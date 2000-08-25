Раздел: Спорт
Вуэльта-2018: Галоппан взял этап и вошел в топ-5 личного зачета
Французский гонщик «AG2R La Mondiale» Тони Галоппан стал победителем очередного этапа испанской Вуэльте.
За четыре километра до финиша Галоппан вместе с небольшой группой сбежал от остатков пелотона, затем контратаковал своих попутчиков и перетерпел крутой отрезок на последнем километре. Помимо красивой победы на этапе хорошим бонусом для француза стал прогресс на пятую строку в общем зачете.
Галоппан впервые выиграл этап на Вуэльте. В 2014 году 30-летний гонщик побеждал на Тур де Франс и один день провел в желтой майке лидера генеральной классификации.
Обладателем красной майки остался Руди Молар. На второе место за счет проблем Михала Квятковски поднялся местный фаворит Алехандро Вальверде.
Украинец Марк Падун на седьмом этапе проиграл лидеру более 15 минут. В генеральном зачете Падун идет 118-м.
Результаты седьмого этапа:
1. Тони Галлопан (Франция, AG2R La Mondiale) – 4:18,20
2. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe) – 0,05
3. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)
4. Эдвард Прадес (Испания, Euskadi-Murias)
5. Омар Фрайле (Испания, «Астана»)
Общий зачет:
1. Руди Молар (Франция, Groupama-FDJ) – 26:44,40
2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 0,46
3. Эмануэль Бухманн (Германия, Bora-Hansgrohe) – 0,48
4. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,51
5. Тони Галлопан (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,59
Читайте также: Вуэльта-2015: Де Марки берет горный этап из отрыва
В субботу на Вуэльте равнинный этап с финишем под спринтеров широкого профиля.
За четыре километра до финиша Галоппан вместе с небольшой группой сбежал от остатков пелотона, затем контратаковал своих попутчиков и перетерпел крутой отрезок на последнем километре. Помимо красивой победы на этапе хорошим бонусом для француза стал прогресс на пятую строку в общем зачете.
Галоппан впервые выиграл этап на Вуэльте. В 2014 году 30-летний гонщик побеждал на Тур де Франс и один день провел в желтой майке лидера генеральной классификации.
Обладателем красной майки остался Руди Молар. На второе место за счет проблем Михала Квятковски поднялся местный фаворит Алехандро Вальверде.
Украинец Марк Падун на седьмом этапе проиграл лидеру более 15 минут. В генеральном зачете Падун идет 118-м.
Результаты седьмого этапа:
1. Тони Галлопан (Франция, AG2R La Mondiale) – 4:18,20
2. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe) – 0,05
3. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)
4. Эдвард Прадес (Испания, Euskadi-Murias)
5. Омар Фрайле (Испания, «Астана»)
Общий зачет:
1. Руди Молар (Франция, Groupama-FDJ) – 26:44,40
2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 0,46
3. Эмануэль Бухманн (Германия, Bora-Hansgrohe) – 0,48
4. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,51
5. Тони Галлопан (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,59
Читайте также: Вуэльта-2015: Де Марки берет горный этап из отрыва
В субботу на Вуэльте равнинный этап с финишем под спринтеров широкого профиля.
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