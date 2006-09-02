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US Open-2018: сенсационный вылет Федерера, победы Джоковича и Чилича
На Открытом чемпионате США по теннису в мужском одиночном разряде сформировались пары 1/4 финала.
Роджер Федерер, будучи безоговорочным фаворитом матча против 55-й ракетки мира Джона Миллмана, впервые с 2013 года не смог выйти в четвертьфинал американского Шлема. Переломный момент матча произошел во втором сете, когда Федерер при счете 5:3 проиграл четыре гейма подряд.
Третий сет швейцарец с 18 невынужденными ошибками проиграл на тайбрейке, а в четвертой партии при счете 4:2 после брейка сразу же отдал свою подачу, после чего на тайбрейке не выиграл ни одного мяча на приеме.
Новак Джокович без особых проблем в трех сетах прошел португальца Жоао Соуза и в 11-й раз пробился в четвертьфинал US Open. Серб сделал пять брейков, проиграл один гейм на своей подаче, подал 9 эйсов и совершил 23 виннерса при 18 невынужденных ошибках.
Чемпион US Open-2014 Марин Чилич неожиданно легко прошел десятую ракетку мира Давида Гоффена. В первом сете Чилич при счете 4:5 сделал обратный брейк, затем в борьбе забрал тайбрейк и уверенно довел матч до победной точки. Чилич впервые за три года пробился в четвертьфинал американского Шлема и упрочил свою позицию в топ-6 Чемпионской гонки АТР.
В четвертьфинале Чилича ждет ностальгическое противостояние с Кеи Нисикори. Именно эти теннисисты в 2014 году на US Open разыграли один из самых сенсационных финалов в истории турнира. Нисикори в четвертом круге оперативно разобрался с Филиппом Кольшрайбером. Японец шесть брейков, дважды проиграл свою подачу, сделал 29 виннерсов, на что Кольшрайбер ответил 39 невынужденными ошибками.
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Результаты матчей четвертого круга:
Кеи Нисикори (Япония, 21)– Филипп Кольшрайбер (Германия) – 6:3, 6:2, 7:5
Новак Джокович (Сербия, 6) – Жоао Соуза (Португалия) – 6:3, 6:4, 6:3
Марин Чилич (Хорватия, 7) – Давид Гоффен (Бельгия, 10) – 7:6, 6:2, 6:4
Джон Миллман (Австралия) – Роджер Федерер (Швейцария, 2) – 3:6, 7:5, 7:6, 7:6
Роджер Федерер, будучи безоговорочным фаворитом матча против 55-й ракетки мира Джона Миллмана, впервые с 2013 года не смог выйти в четвертьфинал американского Шлема. Переломный момент матча произошел во втором сете, когда Федерер при счете 5:3 проиграл четыре гейма подряд.
Третий сет швейцарец с 18 невынужденными ошибками проиграл на тайбрейке, а в четвертой партии при счете 4:2 после брейка сразу же отдал свою подачу, после чего на тайбрейке не выиграл ни одного мяча на приеме.
Новак Джокович без особых проблем в трех сетах прошел португальца Жоао Соуза и в 11-й раз пробился в четвертьфинал US Open. Серб сделал пять брейков, проиграл один гейм на своей подаче, подал 9 эйсов и совершил 23 виннерса при 18 невынужденных ошибках.
Чемпион US Open-2014 Марин Чилич неожиданно легко прошел десятую ракетку мира Давида Гоффена. В первом сете Чилич при счете 4:5 сделал обратный брейк, затем в борьбе забрал тайбрейк и уверенно довел матч до победной точки. Чилич впервые за три года пробился в четвертьфинал американского Шлема и упрочил свою позицию в топ-6 Чемпионской гонки АТР.
В четвертьфинале Чилича ждет ностальгическое противостояние с Кеи Нисикори. Именно эти теннисисты в 2014 году на US Open разыграли один из самых сенсационных финалов в истории турнира. Нисикори в четвертом круге оперативно разобрался с Филиппом Кольшрайбером. Японец шесть брейков, дважды проиграл свою подачу, сделал 29 виннерсов, на что Кольшрайбер ответил 39 невынужденными ошибками.
Читайте также: US Open-2018: легкие победы Федерера и Джоковича, вылет Зверева
Результаты матчей четвертого круга:
Кеи Нисикори (Япония, 21)– Филипп Кольшрайбер (Германия) – 6:3, 6:2, 7:5
Новак Джокович (Сербия, 6) – Жоао Соуза (Португалия) – 6:3, 6:4, 6:3
Марин Чилич (Хорватия, 7) – Давид Гоффен (Бельгия, 10) – 7:6, 6:2, 6:4
Джон Миллман (Австралия) – Роджер Федерер (Швейцария, 2) – 3:6, 7:5, 7:6, 7:6
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