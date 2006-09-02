Первая лига: кризис «Волыни», лидерство «Днепра-1»

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«Волынь» после многообещающего старта потерпела два поражения подряд и рассталась с лидерством в турнирной таблице. Команда Андрея Тлумака перед Днем города неприятно удивила луцких болельщиков, пропустив четыре гола от скромной атаки «Оболонь-Броваров».Двойной осечкой «Волыни» моментально воспользовался «Днепр-1». Подопечные Дмитрия Михайленко в седьмом туре легко разбили ПФК «Сумы» и единолично возглавили турнирную таблицу.– Балканы 3:0Голы: Жданов, 11, Сула, 14 (с пенальти), Саламаха, 69 (автогол)Волынь -2:4Голы: Цюпа, 75, Кожанов, 84, пенальти - Ульянченко, 35, Деребчинский, 62, Шевченко, 90, Ковбаса, 90+4МФК Николаев – Авангард 0:0– Ингулец 2:0Голы: Рудницкий, 27, Збунь, 90+2Горняк-Спорт – Прикарпатье 2:2Голы: Лозовой, 49, Фаюк, 90+5 – Дытко, 18, 41Рух –0:2Голы: Бондаренко, 71, Д.Костышин, 90ПФК Сумы –– 0:4Голы: Кулиш, 35, Кравченко, 38, Загальский, 68, Чичиков, 795 – Кожанов (Волынь)5 – Акименко (Ингулец)5 – Кулиш (Днпр-1)4 – Синица (Металлист-1925)3 – Сула (Металлист-1925)