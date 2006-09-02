Цуренко на US Open повторила рекорды Медведева и Бондаренко

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Накануне Цуренко в невероятно драматичном поединке обыграла Маркету Вондроушову (6:7, 7:5, 6:2) и впервые в карьере пробилась в четвертьфинал Мэйджора.До Цуренко лишь четыре теннисиста из Украины входили в восьмерку сильнейших на Шлемах. В Нью-Йорке четвертьфинальный барьер в 1993 году покорился Андрею Медведеву, а спустя 16 лет в 1/4 финала пробилась и Екатерина Бондаренко.Самым успешным украинцем на Шлемах остается Медведев – экс-четвертая ракетка мира пять раз доходил до четвертьфинала на главных турнирах сезона, включая легендарную битву с Андре Агасси в финале Ролан Гаррос 1999 года.Свитолина к 23 годам уже трижды добиралась до четвертьфиналов на турнирах Большого шлема. Еще четыре раза первая ракетка страны останавливалась в шаге от этой цели.Долгополов свой лучший Шлем в карьере провел в 2011 году – на Australian Open киевлянин прорвался в четвертьфинал, уступив в четырех сетах будущему финалисту Мэйджора Энди Маррею.Бондаренко на US Open-2009 удивила победой над экс-первой ракеткой мира Аной Иванович, а в четвертьфинале в двух партиях уступила Янине Викмайер.Леся Цуренко в среду в матче с 19-й ракеткой мира Наоми Осакой попробует стать первой украинской полуфиналисткой турнира Большого шлема в женском одиночном разряде. Дополнительным бонусом для киевлянки может стать дебют в топ-25 мирового рейтинга и 925 тысяч долларов призовых.