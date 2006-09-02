«Шахтер» усилил соперника «Динамо» по групповому этапу Лиги Европы

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В «Яблонце» Соболь будет выступать как минимум до лета 2019 года. По окончании аренды чешский клуб может выкупить контракт защитника сборной Украины.Соболь второй сезон кряду проведет в чемпионате Чехии. В прошлом году Эдуард помог «Славии» отобраться в квалификацию Лиги Чемпионов. Во всех турнирах воспитанник запорожского «Металлурга» в футболке «Славии» провел 28 матчей, забив 1 гол и отдав 2 результативных передачи.У Соболь вновь будет возможность пополнить свой еврокубковый багаж. На групповом этапе Лиги Европы «Яблонец» сыграет с киевским «Динамо», «Астаной» и «Ренном».Эдуард Соболь с 2016 года провел в сборной Украины 9 матчей. На ближайшие матчи Лиги наций против Чехии и Словакии главный тренер «сине-желтых» Андрей Шевченко защитника «Шахтера» не вызвал.