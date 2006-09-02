АПЛ: победы «Ман Юнайтед» и «Арсенала», первая осечка «Тоттенхэма»

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«Манчестер Юнайтед» благодаря дублю Ромелу Лукаку на выезде обыграл «Бернли» и прервал серию из двух поражений. Бельгиец забил 104-й гол вПремьер-лиге и догнал экс-одноклубника по «Челси» Дидье Дрогба. От вхождения в топ-20 лучших бомбардиров в истории АПЛ Лукаку теперь отделяют всего шесть голов.Поздний гол Александра Ляказетта принес «Арсеналу» первую выездную победу в Премьер-лиге под руководством Унаи Эмери. Три очка в гостевом матче с «Кардиффом» позволили «Канонирам» подняться в верхнюю часть турнирной таблицы.Сенсационный «Уотфорд» совершил камбэк в домашнем матче с «Тоттенхэм» и впервые в истории стартовал в чемпионате Англии с четырех побед, чем могут похвастаться только «Ливерпуль» и «Челси». Первую с 1987 года победу над «Шпорами» хозяевам принесли два «воздушных» голах после стандартных положений.Бернли -0:2Голы: Лукаку, 27, 44Кардифф -2:3Голы: Камараса, 45+2, Уорд, 70 - Мустафи, 12, Обамеянг, 62, Ляказетт, 81- Тоттенхэм 2:1Голы: Дини, 69, Каткарт, 76 - Дукуре, 53 (автогол)4 – Садио Мане (Ливерпуль)4 – Александр Митрович (Фулхэм)3 – Серхио Агуэро (Манчестер Сити)3 – Лукас Моура (Тоттенхэм)3 – Ромелу Лукаку (Манчестер Юнайтед)