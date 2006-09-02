» » US Open-2018: Серена и Стивенс преодолели четвертый круг
Раздел: Спорт  
0

US Open-2018: Серена и Стивенс преодолели четвертый круг

US Open-2018: Серена и Стивенс преодолели четвертый кругВ Нью-Йорке продолжается 138-й розыгрыш Открытого чемпионата США по теннису.

Шестикратная чемпионка US Open Серена Уильямс в 10-й раз подряд вышла в четвертьфинал домашнего Шлема. Американка в трех сетах остановила обидчицу Симоны Халеп Кайю Канепи, которая после 0:6 в первой партии нашла в себе силы на мощный рывок, однако в решающем сете Серена вытащила тяжелый гейм на своей подаче, сразу же сделала брейк и больше не дала повода сомневаться в своей победе. На пути к очередной победе Серена подала 18 эйсов, сделала пять брейков и совершила 47 виннерсов при 22 невынужденных ошибках.

В четвертьфинале Серене Уильямс представится шанс взять реванш у Каролины Плишковой за поражение в полуфинале US Open в 2016 году. Чешка в четвертом круге без лишних проблем обыграла Эшли Барти. Плишкова в каждом сете сделала по одному брейку, а на своей подаче отыграла 8 брейк-поинтов.

Действующая чемпионка US Open Слоан Стивенс за полтора часа прошла Элису Мертенс. Бельгийка провела невыразительный матч, совершив 35 невынужденных ошибок и выиграв всего 47% мячей с первой подаче. Стивенс с пятью брейками шагает в четвертьфинал, где сыграет с обидчицей Элины Свитолиной Анастасией Севастовой.

Читайте также: US Open-2018: Серена разгромила сестру, Стивенс прошла Азаренко

Результаты матчей четвертого раунда:

Эшли Барти (Австралия, 18) – Каролина Плишкова (Чехия, 8) – 4:6, 4:6

Кайя Канепи (Эстония) – Серена Уильямс (США) – 0:6, 6:4, 3:6

Слоан Стивенс (США, 3) – Элиса Мертенс (Бельгия, 15) – 6:3, 6:3
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: US Open-2018, Серена Уильямс, Стивенс

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:17 » Автор: Иван Мартынов
     65
     0

Похожие новости по теме

US Open-2018: Серена разгромила сестру, Стивенс прошла Азаренко US Open-2018: Серена разгромила сестру, Стивенс прошла Азаренко

В Нью-Йорке продолжается 138-й розыгрыш Открытого чемпионата США по теннису.

US Open-2018: сестры Уильямс сыграют друг с другом, фиаско Мугурусы US Open-2018: сестры Уильямс сыграют друг с другом, фиаско Мугурусы

В Нью-Йорке продолжается 138-й розыгрыш Открытого чемпионата США по теннису.

US Open-2018: сенсационный вылет Халеп, победы Серены и Стивенс US Open-2018: сенсационный вылет Халеп, победы Серены и Стивенс

Последний в сезоне турнир серии Большого шлема стартовал с одной из крупнейших сенсаций в истории US Open.

Australian Open-2017: Серена Уильямс и Плишкова пробились в четвертьфинал Australian Open-2017: Серена Уильямс и Плишкова пробились в четвертьфинал

На Открытом чемпионате Австралии по теннису в женском одиночном разряде сыграны поединки 1/8 финала.

US Open-2016: Cерена Уильямс и Плишкова поспорят за финал US Open-2016: Cерена Уильямс и Плишкова поспорят за финал

В Нью-Йорке в рамках Открытого чемпионата США по теннису в женском одиночном разряде завершена четвертьфинальная стадия.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх