» » Ярмоленко пророчат скорое возвращение в «Динамо»
Раздел: Спорт  
0

Ярмоленко пророчат скорое возвращение в «Динамо»

Ярмоленко пророчат скорое возвращение в «Динамо»Экс-футболист «Шахтера» Геннадий Орбу считает, что полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко вскоре вернется в Украину.

Ярмоленко летом 2017 года за 25 миллионов евро перешел в «Боруссию» Д, а минувшим летом за 20 миллионов стал игроком «Вест Хэма».

Английский этап карьеры для Ярмоленко начался неудачно – «Вест Хэм» после четырех туров в Премьер-лиге не набрал ни одного очка, а Андрей ни разу не попал в стартовый состав, довольствуясь лишь холостыми выходами на замену.

«Все идет к тому, что вскоре Ярмоленко вернется в киевское «Динамо», а мы будем констатировать фиаско его зарубежной карьеры. И не факт, что в Киеве Андрей будет иметь место в основном составе, потому что на его позиции засветился Виктор Цыганков.

Вряд ли Ярмоленко удастся сделать яркую карьеру на Туманном Альбионе. Он - игрок уровня середняка или аутсайдера чемпионата Испании. К сожалению, не дотягивает даже до уровня «Вест Хэма», который временно оказался на последнем месте турнирной таблицы. Лондонцы еще пожалеют, что заплатили дортмундской «Боруссии» аж 20 млн евро», - цитирует Орбу издание «Экспресс».

Читайте также: Шовковский присоединился к тренерскому штабу сборной Украины

С момента ухода из «Динамо» Андрей Ярмоленко на клубном уровне во всех турнирах отыграл 31 матч, забив 6 голов и отдав 6 результативных передач.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ярмоленко, Вест Хэм, Динамо

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:41 » Автор: Иван Мартынов
     104
     0

Похожие новости по теме

«Вест Хэм» подписал конкурента для Ярмоленко «Вест Хэм» подписал конкурента для Ярмоленко

Английский «Вест Хэм» объявил о переходе испанского форварда «Арсенала» Лукаса Переса.

Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» по совету Реброва Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» по совету Реброва

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко согласился на переход в «Вест Хэм» после разговора экс-тренера «Динамо» Сергея Реброва.

Ярмоленко официально стал игроком «Вест Хэма» Ярмоленко официально стал игроком «Вест Хэма»

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко перешел из «Боруссии» Д в «Вест Хэм».

«Боруссия» Д требует за Ярмоленко 25 миллионов «Боруссия» Д требует за Ярмоленко 25 миллионов

Дортмундская «Боруссия» продолжает переговоры с «Вест Хэмом» по украинскому полузащитнику Андрею Ярмоленко.

«Вест Хэм» сделал «Боруссии» Д предложение по Ярмоленко «Вест Хэм» сделал «Боруссии» Д предложение по Ярмоленко

Клуб английской Премьер-лиги «Вест Хэм» хочет подписать лидера сборной Украины Андрея Ярмоленко.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх