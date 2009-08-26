Вуэльта-2018: Вальверде в горном спринте обошел Сагана

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Отрыв дня из двух испанцев и одного португальца был пойман за шесть километров до финиша. Последним среди беглецов под натиском спринтерских команд сдался Тьяго Мачаду.В финишном створе первым атаковал итальянец Ниццоло, затем его рывок подхватил Саган, но последнее слово осталось за опытным Вальверде – 38-летний испанец за счет своей горняцкой подготовки прошел Сагана и оформила вторую победу на Вуэльте-2018.В генеральном зачете Руди Моллар на 37 секунд опережает Вальверде. В одной минуте от промежуточного лидера находятся только четыре гонщика.Украинец Марк Падун восьмой этап завершил на 161-м месте. В генеральном зачете Падун идет 126-м.1. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 4:35,542. Петер Саган (Словакия, BORA – hansgrohe)3. Данни ван Поппель (Нидерланды, Team LottoNL-Jumbo)4. Ион Изагирре (Испания, Bahrain Merida)5. Джакомо Ниццоло (Италия, Trek – Segafredo)1. Руди Молар (Франция, Groupama-FDJ) – 31.20,342. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 0,373. Эмануэль Бухманн (Германия, Bora-Hansgrohe) – 0,484. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,515. Тони Галлопен (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,59На девятом этапе участники Вуэльты преодолеют тяжелый горный этап с финишем в подъем высшей категории Ла-Коватилья протяженностью 9,8 километра со средним градиентом 7,1%.