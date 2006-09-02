Раздел: Спорт
Первая лига: кризис «Волыни», лидерство «Днепра-1»
Сыграны матчи седьмого тура чемпионата Украины по футболу среди клубов Первой лиги.
«Волынь» после многообещающего старта потерпела два поражения подряд и рассталась с лидерством в турнирной таблице. Команда Андрея Тлумака перед Днем города неприятно удивила луцких болельщиков, пропустив четыре гола от скромной атаки «Оболонь-Броваров».
Двойной осечкой «Волыни» моментально воспользовался «Днепр-1». Подопечные Дмитрия Михайленко в седьмом туре легко разбили ПФК «Сумы» и единолично возглавили турнирную таблицу.
Результаты матчей седьмого тура:
Металлист-1925 – Балканы 3:0
Голы: Жданов, 11, Сула, 14 (с пенальти), Саламаха, 69 (автогол)
Волынь - Оболонь-Бровар 2:4
Голы: Цюпа, 75, Кожанов, 84, пенальти - Ульянченко, 35, Деребчинский, 62, Шевченко, 90, Ковбаса, 90+4
МФК Николаев – Авангард 0:0
Звезда – Ингулец 2:0
Голы: Рудницкий, 27, Збунь, 90+2
Горняк-Спорт – Прикарпатье 2:2
Голы: Лозовой, 49, Фаюк, 90+5 – Дытко, 18, 41
Рух – Колос 0:2
Голы: Бондаренко, 71, Д.Костышин, 90
ПФК Сумы – СК Днепр-1 – 0:4
Голы: Кулиш, 35, Кравченко, 38, Загальский, 68, Чичиков, 79
Турнирная таблица:
Читайте также: Первая лига: «Днепр-1» и «Волынь» сохраняют чемпионский темп
Лучшие бомбардиры:
5 – Кожанов (Волынь)
5 – Акименко (Ингулец)
5 – Кулиш (Днпр-1)
4 – Синица (Металлист-1925)
3 – Сула (Металлист-1925)
«Волынь» после многообещающего старта потерпела два поражения подряд и рассталась с лидерством в турнирной таблице. Команда Андрея Тлумака перед Днем города неприятно удивила луцких болельщиков, пропустив четыре гола от скромной атаки «Оболонь-Броваров».
Двойной осечкой «Волыни» моментально воспользовался «Днепр-1». Подопечные Дмитрия Михайленко в седьмом туре легко разбили ПФК «Сумы» и единолично возглавили турнирную таблицу.
Результаты матчей седьмого тура:
Металлист-1925 – Балканы 3:0
Голы: Жданов, 11, Сула, 14 (с пенальти), Саламаха, 69 (автогол)
Волынь - Оболонь-Бровар 2:4
Голы: Цюпа, 75, Кожанов, 84, пенальти - Ульянченко, 35, Деребчинский, 62, Шевченко, 90, Ковбаса, 90+4
МФК Николаев – Авангард 0:0
Звезда – Ингулец 2:0
Голы: Рудницкий, 27, Збунь, 90+2
Горняк-Спорт – Прикарпатье 2:2
Голы: Лозовой, 49, Фаюк, 90+5 – Дытко, 18, 41
Рух – Колос 0:2
Голы: Бондаренко, 71, Д.Костышин, 90
ПФК Сумы – СК Днепр-1 – 0:4
Голы: Кулиш, 35, Кравченко, 38, Загальский, 68, Чичиков, 79
Турнирная таблица:
Читайте также: Первая лига: «Днепр-1» и «Волынь» сохраняют чемпионский темп
Лучшие бомбардиры:
5 – Кожанов (Волынь)
5 – Акименко (Ингулец)
5 – Кулиш (Днпр-1)
4 – Синица (Металлист-1925)
3 – Сула (Металлист-1925)
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
111
0
Также советуем посмотреть
- В Берлине сделали заявление о дальнейшей судьбе "Минска"
- Сомнительные «изобретения» от людей с больной фантазией
- Организатора «референдума ДНР» приговорили к условному сроку
- Британских пенсионеров будут развлекать куры
- В Мелитопольском СИЗО заключенные попытались устроить бунт
- «Танцующие» крысы стали новыми звездами YouTube
- «Герой ДНР» загинув на поминках
- Минобороны: боевики используют гибель Захарченко для дискредитации ВСУ
- С мэром на борту: первый московский электробус сломался во время презентации
- Гривна оказалась в плохой компании
- Опубликована актуальная карта боевых действий на Донбассе
- Продавец рыбы придумал смешной способ «освежить» свой товар
- Влада і народ
- Сеть насмешил попугай, превративший стакан в «шляпу»
- Кобзон не был для Кремля «своим»
- Оперативно: женщине вернули украденный кошелек через 18 лет
- "Когда что-то пошло не так": свежая порция забавных приколов
- Экологическая катастрофа в 250 километрах от Киева
- В Донецк прибыла «группа специалистов» из РФ для расследования убийства
- Третье сентября: смешные мемы об известной песне Шуфутинского
- Почему Порошенко так ненавидят в Кремле
- На росТВ умолчали об одной детали об убийстве Захарченко, - журналист
- Медведчук – Гройсман: простая игра
- Под Кривым Рогом произошла утечка хлора
- Стартуют самые масштабные в Украине международные военные учения
- Восени Росія буде тиснути на Україну
- Сеть насмешил конфуз на школьной линейке в России
- Убийство Захарченко: маски сброшены
- В Украине открыли 25 новых и полностью модернизированных школ
- Новый хит: в соцсетях «примерили» на Путина парик Кобзона
Оставьте свой комментарий