертой корзине.

Состав корзин при жеребьевке группового этапа Лиги Европы:

Первая корзина: «Севилья» (Испания), «Арсенал» (Англия), «Челси» (Англия), «Зенит» (Россия), «Байер» (Германия), «Динамо» (Украина), «Бешикташ» (Турция), «Зальцбург» (Австрия), «Олимпиакос» (Греция), «Вильярреал» (Испания), «Андерлехт» (Бельгия), «Лацио» (Италия).

Вторая корзина: «Спортинг» (Португалия), «Лудогорец» (Болгария), «Копенгаген» (Дания), «Марсель» (Франция), «Селтик» (Шотландия), ПАОК (Греция), «Милан» (Италия), «Генк» (Бельгия), «Фенербахче» (Турция), «Краснодар» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Рапид» (Австрия).

Третья корзина: «Бетис» (Испания), «Карабах» (Азербайджан), БАТЭ (Беларусь), «Динамо» Загреб (Хорватия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Айнтрахт» (Германия), «Мальме» (Швеция), «Спартак» Москва (Россия), «Стандард» (Бельгия), «Цюрих» (Швейцария), «Ренн» (Франция), «Бордо» (Франция).

Четвертая корзина: «Аполлон» (Кипр), «Русенборг» (Норвегия), «Ворскла» (Украина), «Славия» (Чехия), «Акхисар» (Турция), «Яблонец» (Чехия), АЕК Ларнака (Кипр), «Видеотон» (Венгрия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Дюделанж» (Люксембург), «Спартак» Трнава (Словакия), «Сарпсборг» (Норвегия).

Оптимальный жребий для «Динамо»: «Динамо» (Украина), «Рапид» (Австрия), «Цюрих» (Швейцария), «Дюделанж» (Люксембург).

Худший жребий для «Динамо»: «Динамо» (Украина), «Милан» (Италия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Славия» (Чехия).

Оптимальный жребий для «Ворсклы»: «Олимпиакос» (Греция), «Астана» (Казахстан), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Ворскла» (Украина).

Худший жребий для «Ворсклы»: «Челси» (Англия), «Марсель» (Франция), «Бетис» (Испания), «Ворскла» (Украина).

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Жеребьевка группового этапа Лиги Европы начнется в 14:00 по киевскому времени. В прямом эфире процедуру жребия покажет телеканал «Футбол 1».
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 Теги: Лига Европы, Динамо, Ворскла

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Сегодня, 11:23 » Автор: Иван Мартынов
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