US Open-2018: Серена и Стивенс преодолели четвертый круг

Шестикратная чемпионка US Open Серена Уильямс в 10-й раз подряд вышла в четвертьфинал домашнего Шлема. Американка в трех сетах остановила обидчицу Симоны Халеп Кайю Канепи, которая после 0:6 в первой партии нашла в себе силы на мощный рывок, однако в решающем сете Серена вытащила тяжелый гейм на своей подаче, сразу же сделала брейк и больше не дала повода сомневаться в своей победе. На пути к очередной победе Серена подала 18 эйсов, сделала пять брейков и совершила 47 виннерсов при 22 невынужденных ошибках.В четвертьфинале Серене Уильямс представится шанс взять реванш у Каролины Плишковой за поражение в полуфинале US Open в 2016 году. Чешка в четвертом круге без лишних проблем обыграла Эшли Барти. Плишкова в каждом сете сделала по одному брейку, а на своей подаче отыграла 8 брейк-поинтов.Действующая чемпионка US Open Слоан Стивенс за полтора часа прошла Элису Мертенс. Бельгийка провела невыразительный матч, совершив 35 невынужденных ошибок и выиграв всего 47% мячей с первой подаче. Стивенс с пятью брейками шагает в четвертьфинал, где сыграет с обидчицей Элины Свитолиной Анастасией Севастовой.Эшли Барти (Австралия, 18) –– 4:6, 4:6Кайя Канепи (Эстония) –– 0:6, 6:4, 3:6– Элиса Мертенс (Бельгия, 15) – 6:3, 6:3