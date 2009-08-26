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Раздел: Спорт  
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Зинченко останется в «Ман Сити» как минимум до января

Зинченко останется в «Ман Сити» как минимум до январяПолузащитник сборной Украины Александр Зинченко продолжит выступать в «Манчестер Сити».

Зинченко был близок к переходу в «Бетис» на правах аренды, однако испанский клуб в последний момент вышел из переговоров. Вместо Зинченко «Бетис» на год арендовал аргентинского полузащитника «ПСЖ» Джовани Ло Чельсо.

Ранее Зинченко был в шаге от перехода в «Вулверхэмптон». «Манчестер Сити» согласился отпустить украинца за 16 миллионов фунтов, однако Александр отказался от такого варианта продолжения карьеры.

После закрытия трансферного окна в Англии фаворитом на подписание Зинченко стал «Бетис». Испанцы предлагали «Ман Сити» 12 миллионов евро за 80% прав на украинца, но сделка не состоялась.

Оставшись в «Манчестер Сити», Зинченко рискует ближайшие месяцы провести без игровой практики. В сезоне 2018-2019 Александр ни разу не попал в заявку «Горожан» на официальный матч, проигрывая конкуренцию за место на позиции левого защитника дорогостоящему Бенджамену Менди.

Зинченко в прошлом сезоне во всех турнирах в составе «Манчестер Сити» отыграл 14 матчей и стал вторым украинским победителем Премьер-лиги после экс-защитника «Арсенала» Олега Лужного.

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Действующий контракт Александра Зинченко с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2021 года. Портал «Трансфермаркет» оценивает 21-летнего футболиста в 15 миллионов евро.
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 Теги: Зинченко, Манчестер Сити, чемпионат Англии

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Сегодня, 16:45 » Автор: Иван Мартынов
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