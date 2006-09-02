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Раздел: Спорт  
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Первая лига: кризис «Волыни», лидерство «Днепра-1»

Первая лига: кризис «Волыни», лидерство «Днепра-1»Сыграны матчи седьмого тура чемпионата Украины по футболу среди клубов Первой лиги.

«Волынь» после многообещающего старта потерпела два поражения подряд и рассталась с лидерством в турнирной таблице. Команда Андрея Тлумака перед Днем города неприятно удивила луцких болельщиков, пропустив четыре гола от скромной атаки «Оболонь-Броваров».

Двойной осечкой «Волыни» моментально воспользовался «Днепр-1». Подопечные Дмитрия Михайленко в седьмом туре легко разбили ПФК «Сумы» и единолично возглавили турнирную таблицу.

Результаты матчей седьмого тура:

Металлист-1925 – Балканы 3:0
Голы: Жданов, 11, Сула, 14 (с пенальти), Саламаха, 69 (автогол)

Волынь - Оболонь-Бровар 2:4
Голы: Цюпа, 75, Кожанов, 84, пенальти - Ульянченко, 35, Деребчинский, 62, Шевченко, 90, Ковбаса, 90+4

МФК Николаев – Авангард 0:0

Звезда – Ингулец 2:0
Голы: Рудницкий, 27, Збунь, 90+2

Горняк-Спорт – Прикарпатье 2:2
Голы: Лозовой, 49, Фаюк, 90+5 – Дытко, 18, 41

Рух – Колос 0:2
Голы: Бондаренко, 71, Д.Костышин, 90

ПФК Сумы – СК Днепр-1 – 0:4
Голы: Кулиш, 35, Кравченко, 38, Загальский, 68, Чичиков, 79

Турнирная таблица:

Первая лига: кризис «Волыни», лидерство «Днепра-1»








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Лучшие бомбардиры:

5 – Кожанов (Волынь)
5 – Акименко (Ингулец)
5 – Кулиш (Днпр-1)
4 – Синица (Металлист-1925)
3 – Сула (Металлист-1925)
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 Теги: чемпионат Украины, Первая лига, Днепр-1

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Сегодня, 19:18 » Автор: Иван Мартынов
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