«Динамо» подписало полузащитника молодежной сборной Дании

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Датский новичок подписал с «Динамо» долгосрочный контракт, детали которого не разглашаются. Трансфер Дуэлунна обошелся «Динамо» ориентировочно в 3-4 миллиона евро.В Украине Дуэлунн будет выступать под 99-м номером, а его дебют в «Динамо» в случае оперативного решения всех бытовых вопросов может состояться уже в воскресенье в матче седьмого тура Премьер-лиги против «Карпат».Дуэлунн является воспитанником «Мидтьюлланда». В родной команде новобранец «Динамо» провел 120 матчей, забив 26 голов и отдав 15 результативных передач, включая 14 поединков и 1 гол в еврокубках.В молодежной сборной Дании Дуэлунн в 14 поединках забил 3 гола и отдал 3 ассиста.Датский полузащитник подкупил «Динамо» своим универсализмом. Дуэлунн способен закрыть позицию вингера на обоих флангах атаки, а также сыграть под нападающим.Миккель Дуэлунн – пятый новичок «Динамо» в летний период трансфер. Ранее вице-чемпион Украины заполучил Сидклея, Че Че, Витора Буэно и Владислава Супрягу.