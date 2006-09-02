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Украинец Падун занял третье место на 12-м этапе Вуэльты

Украинец Падун занял третье место на 12-м этапе ВуэльтыПерспективный украинский гонщик Марк Падун впервые громко заявил о себе на испанской Вуэльте.

Падун успешно отобрался в отрыв дня и был одним из главных действующих лиц передней группы. Украинцу вместе с попутчиками удалось провести успешную атаку из отрыва, в результате которой количество претендентов на этап сократилось до шести человек.

В финишном створе Падун пытался побороться за победу, но не смог конкурировать с опытным французом Александром Женье, который стал трехкратным победителем этапов на Вуэльте.

Наряду с Женье большого успеха на 12-м этапе достиг гонщик «Cofidis» Хесус Эррада. Испанец в отрыве отыграл у Саймона Йейтса более девяти минут и стал новым обладателем красной майки. В генеральном зачете недавнему лидеру Эррада везет более трех минут.

Марк Падун после сегодняшнего прорыва в общем зачете поднялся на 97-е место. От лидера Падуна отделяют 1 час и 21 минута.

Результаты 12-го этапа:

1.Александр Женье (Франция, AG2R La Mondiale) – 4:22,59
2. Дилан ван дер Барле (Нидерланды, Team Sky)
3. Марк Падун (Украина, Bahrain Merida)
4. Дилан Тенс (Бельгия, BMC)
5. Виктор Кампенартс (Бельгия, Lotto Soudal) – 0,02

Общий зачет:

1. Хесус Эррада (Испания, Cofidis) – 50:28,56
2. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 3,22
3. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 3,23
4. Наиро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 3,36
5. Йон Исагирре (Испания, Bahrain Merida) – 3,39

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Завтра на Вуэльте горный этап с финишем на подъеме первой категории Ла Камперона протяженностью 8,3 километра со средним градиентом 7,5%.
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 Теги: Вуэльта, Падун, велоспорт

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Сегодня, 18:56 » Автор: Иван Мартынов
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