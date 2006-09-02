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US Open-2018: Серена и Стивенс преодолели четвертый круг
В Нью-Йорке продолжается 138-й розыгрыш Открытого чемпионата США по теннису.
Шестикратная чемпионка US Open Серена Уильямс в 10-й раз подряд вышла в четвертьфинал домашнего Шлема. Американка в трех сетах остановила обидчицу Симоны Халеп Кайю Канепи, которая после 0:6 в первой партии нашла в себе силы на мощный рывок, однако в решающем сете Серена вытащила тяжелый гейм на своей подаче, сразу же сделала брейк и больше не дала повода сомневаться в своей победе. На пути к очередной победе Серена подала 18 эйсов, сделала пять брейков и совершила 47 виннерсов при 22 невынужденных ошибках.
В четвертьфинале Серене Уильямс представится шанс взять реванш у Каролины Плишковой за поражение в полуфинале US Open в 2016 году. Чешка в четвертом круге без лишних проблем обыграла Эшли Барти. Плишкова в каждом сете сделала по одному брейку, а на своей подаче отыграла 8 брейк-поинтов.
Действующая чемпионка US Open Слоан Стивенс за полтора часа прошла Элису Мертенс. Бельгийка провела невыразительный матч, совершив 35 невынужденных ошибок и выиграв всего 47% мячей с первой подаче. Стивенс с пятью брейками шагает в четвертьфинал, где сыграет с обидчицей Элины Свитолиной Анастасией Севастовой.
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Результаты матчей четвертого раунда:
Эшли Барти (Австралия, 18) – Каролина Плишкова (Чехия, 8) – 4:6, 4:6
Кайя Канепи (Эстония) – Серена Уильямс (США) – 0:6, 6:4, 3:6
Слоан Стивенс (США, 3) – Элиса Мертенс (Бельгия, 15) – 6:3, 6:3
Шестикратная чемпионка US Open Серена Уильямс в 10-й раз подряд вышла в четвертьфинал домашнего Шлема. Американка в трех сетах остановила обидчицу Симоны Халеп Кайю Канепи, которая после 0:6 в первой партии нашла в себе силы на мощный рывок, однако в решающем сете Серена вытащила тяжелый гейм на своей подаче, сразу же сделала брейк и больше не дала повода сомневаться в своей победе. На пути к очередной победе Серена подала 18 эйсов, сделала пять брейков и совершила 47 виннерсов при 22 невынужденных ошибках.
В четвертьфинале Серене Уильямс представится шанс взять реванш у Каролины Плишковой за поражение в полуфинале US Open в 2016 году. Чешка в четвертом круге без лишних проблем обыграла Эшли Барти. Плишкова в каждом сете сделала по одному брейку, а на своей подаче отыграла 8 брейк-поинтов.
Действующая чемпионка US Open Слоан Стивенс за полтора часа прошла Элису Мертенс. Бельгийка провела невыразительный матч, совершив 35 невынужденных ошибок и выиграв всего 47% мячей с первой подаче. Стивенс с пятью брейками шагает в четвертьфинал, где сыграет с обидчицей Элины Свитолиной Анастасией Севастовой.
Читайте также: US Open-2018: Серена разгромила сестру, Стивенс прошла Азаренко
Результаты матчей четвертого раунда:
Эшли Барти (Австралия, 18) – Каролина Плишкова (Чехия, 8) – 4:6, 4:6
Кайя Канепи (Эстония) – Серена Уильямс (США) – 0:6, 6:4, 3:6
Слоан Стивенс (США, 3) – Элиса Мертенс (Бельгия, 15) – 6:3, 6:3
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