Украинец Падун занял третье место на 12-м этапе Вуэльты

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Падун успешно отобрался в отрыв дня и был одним из главных действующих лиц передней группы. Украинцу вместе с попутчиками удалось провести успешную атаку из отрыва, в результате которой количество претендентов на этап сократилось до шести человек.В финишном створе Падун пытался побороться за победу, но не смог конкурировать с опытным французом Александром Женье, который стал трехкратным победителем этапов на Вуэльте.Наряду с Женье большого успеха на 12-м этапе достиг гонщик «Cofidis» Хесус Эррада. Испанец в отрыве отыграл у Саймона Йейтса более девяти минут и стал новым обладателем красной майки. В генеральном зачете недавнему лидеру Эррада везет более трех минут.Марк Падун после сегодняшнего прорыва в общем зачете поднялся на 97-е место. От лидера Падуна отделяют 1 час и 21 минута.1.Александр Женье (Франция, AG2R La Mondiale) – 4:22,592. Дилан ван дер Барле (Нидерланды, Team Sky)3. Марк Падун (Украина, Bahrain Merida)4. Дилан Тенс (Бельгия, BMC)5. Виктор Кампенартс (Бельгия, Lotto Soudal) – 0,021. Хесус Эррада (Испания, Cofidis) – 50:28,562. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 3,223. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 3,234. Наиро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 3,365. Йон Исагирре (Испания, Bahrain Merida) – 3,39Завтра на Вуэльте горный этап с финишем на подъеме первой категории Ла Камперона протяженностью 8,3 километра со средним градиентом 7,5%.