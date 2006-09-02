Раздел: Спорт
«Шахтер» огласил заявку на групповой этап Лиги Чемпионов
Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека назвал игроков, на которых рассчитывает в поединках групповой стадии Лиги Чемпионов.
На Лигу Чемпионов «Шахтер» заявил 25 футболистов, включая всех летних новичков – Алексея Шевченко, Олега Данченко, Майкона, Маркиньоса Сиприано, Андрея Тотовицкого, Сергея Болбата, Фернандо и Жуниора Мораеса.
Заявка «Шахтера» на групповой раунд Лиги Чемпионов:
Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Олег Кудрик.
Защитники: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Иван Ордец, Исмаили, Николай Матвиенко, Ярослав Ракицкий.
Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Дентиньо, Марлос, Алан Патрик, Веллингтон Нем, Майкон, Маркиньос Сиприано, Андрей Тотовицкий, Сергей Болбат, Виктор Коваленко, Олег Данченко, Фернандо.
Нападающие: Жуниор Мораес, Оларенваджу Кайоде.
За выход в плей-офф Лиги Чемпионов «Шахтер» поспорит с чемпионом Англии «Манчестер Сити», бронзовым призером французской Лиги 1 «Лионом» и третьей командой немецкой Бундеслиги «Хоффенхаймом».
Свой путь в Лиге Чемпионов команда Паулу Фонсеки начнет 19 сентября в домашнем матче против «Хоффенхайма».
Читайте также: «Бавария» пробилась в групповой этап Лиги Чемпионов, «Шахтер» - на подходе
Как и в прошлом сезоне, домашние матчи на еврокубковой арене «Шахтер» отыграет в Харькове на стадионе «Металлист».
На Лигу Чемпионов «Шахтер» заявил 25 футболистов, включая всех летних новичков – Алексея Шевченко, Олега Данченко, Майкона, Маркиньоса Сиприано, Андрея Тотовицкого, Сергея Болбата, Фернандо и Жуниора Мораеса.
Заявка «Шахтера» на групповой раунд Лиги Чемпионов:
Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Олег Кудрик.
Защитники: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Иван Ордец, Исмаили, Николай Матвиенко, Ярослав Ракицкий.
Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Дентиньо, Марлос, Алан Патрик, Веллингтон Нем, Майкон, Маркиньос Сиприано, Андрей Тотовицкий, Сергей Болбат, Виктор Коваленко, Олег Данченко, Фернандо.
Нападающие: Жуниор Мораес, Оларенваджу Кайоде.
За выход в плей-офф Лиги Чемпионов «Шахтер» поспорит с чемпионом Англии «Манчестер Сити», бронзовым призером французской Лиги 1 «Лионом» и третьей командой немецкой Бундеслиги «Хоффенхаймом».
Свой путь в Лиге Чемпионов команда Паулу Фонсеки начнет 19 сентября в домашнем матче против «Хоффенхайма».
Читайте также: «Бавария» пробилась в групповой этап Лиги Чемпионов, «Шахтер» - на подходе
Как и в прошлом сезоне, домашние матчи на еврокубковой арене «Шахтер» отыграет в Харькове на стадионе «Металлист».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
112
0
Также советуем посмотреть
- Просто добавь кота: подборка смешных фотоколлажей
- И смех, и грех: мужчина не удержался и угнал катафалк с телом усопшего
- Кремлівські люблять гидити на все українське
- Российский депутат насмешил рассказом о «ликвидированном Киви»
- Минобороны озвучило потери ВСУ на Донбассе с начала года
- Три звездных дня Александра Захарченко
- ФСБ развеселила спецоперацией по уничтожению яблок
- С Австралией перепутал: на севере Австрии гулял кенгуру
- Люди бегут из Крыма из-за экокатастрофы
- Враждебные медиа: дело вовсе не в персоналиях
- Передовые позиции боевиков усиливают снайперами, - разведка
- Это незаконно: женщина насмешила странным способом поедания курочки
- Что имеем на сегодня из предвыборных новостей
- В Черкассах произошел крупный разлив ртути
- Директор детсада «порадовала» воспитанников танцем на шесте
- О «популярности» Захарченко и «ДНР»
- Австрия восстановит один из населенных пунктов на Донбассе
- Пользователи Сети отыскали неожиданного «двойника» Путина
- Відновлення зруйнованої інфраструктури ляже на плечі України
- Похороны Захарченко охраняли не менее 100 вооруженных боевиков
- Киевлян развеселил огурец, который пытались продать под видом авокадо
- Что может спасти бюджет Украины
- Медведь стал звездой, станцевав «тверк»
- О дипломатии направленного взрыва
- Пессимистов знатно развеселило обещание «конца света»
- На что решатся в Кремле
- Названа вероятная причина убийства Захарченко
- Спонтанный обеденный перерыв превратил американку в миллионершу
- Государство идиотов
- 146% жителей Галактики: росСМИ насмешили фейком о похоронах Захарченко
Оставьте свой комментарий