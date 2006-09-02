Формула-1: Хэмилтон вновь нарастил отрыв от Феттеля

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Хэмилтону в Монце прогнозировали финиш позади пилотов «Феррари», но британец в очередной раз выжал из непростой ситуации максимальный результат. Стартовав только третьим, пилот «Мерседеса» на первом круге в гоночном инциденте устранил из борьбы за подиум Себастьяна Феттеля, а затем благодаря идеальной командной тактике обошел Кими Райкконена и оформил шестую победу в сезоне.Феттель сумел минимизировать потери относительно Хэмилтона, набрав в Монце 12 очков за четвертое место. За гонок семь гонок до конца сезона Льюис оторвался от Себастьяна на 30 очков.1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») - 256 очков2. Себастьян Феттель («Феррари») - 2263. Кими Райкконен («Феррари») - 1644. Валттери Боттас («Мерседес») - 1595. Макс Ферстаппен («Ред Булл») - 1306. Даниэль Риккардо («Ред Булл») - 1187. Нико Хюлькенберг («Рено») - 528. Кевин Магнуссен («Хаас») - 499. Фернандо Алонсо («Макларен») - 4410. Серхио Перес («Форс Индия») - 44В Кубке конструкторов «Мерседес» благодаря двойному подиуму от Хэмилтона и Боттас увеличил отрыв от «Феррари» до 25 пунктов.1. «Мерседес» - 415 очков2. «Феррари» - 3903. «Ред Булл» - 2484. «Рено» - 865. «Хаас» - 766. «Макларен» - 527. «Форс Индия» - 328. «Торо Россо» - 309. «Заубер» - 1910. «Уильямс» - 7