Раздел: Спорт
«Ворскла» представила заявку на групповой этап Лиги Европы
Полтавская «Ворскла» определилась с заявкой на матчи группового этапа Лиги Европы.
Главный тренер «Ворсклы» Василий Сачко на групповом этапе рассчитывает на 25 футболистов. В заявку полтавчан вошли и легионеры – бразильцы Артур и Николас Карека, а также 18-летние африканские защитники Наджиб Якубу и Ибраим Кане, которых «Ворскла» подписала перед закрытием летнего трансферного окна.
Заявка «Ворсклы» на групповой этап Лиги Европы:
Вратари: Богдан Шуст, Александр Ткаченко
Защитники: Андро Гиоргадзе, Игорь Пердута, Наджиб Якубу, Марьян Мысык, Владимир Чеснаков, Вадим Сапай, Евгений Мартыненко, Александр Чижов, Ардин Даллку, Ибраим Кане, Артур.
Полузащитники: Александр Скляр, Гегам Кадимян, Артем Габелок, Вячеслав Шарпар, Дмитрий Кравченко, Владимир Одарюк, Александр Кобахидзе, Павел Ребенок.
Нападающие: Михаил Сергийчук, Владислав Кулач, Юрий Коломоец, Николас Карека.
«Ворскла» во второй раз сыграет в групповом этапе Лиги Европы. В сезоне 2011-2012 полтавчане под руководством Николая Павлова в квартете со «Стандардом», «Ганновером» и «Копенгагеном» заняли последнее место с двумя очками.
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В Лиге Европы «Ворскла» сыграет с «Арсеналом», «Спортингом» и «Карабахом». Первый матч бронзовый призер украинской Премьер-лиги проведет 20 сентября в Лондоне против «Арсенала».
Главный тренер «Ворсклы» Василий Сачко на групповом этапе рассчитывает на 25 футболистов. В заявку полтавчан вошли и легионеры – бразильцы Артур и Николас Карека, а также 18-летние африканские защитники Наджиб Якубу и Ибраим Кане, которых «Ворскла» подписала перед закрытием летнего трансферного окна.
Заявка «Ворсклы» на групповой этап Лиги Европы:
Вратари: Богдан Шуст, Александр Ткаченко
Защитники: Андро Гиоргадзе, Игорь Пердута, Наджиб Якубу, Марьян Мысык, Владимир Чеснаков, Вадим Сапай, Евгений Мартыненко, Александр Чижов, Ардин Даллку, Ибраим Кане, Артур.
Полузащитники: Александр Скляр, Гегам Кадимян, Артем Габелок, Вячеслав Шарпар, Дмитрий Кравченко, Владимир Одарюк, Александр Кобахидзе, Павел Ребенок.
Нападающие: Михаил Сергийчук, Владислав Кулач, Юрий Коломоец, Николас Карека.
«Ворскла» во второй раз сыграет в групповом этапе Лиги Европы. В сезоне 2011-2012 полтавчане под руководством Николая Павлова в квартете со «Стандардом», «Ганновером» и «Копенгагеном» заняли последнее место с двумя очками.
Читайте также: «Динамо» объявило заявку на групповой этап Лиги Европы
В Лиге Европы «Ворскла» сыграет с «Арсеналом», «Спортингом» и «Карабахом». Первый матч бронзовый призер украинской Премьер-лиги проведет 20 сентября в Лондоне против «Арсенала».
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