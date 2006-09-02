Бой Усик-Беллью могут отложить на 2019 год

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Усик 10 ноября в Лондоне должен был встретиться с экс-чемпионом мира и двукратным обидчиком Дэвида Хэя Тони Беллью (30-2-1, 20 КО).Накануне Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Усика начать переговоры с российским экс-чемпионом мира по версиям WBA и IBF Денисом Лебедевым (30-2, 22 КО). Промоутер Беллью Эдди Хирн подтвердил, что требование WBA осложняет проведения боя Усик-Беллью в 2018 году.«Бой между Усиком и Белью состоится только при условии, что он будет за все пояса в первом тяжелом весе.Увидим, что произойдет дальше, но вчерашние новости значат, что этот поединок вряд ли пройдет в 2018 год», - приводит слова Хирна «Sky Sports».По бою с Лебедевым промоутеры Усика должны договориться до 3-4 октября. Отказ от поединка приведет к потере титула и звания единственного действующего абсолютного чемпиона мира.Александр Усик в конце июля в Москве единогласным решением судей одержал убедительную победу над Муратом Гассиевым (26-1, 19 КО). Крупнейший успех в карьере сделал Усика абсолютным чемпионом мира и обладателем Кубка имени Мухаммеда Али.