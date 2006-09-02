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Раздел: Спорт  
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Усика обязали начать переговоры по бою с Лебедевым

Усика обязали начать переговоры по бою с ЛебедевымАбсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) может провести бой с титулованным россиянином Денисом Лебедевым (30-2, 22 КО).

Менеджер Лебедева Вадим Корнилов в комментарии порталу «Р-Спорт» сообщил о требовании Всемирной боксерской ассоциации (WBA) начать переговоры по бою его клиентом и лидером дивизиона Александром Усиком.

«Вчера WBA было выслано письмо о том, что они обязывают начать переговоры о бое между Лебедевым и Усиком. До 3-4 октября идут переговоры, если нет, то должны быть торги.

Сейчас мы смотрим на бой с турком Хизни Алтункаем. Но очень большой шанс есть, что в течение полугода бой Усик – Лебедев может осуществиться. Но тут многое зависит от желания обеих сторон, вариантов много. Сейчас сложно говорить конкретно», - сказал Корнилов.

Лебедев следующий бой проведет 7 сентября в Челябинске. Усик 10 ноября в Лондоне встретится с экс-чемпионом мира в тяжелом весе Тони Беллью (30-2-1, 20 КО)

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Александр Усик в конце июля в Москве единогласным решением судей одержал убедительную победу над Муратом Гассиевым (26-1, 19 КО). Крупнейший успех в карьере сделал Усика абсолютным чемпионом мира и обладателем Кубка имени Мухаммеда Али. Гассиев, в свою очередь, в 2016 году разделенным решением судей остановил Лебедева и отобрал у соотечественника титул IBF.
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 Теги: Усик, Лебедев, бокс

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Сегодня, 18:06 » Автор: Иван Мартынов
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