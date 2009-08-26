Цуренко разбила чешку и вышла четвертый круг US Open

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Сенсационная победа над Каролин Возняцки открыла перед Цуренко реальный шанс на первый в карьере четвертьфинал на турнире Большого шлема. Приблизиться к этой цели киевлянка пыталась в матче с 54-й ракеткой мира Катержиной Синяковой, которая на пути к третьему кругу обыграла Анетт Контавейт и Айлу Томлянович.Цуренко долго входила в игру, чем Синякова на старте матча успешно пользовалась. Чешка в третьем гейме сделала брейк и повела 4:1. Ключевым моментом первого сета стал брейк-поинт Синяковой в шестом гейме – Цуренко спасла свою подачу и начала впечатляющий камбэк. Леся в блестящем стиле выиграла пять геймов подряд и забрала стартовый сет.Во второй партии Цуренко продолжила свою результативную серию – украинка за считанные минуты выиграла четыре гейма подряд и не дала ни малейшего повода сомневаться в своей победе.На пути к разгромной победе Цуренко реализовала 5 из 8 брейк-поинтов, выиграла 66% мячей с первой подачи, сделала 13 виннерсов и допустила 17 невынужденных ошибок.Леся Цуренко в третий раз в карьере сыграет в 1/8 финала турнира Большого шлема. За четвертьфинал киевлянка поспорит с 19-летней чешкой Маркетой Вондроушовой, сенсационно обыгравшей 13-ю ракетку мира Кики Бертенс (7:6, 2:6, 7:6).– Катержина Синякова (Чехия) – 6:4, 6:0