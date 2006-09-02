Свитолина не смогла выйти в четвертьфинал US Open

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Свитолина и Севастова в Нью-Йорке проводили вторую очную встречу. Пять лет назад в Кали (Колумбия) Элина выиграла в двух сетах. Свитолина считалась фаворитом матча, но так не смогла прервать двухлетнюю серию без побед у соперниц из топ-40 на турнирах серии Большого шлема.Первый сет Свитолина провела на редкость беззубо – Элина дважды отдала свою подачу, а на приеме смогла выиграть лишь пять мячей. Севастова за счет разнообразного и умного тенниса провоцировала соперницу на невынужденные ошибки, а сама регулярно радовала публику атакующими действиями.Во второй партии сценарий матча резко изменился. Севастова за 27 минут сделала 16 невынужденных ошибок и помогла Свитолиной сделать три брейка.В решающей партии стало окончательно понятно, что к своему успеху во втором сете Свитолина имеет лишь косвенное отношение. Севастова вновь заиграла в свой теннис, что привело к полному разгрому седьмой ракетки мира. В третьем сете Свитолина за 22 минуты не выиграла ни одного гейма и взяла лишь шесть очков.Выход в четвертый круг US Open принес Элине Свитолиной 240 рейтинговых очков и 266 тысяч долларов призовых.Элина Свитолина (Украина, 7) –– 3:6, 6:1, 0:6