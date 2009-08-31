Раздел: Спорт
US Open-2018: легкие победы Федерера и Джоковича, вылет Зверева
На Открытом чемпионате США по теннису в мужском одиночном разряде определились все пары 1/8 финала.
Многообещающий поединок Роджера Федерера и Ника Кирьоса завершился легкой победой швейцарца в трех сетах. Проблемы у Федерера возникли только в первом сете – второй номер посева долго не мог взять очки на приеме, а в седьмом гейме отыграл тройной брейк-поинт. Стоило Кирьосу в десятом гейме провалить свою подачу, как он расклеился и больше проблем Федереру не создал. Следующим соперником Федерера в Нью-Йорке станет Джон Миллман.
В трех сетах путевку в четвертый круг оформил и Новак Джокович. В матче с опытным Ришаром Гаске серб сделал пять брейков и ни разу не проиграл свою подачу. Последним препятствием для Джоковича перед ожидаемым сражением с Федерером в 1/4 финала станет португалец Жоао Соуза, неожиданно обыгравший 17-го сеяного Люка Пуя.
Четвертый номер посева Александр Зверев в третий раз в сезоне не смог выйти во вторую неделю турнира Большого шлема. Обидчиком Зверева выступил Филипп Кольшрайбер, три года назад уже побеждавший Зверева в Нью-Йорке. Александр мог затянуть матч в пятый сет, но в четвертой партии при счете 3:0 ухитрился проиграть шесть геймов подряд.
Марин Чилич в матче с Алексом де Минауром отыгрался со счета 0:2. Молодой австралиец бился до последнего, отыграв в решающем сете шесть матч-болов и не позволив Чиличу подать на матч. Только в 12-м гейме фаворит сделал брейк и автоматически закрыл матч в свою пользу.
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Результаты матчей третьего раунда:
Ник Кирьос (Австралия, 30) – Роджер Федерер (Швейцария, 2) – 4:6, 1:6, 5:7
Новак Джокович (Сербия, 6) – Ришар Гаске (Франция, 26) – 6:2, 6:3, 6:3
Марин Чилич (Хорватия) – Алекс де Минуар (Австралия) – 4:6, 3:6, 6:3, 6:4, 7:5
Филипп Кольшрайбер (Германия) – Александр Зверев (Германия, 4) – 6:7, 6:4, 6:1, 6:3
Джон Миллман (Австралия) – Михаил Кукушкин (Казахстан) – 6:4, 4:6, 6:1, 6:3
Люка Пуй (Франция, 17) – Жоао Соуза (Португалия) – 6:7, 6:4, 6:7, 6:7
Диего Шварцман (Аргентина) – Кеи Нисикори (Япония, 21) – 4:6, 4:6, 7:5, 1:6
Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Давид Гоффен (Бельгия) – 4:6, 1:6, 6:7
Многообещающий поединок Роджера Федерера и Ника Кирьоса завершился легкой победой швейцарца в трех сетах. Проблемы у Федерера возникли только в первом сете – второй номер посева долго не мог взять очки на приеме, а в седьмом гейме отыграл тройной брейк-поинт. Стоило Кирьосу в десятом гейме провалить свою подачу, как он расклеился и больше проблем Федереру не создал. Следующим соперником Федерера в Нью-Йорке станет Джон Миллман.
В трех сетах путевку в четвертый круг оформил и Новак Джокович. В матче с опытным Ришаром Гаске серб сделал пять брейков и ни разу не проиграл свою подачу. Последним препятствием для Джоковича перед ожидаемым сражением с Федерером в 1/4 финала станет португалец Жоао Соуза, неожиданно обыгравший 17-го сеяного Люка Пуя.
Четвертый номер посева Александр Зверев в третий раз в сезоне не смог выйти во вторую неделю турнира Большого шлема. Обидчиком Зверева выступил Филипп Кольшрайбер, три года назад уже побеждавший Зверева в Нью-Йорке. Александр мог затянуть матч в пятый сет, но в четвертой партии при счете 3:0 ухитрился проиграть шесть геймов подряд.
Марин Чилич в матче с Алексом де Минауром отыгрался со счета 0:2. Молодой австралиец бился до последнего, отыграв в решающем сете шесть матч-болов и не позволив Чиличу подать на матч. Только в 12-м гейме фаворит сделал брейк и автоматически закрыл матч в свою пользу.
Читайте также: Уимблдон-2018: победы Надаля и Джоковича, вылет Зверева
Результаты матчей третьего раунда:
Ник Кирьос (Австралия, 30) – Роджер Федерер (Швейцария, 2) – 4:6, 1:6, 5:7
Новак Джокович (Сербия, 6) – Ришар Гаске (Франция, 26) – 6:2, 6:3, 6:3
Марин Чилич (Хорватия) – Алекс де Минуар (Австралия) – 4:6, 3:6, 6:3, 6:4, 7:5
Филипп Кольшрайбер (Германия) – Александр Зверев (Германия, 4) – 6:7, 6:4, 6:1, 6:3
Джон Миллман (Австралия) – Михаил Кукушкин (Казахстан) – 6:4, 4:6, 6:1, 6:3
Люка Пуй (Франция, 17) – Жоао Соуза (Португалия) – 6:7, 6:4, 6:7, 6:7
Диего Шварцман (Аргентина) – Кеи Нисикори (Япония, 21) – 4:6, 4:6, 7:5, 1:6
Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Давид Гоффен (Бельгия) – 4:6, 1:6, 6:7
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