» » «Карпаты» впервые с 2010 года обыграли «Динамо»
Раздел: Спорт  
0

«Карпаты» впервые с 2010 года обыграли «Динамо»

«Карпаты» впервые с 2010 года обыграли «Динамо»«Карпаты» в седьмом туре Премьер-лиги на НСК «Олимпийский» сенсационно остановили «Динамо».

Первый шаг к сенсационной победе «бело-зеленые» сделали на 17-й минуте – Вербич отдал неудачную передачу на Бурду, чем моментально воспользовался Мякушко, отдавший идеальный пас на Шведа, которому на дальней штанге оставалось попасть в пустые ворота.

Незадолго до свистка на перерыв «Карпаты» еще раз наказали оборону «Динамо». Кадар ухитрился пропустить в штрафную Шведа, а Марьян мощно пробил в дальний угол и упрочил преимущество своей команды.

На старте второго тайма у «Динамо» появилась надежда на камбэк. Мехремич, исправляя ошибку одноклубника, за фол в центре поля получил вторую желтую карточку и оставил «Карпаты» в меньшинстве.

«Динамо» моментально активизировалось и приступило к затяжному штурму ворот гостей. Дважды послу ударов Сидклея и Цыганкова «Карпаты» спасал каркас ворот, несколько сэйвов совершил и голкипер львовян Кучинский.

«Карпаты» устояли в Киеве и впервые за 21 год на выезде обыграли «Динамо». Эта победа стала дебютной для «бело-зеленых» под руководством португальца Жозе Мораиша.

У «Динамо» первое поражение в сезоне, и теперь киевляне по количеству потерянных очков уже отстают от «Шахтера» и идут на равных с «Александрией».

Динамо - Карпаты 0:2
Голы: Швед, 19, Швед 45+2

Арсенал-Киев - Заря 0:5
Голы: Караваев, 5, Хомченовский, 13, 69, Рафаэль, 43, Леднев, 51

Турнирная таблица:

«Карпаты» впервые с 2010 года обыграли «Динамо»







Читайте также: «Карпаты» обыграли «Звезду» и покинули зону вылета

Лучшие бомбардиры:

7 – Жуниор Мораес (Шахтер)
4 – Евгений Банада (Александрия)
4 – Марлос (Шахтер)
4 – Марьян Швед (Карпаты)
2 – Александр Караваев (Заря)
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: чемпионат Украины, Карпаты, Динамо

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:42 » Автор: Иван Мартынов
     90
     0

Похожие новости по теме

«Карпаты» со скрипом обыграли «Черноморец» «Карпаты» со скрипом обыграли «Черноморец»

«Карпаты» в матче второго тура Премьер-лиги минимально обыграли «Черноморец».

«Карпаты» обыграли «Звезду» и покинули зону вылета «Карпаты» обыграли «Звезду» и покинули зону вылета

Во Львове сыгран заключительный матч 26-го тура чемпионата Украины по футболу.

«Карпаты» обыграли «Олимпик» в перенесенном матче чемпионата Украины «Карпаты» обыграли «Олимпик» в перенесенном матче чемпионата Украины

Львовские «Карпаты» одержали минимальную победу над «Олимпиком» в перенесенном матче 18-го тура Премьер-лиги.

«Черноморец» сенсационно обыграл «Динамо» «Черноморец» сенсационно обыграл «Динамо»

Заключительный матч 12-го тура украинской Премьер-лиги завершился большой сенсацией.

Чемпионат Украины: «Заря» отыгралась с 0:3 и отобрала очки у «Динамо», «Шахтер» обыграл «Карпаты» Чемпионат Украины: «Заря» отыгралась с 0:3 и отобрала очки у «Динамо», «Шахтер» обыграл «Карпаты»

Сыграны матчи 11-го тура украинской футбольной Премьер-лиги.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх