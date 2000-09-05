Дель Потро прошел Иснера на пути к полуфиналу US Open

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За полуфинал американского Шлема дель Потро в 12-й раз в карьере встречался с местным гигантом Джоном Иснером. По личным встречам аргентинец вел 7:4, но при этом два последних матча на харде завершились в пользу теннисиста из США.Первый сет дель Потро провел практически образцово, но единственная ошибка на тайбрейке стоила ему поражения в партии. Иснер великолепно начал матч, сделав в первом сете 24 виннерса при 12 невынужденных ошибках.Во второй партии дель Потро продолжил поддерживать высокий уровень теннис, а вот Иснер стал сбавлять. Хозяин корта сделал 15 невынужденных ошибок и впервые в матче отдал гейм на своей подаче. Дель Потро за весь сет проиграл всего три очка на своей подаче и без проблем сравнял счет.Судьбу третьего сета вновь решил тайбрейк. Дель Потро взял два очка на приеме, а на сет-боле провел образцовую атаку и оказался в шаге от полуфинала.Сил на продолжение борьбы у Иснера после поражения в третьем сете уже не было. Джон сразу же отдал свою подачу, затем в четвертом гейме упустил брейк-поинт и больше проблем дель Потро не создал.Хуан Мартин дель Потро впервые с 2009 года дошел до полуфинала на двух турнирах Большого шлема. Следующий соперник аргентинца определится в вечернем матче между Рафаэлем Надалем и Домиником Тимом.– Джон Иснер (США, 11) – 6:7, 6:3, 7:6, 6:2