Раздел: Спорт
Ярмоленко пророчат скорое возвращение в «Динамо»
Экс-футболист «Шахтера» Геннадий Орбу считает, что полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко вскоре вернется в Украину.
Ярмоленко летом 2017 года за 25 миллионов евро перешел в «Боруссию» Д, а минувшим летом за 20 миллионов стал игроком «Вест Хэма».
Английский этап карьеры для Ярмоленко начался неудачно – «Вест Хэм» после четырех туров в Премьер-лиге не набрал ни одного очка, а Андрей ни разу не попал в стартовый состав, довольствуясь лишь холостыми выходами на замену.
«Все идет к тому, что вскоре Ярмоленко вернется в киевское «Динамо», а мы будем констатировать фиаско его зарубежной карьеры. И не факт, что в Киеве Андрей будет иметь место в основном составе, потому что на его позиции засветился Виктор Цыганков.
Вряд ли Ярмоленко удастся сделать яркую карьеру на Туманном Альбионе. Он - игрок уровня середняка или аутсайдера чемпионата Испании. К сожалению, не дотягивает даже до уровня «Вест Хэма», который временно оказался на последнем месте турнирной таблицы. Лондонцы еще пожалеют, что заплатили дортмундской «Боруссии» аж 20 млн евро», - цитирует Орбу издание «Экспресс».
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С момента ухода из «Динамо» Андрей Ярмоленко на клубном уровне во всех турнирах отыграл 31 матч, забив 6 голов и отдав 6 результативных передач.
Ярмоленко летом 2017 года за 25 миллионов евро перешел в «Боруссию» Д, а минувшим летом за 20 миллионов стал игроком «Вест Хэма».
Английский этап карьеры для Ярмоленко начался неудачно – «Вест Хэм» после четырех туров в Премьер-лиге не набрал ни одного очка, а Андрей ни разу не попал в стартовый состав, довольствуясь лишь холостыми выходами на замену.
«Все идет к тому, что вскоре Ярмоленко вернется в киевское «Динамо», а мы будем констатировать фиаско его зарубежной карьеры. И не факт, что в Киеве Андрей будет иметь место в основном составе, потому что на его позиции засветился Виктор Цыганков.
Вряд ли Ярмоленко удастся сделать яркую карьеру на Туманном Альбионе. Он - игрок уровня середняка или аутсайдера чемпионата Испании. К сожалению, не дотягивает даже до уровня «Вест Хэма», который временно оказался на последнем месте турнирной таблицы. Лондонцы еще пожалеют, что заплатили дортмундской «Боруссии» аж 20 млн евро», - цитирует Орбу издание «Экспресс».
Читайте также: Шовковский присоединился к тренерскому штабу сборной Украины
С момента ухода из «Динамо» Андрей Ярмоленко на клубном уровне во всех турнирах отыграл 31 матч, забив 6 голов и отдав 6 результативных передач.
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