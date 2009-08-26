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Вуэльта-2018: Вальверде в горном спринте обошел Сагана
Испанский гонщик «Movistar Team» Алехандро Вальверде стал победителем восьмого этапа Вуэльты.
Отрыв дня из двух испанцев и одного португальца был пойман за шесть километров до финиша. Последним среди беглецов под натиском спринтерских команд сдался Тьяго Мачаду.
В финишном створе первым атаковал итальянец Ниццоло, затем его рывок подхватил Саган, но последнее слово осталось за опытным Вальверде – 38-летний испанец за счет своей горняцкой подготовки прошел Сагана и оформила вторую победу на Вуэльте-2018.
В генеральном зачете Руди Моллар на 37 секунд опережает Вальверде. В одной минуте от промежуточного лидера находятся только четыре гонщика.
Украинец Марк Падун восьмой этап завершил на 161-м месте. В генеральном зачете Падун идет 126-м.
Результаты восьмого этапа:
1. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 4:35,54
2. Петер Саган (Словакия, BORA – hansgrohe)
3. Данни ван Поппель (Нидерланды, Team LottoNL-Jumbo)
4. Ион Изагирре (Испания, Bahrain Merida)
5. Джакомо Ниццоло (Италия, Trek – Segafredo)
Общий зачет:
1. Руди Молар (Франция, Groupama-FDJ) – 31.20,34
2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 0,37
3. Эмануэль Бухманн (Германия, Bora-Hansgrohe) – 0,48
4. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,51
5. Тони Галлопен (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,59
Читайте также: Вуэльта-2018: Вальверде в 10-й раз побеждает на домашней гонке
На девятом этапе участники Вуэльты преодолеют тяжелый горный этап с финишем в подъем высшей категории Ла-Коватилья протяженностью 9,8 километра со средним градиентом 7,1%.
Отрыв дня из двух испанцев и одного португальца был пойман за шесть километров до финиша. Последним среди беглецов под натиском спринтерских команд сдался Тьяго Мачаду.
В финишном створе первым атаковал итальянец Ниццоло, затем его рывок подхватил Саган, но последнее слово осталось за опытным Вальверде – 38-летний испанец за счет своей горняцкой подготовки прошел Сагана и оформила вторую победу на Вуэльте-2018.
В генеральном зачете Руди Моллар на 37 секунд опережает Вальверде. В одной минуте от промежуточного лидера находятся только четыре гонщика.
Украинец Марк Падун восьмой этап завершил на 161-м месте. В генеральном зачете Падун идет 126-м.
Результаты восьмого этапа:
1. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 4:35,54
2. Петер Саган (Словакия, BORA – hansgrohe)
3. Данни ван Поппель (Нидерланды, Team LottoNL-Jumbo)
4. Ион Изагирре (Испания, Bahrain Merida)
5. Джакомо Ниццоло (Италия, Trek – Segafredo)
Общий зачет:
1. Руди Молар (Франция, Groupama-FDJ) – 31.20,34
2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 0,37
3. Эмануэль Бухманн (Германия, Bora-Hansgrohe) – 0,48
4. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,51
5. Тони Галлопен (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,59
Читайте также: Вуэльта-2018: Вальверде в 10-й раз побеждает на домашней гонке
На девятом этапе участники Вуэльты преодолеют тяжелый горный этап с финишем в подъем высшей категории Ла-Коватилья протяженностью 9,8 километра со средним градиентом 7,1%.
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