«Карпаты» впервые с 2010 года обыграли «Динамо»

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Первый шаг к сенсационной победе «бело-зеленые» сделали на 17-й минуте – Вербич отдал неудачную передачу на Бурду, чем моментально воспользовался Мякушко, отдавший идеальный пас на Шведа, которому на дальней штанге оставалось попасть в пустые ворота.Незадолго до свистка на перерыв «Карпаты» еще раз наказали оборону «Динамо». Кадар ухитрился пропустить в штрафную Шведа, а Марьян мощно пробил в дальний угол и упрочил преимущество своей команды.На старте второго тайма у «Динамо» появилась надежда на камбэк. Мехремич, исправляя ошибку одноклубника, за фол в центре поля получил вторую желтую карточку и оставил «Карпаты» в меньшинстве.«Динамо» моментально активизировалось и приступило к затяжному штурму ворот гостей. Дважды послу ударов Сидклея и Цыганкова «Карпаты» спасал каркас ворот, несколько сэйвов совершил и голкипер львовян Кучинский.«Карпаты» устояли в Киеве и впервые за 21 год на выезде обыграли «Динамо». Эта победа стала дебютной для «бело-зеленых» под руководством португальца Жозе Мораиша.У «Динамо» первое поражение в сезоне, и теперь киевляне по количеству потерянных очков уже отстают от «Шахтера» и идут на равных с «Александрией».Динамо -0:2Голы: Швед, 19, Швед 45+2Арсенал-Киев -0:5Голы: Караваев, 5, Хомченовский, 13, 69, Рафаэль, 43, Леднев, 517 – Жуниор Мораес (Шахтер)4 – Евгений Банада (Александрия)4 – Марлос (Шахтер)4 – Марьян Швед (Карпаты)2 – Александр Караваев (Заря)