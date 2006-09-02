Ярмоленко пророчат скорое возвращение в «Динамо»

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Ярмоленко летом 2017 года за 25 миллионов евро перешел в «Боруссию» Д, а минувшим летом за 20 миллионов стал игроком «Вест Хэма».Английский этап карьеры для Ярмоленко начался неудачно – «Вест Хэм» после четырех туров в Премьер-лиге не набрал ни одного очка, а Андрей ни разу не попал в стартовый состав, довольствуясь лишь холостыми выходами на замену.«Все идет к тому, что вскоре Ярмоленко вернется в киевское «Динамо», а мы будем констатировать фиаско его зарубежной карьеры. И не факт, что в Киеве Андрей будет иметь место в основном составе, потому что на его позиции засветился Виктор Цыганков.Вряд ли Ярмоленко удастся сделать яркую карьеру на Туманном Альбионе. Он - игрок уровня середняка или аутсайдера чемпионата Испании. К сожалению, не дотягивает даже до уровня «Вест Хэма», который временно оказался на последнем месте турнирной таблицы. Лондонцы еще пожалеют, что заплатили дортмундской «Боруссии» аж 20 млн евро», - цитирует Орбу издание «Экспресс».С момента ухода из «Динамо» Андрей Ярмоленко на клубном уровне во всех турнирах отыграл 31 матч, забив 6 голов и отдав 6 результативных передач.