Раздел: Спорт
Формула-1: Хэмилтон вновь нарастил отрыв от Феттеля
Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон после победы на Гран-при Италии упрочил свое лидерство в личном зачете Формулы-1.
Хэмилтону в Монце прогнозировали финиш позади пилотов «Феррари», но британец в очередной раз выжал из непростой ситуации максимальный результат. Стартовав только третьим, пилот «Мерседеса» на первом круге в гоночном инциденте устранил из борьбы за подиум Себастьяна Феттеля, а затем благодаря идеальной командной тактике обошел Кими Райкконена и оформил шестую победу в сезоне.
Феттель сумел минимизировать потери относительно Хэмилтона, набрав в Монце 12 очков за четвертое место. За гонок семь гонок до конца сезона Льюис оторвался от Себастьяна на 30 очков.
Топ-10 личного зачета:
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») - 256 очков
2. Себастьян Феттель («Феррари») - 226
3. Кими Райкконен («Феррари») - 164
4. Валттери Боттас («Мерседес») - 159
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») - 130
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») - 118
7. Нико Хюлькенберг («Рено») - 52
8. Кевин Магнуссен («Хаас») - 49
9. Фернандо Алонсо («Макларен») - 44
10. Серхио Перес («Форс Индия») - 44
В Кубке конструкторов «Мерседес» благодаря двойному подиуму от Хэмилтона и Боттас увеличил отрыв от «Феррари» до 25 пунктов.
Читайте также: Формула-1: Хэмилтон обошел Феттеля в борьбе за титул
Кубок конструкторов:
1. «Мерседес» - 415 очков
2. «Феррари» - 390
3. «Ред Булл» - 248
4. «Рено» - 86
5. «Хаас» - 76
6. «Макларен» - 52
7. «Форс Индия» - 32
8. «Торо Россо» - 30
9. «Заубер» - 19
10. «Уильямс» - 7
Хэмилтону в Монце прогнозировали финиш позади пилотов «Феррари», но британец в очередной раз выжал из непростой ситуации максимальный результат. Стартовав только третьим, пилот «Мерседеса» на первом круге в гоночном инциденте устранил из борьбы за подиум Себастьяна Феттеля, а затем благодаря идеальной командной тактике обошел Кими Райкконена и оформил шестую победу в сезоне.
Феттель сумел минимизировать потери относительно Хэмилтона, набрав в Монце 12 очков за четвертое место. За гонок семь гонок до конца сезона Льюис оторвался от Себастьяна на 30 очков.
Топ-10 личного зачета:
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») - 256 очков
2. Себастьян Феттель («Феррари») - 226
3. Кими Райкконен («Феррари») - 164
4. Валттери Боттас («Мерседес») - 159
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») - 130
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») - 118
7. Нико Хюлькенберг («Рено») - 52
8. Кевин Магнуссен («Хаас») - 49
9. Фернандо Алонсо («Макларен») - 44
10. Серхио Перес («Форс Индия») - 44
В Кубке конструкторов «Мерседес» благодаря двойному подиуму от Хэмилтона и Боттас увеличил отрыв от «Феррари» до 25 пунктов.
Читайте также: Формула-1: Хэмилтон обошел Феттеля в борьбе за титул
Кубок конструкторов:
1. «Мерседес» - 415 очков
2. «Феррари» - 390
3. «Ред Булл» - 248
4. «Рено» - 86
5. «Хаас» - 76
6. «Макларен» - 52
7. «Форс Индия» - 32
8. «Торо Россо» - 30
9. «Заубер» - 19
10. «Уильямс» - 7
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