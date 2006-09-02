«Шахтер» огласил заявку на групповой этап Лиги Чемпионов

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На Лигу Чемпионов «Шахтер» заявил 25 футболистов, включая всех летних новичков – Алексея Шевченко, Олега Данченко, Майкона, Маркиньоса Сиприано, Андрея Тотовицкого, Сергея Болбата, Фернандо и Жуниора Мораеса.: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Олег Кудрик.: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Иван Ордец, Исмаили, Николай Матвиенко, Ярослав Ракицкий.: Тарас Степаненко, Тайсон, Дентиньо, Марлос, Алан Патрик, Веллингтон Нем, Майкон, Маркиньос Сиприано, Андрей Тотовицкий, Сергей Болбат, Виктор Коваленко, Олег Данченко, Фернандо.Жуниор Мораес, Оларенваджу Кайоде.За выход в плей-офф Лиги Чемпионов «Шахтер» поспорит с чемпионом Англии «Манчестер Сити», бронзовым призером французской Лиги 1 «Лионом» и третьей командой немецкой Бундеслиги «Хоффенхаймом».Свой путь в Лиге Чемпионов команда Паулу Фонсеки начнет 19 сентября в домашнем матче против «Хоффенхайма».Как и в прошлом сезоне, домашние матчи на еврокубковой арене «Шахтер» отыграет в Харькове на стадионе «Металлист».