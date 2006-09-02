Раздел: Спорт
«Карпаты» впервые с 2010 года обыграли «Динамо»
«Карпаты» в седьмом туре Премьер-лиги на НСК «Олимпийский» сенсационно остановили «Динамо».
Первый шаг к сенсационной победе «бело-зеленые» сделали на 17-й минуте – Вербич отдал неудачную передачу на Бурду, чем моментально воспользовался Мякушко, отдавший идеальный пас на Шведа, которому на дальней штанге оставалось попасть в пустые ворота.
Незадолго до свистка на перерыв «Карпаты» еще раз наказали оборону «Динамо». Кадар ухитрился пропустить в штрафную Шведа, а Марьян мощно пробил в дальний угол и упрочил преимущество своей команды.
На старте второго тайма у «Динамо» появилась надежда на камбэк. Мехремич, исправляя ошибку одноклубника, за фол в центре поля получил вторую желтую карточку и оставил «Карпаты» в меньшинстве.
«Динамо» моментально активизировалось и приступило к затяжному штурму ворот гостей. Дважды послу ударов Сидклея и Цыганкова «Карпаты» спасал каркас ворот, несколько сэйвов совершил и голкипер львовян Кучинский.
«Карпаты» устояли в Киеве и впервые за 21 год на выезде обыграли «Динамо». Эта победа стала дебютной для «бело-зеленых» под руководством португальца Жозе Мораиша.
У «Динамо» первое поражение в сезоне, и теперь киевляне по количеству потерянных очков уже отстают от «Шахтера» и идут на равных с «Александрией».
Динамо - Карпаты 0:2
Голы: Швед, 19, Швед 45+2
Арсенал-Киев - Заря 0:5
Голы: Караваев, 5, Хомченовский, 13, 69, Рафаэль, 43, Леднев, 51
Турнирная таблица:
Читайте также: «Карпаты» обыграли «Звезду» и покинули зону вылета
Лучшие бомбардиры:
7 – Жуниор Мораес (Шахтер)
4 – Евгений Банада (Александрия)
4 – Марлос (Шахтер)
4 – Марьян Швед (Карпаты)
2 – Александр Караваев (Заря)
Первый шаг к сенсационной победе «бело-зеленые» сделали на 17-й минуте – Вербич отдал неудачную передачу на Бурду, чем моментально воспользовался Мякушко, отдавший идеальный пас на Шведа, которому на дальней штанге оставалось попасть в пустые ворота.
Незадолго до свистка на перерыв «Карпаты» еще раз наказали оборону «Динамо». Кадар ухитрился пропустить в штрафную Шведа, а Марьян мощно пробил в дальний угол и упрочил преимущество своей команды.
На старте второго тайма у «Динамо» появилась надежда на камбэк. Мехремич, исправляя ошибку одноклубника, за фол в центре поля получил вторую желтую карточку и оставил «Карпаты» в меньшинстве.
«Динамо» моментально активизировалось и приступило к затяжному штурму ворот гостей. Дважды послу ударов Сидклея и Цыганкова «Карпаты» спасал каркас ворот, несколько сэйвов совершил и голкипер львовян Кучинский.
«Карпаты» устояли в Киеве и впервые за 21 год на выезде обыграли «Динамо». Эта победа стала дебютной для «бело-зеленых» под руководством португальца Жозе Мораиша.
У «Динамо» первое поражение в сезоне, и теперь киевляне по количеству потерянных очков уже отстают от «Шахтера» и идут на равных с «Александрией».
Динамо - Карпаты 0:2
Голы: Швед, 19, Швед 45+2
Арсенал-Киев - Заря 0:5
Голы: Караваев, 5, Хомченовский, 13, 69, Рафаэль, 43, Леднев, 51
Турнирная таблица:
Читайте также: «Карпаты» обыграли «Звезду» и покинули зону вылета
Лучшие бомбардиры:
7 – Жуниор Мораес (Шахтер)
4 – Евгений Банада (Александрия)
4 – Марлос (Шахтер)
4 – Марьян Швед (Карпаты)
2 – Александр Караваев (Заря)
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