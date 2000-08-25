Раздел: Спорт
Свитолина обыграла китаянку и вышла в 1/8 финала US Open
Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина во второй раз в карьере пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата США.
Путевку в четвертый круг US Open Свитолина оспаривала в матче с 52-й ракеткой мира Ван Цян, которая в Нью-Йорке оба стартовых поединка выиграла в двух сетах. По личным встречам Элина вела 2:0 и считалась большим фаворитом на выход в следующую стадию Шлема.
На старте матча Свитолина со второй попытки сделала брейк и повела 4:1. В середине партии Ван Цян заиграла уверенней и смогла вернуть свою подачу. И все же последнее слово осталось за Элиной – в десятом гейме украинка зацепилась за брейк и качественным ударом слева по линии забрала стартовую партию.
Второй сет Свитолина начала с проигранного гейма на своей подаче. Украинка не запаниковала, а стала искать возможность для обратного брейка. В шестом гейме Элина дождалась провала Ван Цян и сравняла счет. Китаянка потеряла веру в свою подачу и не помешала Свитолиной в концовке матча сделать еще два брейка.
В матче с Ван Цян Свитолина реализовала 4 из 4 брейк-поинтов, выиграла 70% мячей с первой подачи, организовала 13 виннерсов и допустила всего 12 невынужденных ошибок.
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За первый в карьере четвертьфинал на US Open Элина Свитолина в воскресенье поспорит с 19-й сеяной латышкой Анастасией Севастовой, обыгравшей в трех сетах Екатерину Макарову (4:6, 6:1, 6:2)
Ван Цян (Китай) – Элина Свитолина (Украина, 7) – 4:6, 4:6
Путевку в четвертый круг US Open Свитолина оспаривала в матче с 52-й ракеткой мира Ван Цян, которая в Нью-Йорке оба стартовых поединка выиграла в двух сетах. По личным встречам Элина вела 2:0 и считалась большим фаворитом на выход в следующую стадию Шлема.
На старте матча Свитолина со второй попытки сделала брейк и повела 4:1. В середине партии Ван Цян заиграла уверенней и смогла вернуть свою подачу. И все же последнее слово осталось за Элиной – в десятом гейме украинка зацепилась за брейк и качественным ударом слева по линии забрала стартовую партию.
Второй сет Свитолина начала с проигранного гейма на своей подаче. Украинка не запаниковала, а стала искать возможность для обратного брейка. В шестом гейме Элина дождалась провала Ван Цян и сравняла счет. Китаянка потеряла веру в свою подачу и не помешала Свитолиной в концовке матча сделать еще два брейка.
В матче с Ван Цян Свитолина реализовала 4 из 4 брейк-поинтов, выиграла 70% мячей с первой подачи, организовала 13 виннерсов и допустила всего 12 невынужденных ошибок.
Читайте также: Свитолина обыграла россиянку и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине
За первый в карьере четвертьфинал на US Open Элина Свитолина в воскресенье поспорит с 19-й сеяной латышкой Анастасией Севастовой, обыгравшей в трех сетах Екатерину Макарову (4:6, 6:1, 6:2)
Ван Цян (Китай) – Элина Свитолина (Украина, 7) – 4:6, 4:6
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