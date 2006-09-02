Раздел: Спорт
АПЛ: победы «Ман Юнайтед» и «Арсенала», первая осечка «Тоттенхэма»
Тремя матчами завершен четвертый тур чемпионата Англии по футболу.
«Манчестер Юнайтед» благодаря дублю Ромелу Лукаку на выезде обыграл «Бернли» и прервал серию из двух поражений. Бельгиец забил 104-й гол в
Премьер-лиге и догнал экс-одноклубника по «Челси» Дидье Дрогба. От вхождения в топ-20 лучших бомбардиров в истории АПЛ Лукаку теперь отделяют всего шесть голов.
Поздний гол Александра Ляказетта принес «Арсеналу» первую выездную победу в Премьер-лиге под руководством Унаи Эмери. Три очка в гостевом матче с «Кардиффом» позволили «Канонирам» подняться в верхнюю часть турнирной таблицы.
Сенсационный «Уотфорд» совершил камбэк в домашнем матче с «Тоттенхэм» и впервые в истории стартовал в чемпионате Англии с четырех побед, чем могут похвастаться только «Ливерпуль» и «Челси». Первую с 1987 года победу над «Шпорами» хозяевам принесли два «воздушных» голах после стандартных положений.
Результаты матчей дня:
Бернли - Манчестер Юнайтед 0:2
Голы: Лукаку, 27, 44
Кардифф - Арсенал 2:3
Голы: Камараса, 45+2, Уорд, 70 - Мустафи, 12, Обамеянг, 62, Ляказетт, 81
Уотфорд - Тоттенхэм 2:1
Голы: Дини, 69, Каткарт, 76 - Дукуре, 53 (автогол)
Турнирная таблица:
Читайте также: АПЛ: победы «Сити» и «Юнайтед», осечка «Ливерпуля»
Лучшие бомбардиры:
4 – Садио Мане (Ливерпуль)
4 – Александр Митрович (Фулхэм)
3 – Серхио Агуэро (Манчестер Сити)
3 – Лукас Моура (Тоттенхэм)
3 – Ромелу Лукаку (Манчестер Юнайтед)
«Манчестер Юнайтед» благодаря дублю Ромелу Лукаку на выезде обыграл «Бернли» и прервал серию из двух поражений. Бельгиец забил 104-й гол в
Премьер-лиге и догнал экс-одноклубника по «Челси» Дидье Дрогба. От вхождения в топ-20 лучших бомбардиров в истории АПЛ Лукаку теперь отделяют всего шесть голов.
Поздний гол Александра Ляказетта принес «Арсеналу» первую выездную победу в Премьер-лиге под руководством Унаи Эмери. Три очка в гостевом матче с «Кардиффом» позволили «Канонирам» подняться в верхнюю часть турнирной таблицы.
Сенсационный «Уотфорд» совершил камбэк в домашнем матче с «Тоттенхэм» и впервые в истории стартовал в чемпионате Англии с четырех побед, чем могут похвастаться только «Ливерпуль» и «Челси». Первую с 1987 года победу над «Шпорами» хозяевам принесли два «воздушных» голах после стандартных положений.
Результаты матчей дня:
Бернли - Манчестер Юнайтед 0:2
Голы: Лукаку, 27, 44
Кардифф - Арсенал 2:3
Голы: Камараса, 45+2, Уорд, 70 - Мустафи, 12, Обамеянг, 62, Ляказетт, 81
Уотфорд - Тоттенхэм 2:1
Голы: Дини, 69, Каткарт, 76 - Дукуре, 53 (автогол)
Турнирная таблица:
Читайте также: АПЛ: победы «Сити» и «Юнайтед», осечка «Ливерпуля»
Лучшие бомбардиры:
4 – Садио Мане (Ливерпуль)
4 – Александр Митрович (Фулхэм)
3 – Серхио Агуэро (Манчестер Сити)
3 – Лукас Моура (Тоттенхэм)
3 – Ромелу Лукаку (Манчестер Юнайтед)
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