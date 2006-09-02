«Ворскла» представила заявку на групповой этап Лиги Европы

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Главный тренер «Ворсклы» Василий Сачко на групповом этапе рассчитывает на 25 футболистов. В заявку полтавчан вошли и легионеры – бразильцы Артур и Николас Карека, а также 18-летние африканские защитники Наджиб Якубу и Ибраим Кане, которых «Ворскла» подписала перед закрытием летнего трансферного окна.: Богдан Шуст, Александр Ткаченко: Андро Гиоргадзе, Игорь Пердута, Наджиб Якубу, Марьян Мысык, Владимир Чеснаков, Вадим Сапай, Евгений Мартыненко, Александр Чижов, Ардин Даллку, Ибраим Кане, Артур.: Александр Скляр, Гегам Кадимян, Артем Габелок, Вячеслав Шарпар, Дмитрий Кравченко, Владимир Одарюк, Александр Кобахидзе, Павел Ребенок.: Михаил Сергийчук, Владислав Кулач, Юрий Коломоец, Николас Карека.«Ворскла» во второй раз сыграет в групповом этапе Лиги Европы. В сезоне 2011-2012 полтавчане под руководством Николая Павлова в квартете со «Стандардом», «Ганновером» и «Копенгагеном» заняли последнее место с двумя очками.В Лиге Европы «Ворскла» сыграет с «Арсеналом», «Спортингом» и «Карабахом». Первый матч бронзовый призер украинской Премьер-лиги проведет 20 сентября в Лондоне против «Арсенала».