» » Вуэльта-2018: Галоппан взял этап и вошел в топ-5 личного зачета
Раздел: Спорт  
0

Вуэльта-2018: Галоппан взял этап и вошел в топ-5 личного зачета

Вуэльта-2018: Галоппан взял этап и вошел в топ-5 личного зачетаФранцузский гонщик «AG2R La Mondiale» Тони Галоппан стал победителем очередного этапа испанской Вуэльте.

За четыре километра до финиша Галоппан вместе с небольшой группой сбежал от остатков пелотона, затем контратаковал своих попутчиков и перетерпел крутой отрезок на последнем километре. Помимо красивой победы на этапе хорошим бонусом для француза стал прогресс на пятую строку в общем зачете.

Галоппан впервые выиграл этап на Вуэльте. В 2014 году 30-летний гонщик побеждал на Тур де Франс и один день провел в желтой майке лидера генеральной классификации.

Обладателем красной майки остался Руди Молар. На второе место за счет проблем Михала Квятковски поднялся местный фаворит Алехандро Вальверде.

Украинец Марк Падун на седьмом этапе проиграл лидеру более 15 минут. В генеральном зачете Падун идет 118-м.

Результаты седьмого этапа:

1. Тони Галлопан (Франция, AG2R La Mondiale) – 4:18,20
2. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe) – 0,05
3. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)
4. Эдвард Прадес (Испания, Euskadi-Murias)
5. Омар Фрайле (Испания, «Астана»)

Общий зачет:

1. Руди Молар (Франция, Groupama-FDJ) – 26:44,40
2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 0,46
3. Эмануэль Бухманн (Германия, Bora-Hansgrohe) – 0,48
4. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,51
5. Тони Галлопан (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,59

Читайте также: Вуэльта-2015: Де Марки берет горный этап из отрыва

В субботу на Вуэльте равнинный этап с финишем под спринтеров широкого профиля.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Вуэльта, Галоппан, велоспорт

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:59 » Автор: Иван Мартынов
     122
     0

Похожие новости по теме

Вуэльта-2018: Буанни выиграл этап со спринтерской развязкой Вуэльта-2018: Буанни выиграл этап со спринтерской развязкой

Французский гонщик «Cofidis» Насер Буанни стал победителем шестого этапа 73-й версии испанской Вуэльты.

Вуэльта-2018: Кларк побеждает из отрыва, Молар перехватывает красную майку Вуэльта-2018: Кларк побеждает из отрыва, Молар перехватывает красную майку

Завершен пятый этап 73-й версии испанской веломногодневки Вуэльта.

Вуэльта-2018: американец Кинг побеждает в горах Вуэльта-2018: американец Кинг побеждает в горах

Гонщик «Dimension Data» Бен Кинг стал победителем первого горного этапа испанской веломногодневки.

Вуэльта-2018: Вальверде в 10-й раз побеждает на домашней гонке Вуэльта-2018: Вальверде в 10-й раз побеждает на домашней гонке

Гонщик «Movistar» Алехандро Вальверде стал победителем второго этапа 73-й версии испанской Вуэльты.

Тур де Франс-2018: Мартин выиграл этап с горным финишем Тур де Франс-2018: Мартин выиграл этап с горным финишем

Ирландский велогонщик Дэниэл Мартин стал победителем шестого этапа Тур де Франс.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх