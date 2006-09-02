» » Цуренко на US Open повторила рекорды Медведева и Бондаренко
Раздел: Спорт  
0

Цуренко на US Open повторила рекорды Медведева и Бондаренко

Цуренко на US Open повторила рекорды Медведева и БондаренкоЛеся Цуренко – пятая украинская теннисистка в четвертьфинале турнира Большого шлема.

Накануне Цуренко в невероятно драматичном поединке обыграла Маркету Вондроушову (6:7, 7:5, 6:2) и впервые в карьере пробилась в четвертьфинал Мэйджора.

До Цуренко лишь четыре теннисиста из Украины входили в восьмерку сильнейших на Шлемах. В Нью-Йорке четвертьфинальный барьер в 1993 году покорился Андрею Медведеву, а спустя 16 лет в 1/4 финала пробилась и Екатерина Бондаренко.

Самым успешным украинцем на Шлемах остается Медведев – экс-четвертая ракетка мира пять раз доходил до четвертьфинала на главных турнирах сезона, включая легендарную битву с Андре Агасси в финале Ролан Гаррос 1999 года.

Свитолина к 23 годам уже трижды добиралась до четвертьфиналов на турнирах Большого шлема. Еще четыре раза первая ракетка страны останавливалась в шаге от этой цели.

Долгополов свой лучший Шлем в карьере провел в 2011 году – на Australian Open киевлянин прорвался в четвертьфинал, уступив в четырех сетах будущему финалисту Мэйджора Энди Маррею.

Бондаренко на US Open-2009 удивила победой над экс-первой ракеткой мира Аной Иванович, а в четвертьфинале в двух партиях уступила Янине Викмайер.

Читайте также: Цуренко в невероятной борьбе героически прорвалась в четвертьфинал US Open

Леся Цуренко в среду в матче с 19-й ракеткой мира Наоми Осакой попробует стать первой украинской полуфиналисткой турнира Большого шлема в женском одиночном разряде. Дополнительным бонусом для киевлянки может стать дебют в топ-25 мирового рейтинга и 925 тысяч долларов призовых.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: US Open-2018, Цуренко, теннис

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:35 » Автор: Иван Мартынов
     89
     0

Похожие новости по теме

Цуренко в невероятной борьбе героически прорвалась в четвертьфинал US Open Цуренко в невероятной борьбе героически прорвалась в четвертьфинал US Open

Украинская теннисистка Леся Цуренко впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира Большого шлема.

Цуренко обыграла россиянку на пути к 1/4 финала в Цинциннати Цуренко обыграла россиянку на пути к 1/4 финала в Цинциннати

Украинская теннисистка Леся Цуренко пробилась в восьмерку сильнейших на представительном турнире в Цинциннати категории WTA Premier 5 с призовым фондом $2,874,299.

Цуренко из-за травмы покинула Ролан Гаррос Цуренко из-за травмы покинула Ролан Гаррос

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко не смогла побороться за дебютный четвертьфинал на турнирах Большого шлема.

Свитолина и Цуренко попали в посев на US Open-2017 Свитолина и Цуренко попали в посев на US Open-2017

Две украинских теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко забронировали за собой места в посеве Открытого чемпионата США.

US Open-2016: Цуренко сенсационно выходит в 1/8 финала US Open-2016: Цуренко сенсационно выходит в 1/8 финала

Леся Цуренко в драматичном трехсетовом матче обыграла Доминику Цибулкову и обновила личное достижение на турнирах серии Большого шлема.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх