Раздел: Спорт
«Шахтер» усилил соперника «Динамо» по групповому этапу Лиги Европы
Чемпион Украины «Шахтер» согласовал с чешским «Яблонцем» аренду защитника Эдуарда Соболя.
В «Яблонце» Соболь будет выступать как минимум до лета 2019 года. По окончании аренды чешский клуб может выкупить контракт защитника сборной Украины.
Соболь второй сезон кряду проведет в чемпионате Чехии. В прошлом году Эдуард помог «Славии» отобраться в квалификацию Лиги Чемпионов. Во всех турнирах воспитанник запорожского «Металлурга» в футболке «Славии» провел 28 матчей, забив 1 гол и отдав 2 результативных передачи.
У Соболь вновь будет возможность пополнить свой еврокубковый багаж. На групповом этапе Лиги Европы «Яблонец» сыграет с киевским «Динамо», «Астаной» и «Ренном».
Читайте также: Шовковский присоединился к тренерскому штабу сборной Украины
Эдуард Соболь с 2016 года провел в сборной Украины 9 матчей. На ближайшие матчи Лиги наций против Чехии и Словакии главный тренер «сине-желтых» Андрей Шевченко защитника «Шахтера» не вызвал.
В «Яблонце» Соболь будет выступать как минимум до лета 2019 года. По окончании аренды чешский клуб может выкупить контракт защитника сборной Украины.
Соболь второй сезон кряду проведет в чемпионате Чехии. В прошлом году Эдуард помог «Славии» отобраться в квалификацию Лиги Чемпионов. Во всех турнирах воспитанник запорожского «Металлурга» в футболке «Славии» провел 28 матчей, забив 1 гол и отдав 2 результативных передачи.
У Соболь вновь будет возможность пополнить свой еврокубковый багаж. На групповом этапе Лиги Европы «Яблонец» сыграет с киевским «Динамо», «Астаной» и «Ренном».
Читайте также: Шовковский присоединился к тренерскому штабу сборной Украины
Эдуард Соболь с 2016 года провел в сборной Украины 9 матчей. На ближайшие матчи Лиги наций против Чехии и Словакии главный тренер «сине-желтых» Андрей Шевченко защитника «Шахтера» не вызвал.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
235
0
Также советуем посмотреть
- Неудачи, которые могут произойти лишь в понедельник
- Порошенко придет в Раду с ежегодным посланием
- Забавные разочарования людей, заказавших одежду через Интернет
- Лучшие приколы, мемы и анекдоты понедельника
- В Берлине сделали заявление о дальнейшей судьбе "Минска"
- Сомнительные «изобретения» от людей с больной фантазией
- Организатора «референдума ДНР» приговорили к условному сроку
- Британских пенсионеров будут развлекать куры
- В Мелитопольском СИЗО заключенные попытались устроить бунт
- «Танцующие» крысы стали новыми звездами YouTube
- «Герой ДНР» загинув на поминках
- Минобороны: боевики используют гибель Захарченко для дискредитации ВСУ
- С мэром на борту: первый московский электробус сломался во время презентации
- Гривна оказалась в плохой компании
- Опубликована актуальная карта боевых действий на Донбассе
- Продавец рыбы придумал смешной способ «освежить» свой товар
- Влада і народ
- Сеть насмешил попугай, превративший стакан в «шляпу»
- Кобзон не был для Кремля «своим»
- Оперативно: женщине вернули украденный кошелек через 18 лет
- "Когда что-то пошло не так": свежая порция забавных приколов
- Экологическая катастрофа в 250 километрах от Киева
- В Донецк прибыла «группа специалистов» из РФ для расследования убийства
- Третье сентября: смешные мемы об известной песне Шуфутинского
- Почему Порошенко так ненавидят в Кремле
- На росТВ умолчали об одной детали об убийстве Захарченко, - журналист
- Медведчук – Гройсман: простая игра
- Под Кривым Рогом произошла утечка хлора
- Стартуют самые масштабные в Украине международные военные учения
- Восени Росія буде тиснути на Україну
Оставьте свой комментарий