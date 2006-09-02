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Раздел: Спорт  
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Хацкевич продолжит тренировать «Динамо»

Хацкевич продолжит тренировать «Динамо»Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич избежал отставки после серии неудачных матчей.

На прошлой неделе Хацкевич после домашнего поражения в чемпионате Украины от «Карпат» (0:2) намекнул на свою отставку, но позже уточнил, что решение будет принято на встрече с президентом клуба.

По информации «Footballhub», президент «Динамо» Игорь Суркис воздержался от кадровых перестановок в тренерском составе.

«Динамо» начало сезон с победы над «Шахтером» в Суперкубке Украины, затем киевляне обыграли принципиального соперника и в Премьер-лиге.

В третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов «Динамо» со скрипом прошло «Славию», но в плей-офф без шансов проиграло «Аяксу» (1:3 и 0:0).

Ухудшилась у «Динамо» ситуация и на внутренней арене – подопечные Хацкевича помимо поражения от «Карпат» сенсационно потеряли очки в выездном матче с «Черноморцем» (1:1). После семи туров киевляне по потерянным очкам на два пункта отстают от «Шахтера» и делят второе место с «Александрией».

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Александр Хацкевич возглавляет «Динамо» с 2017 года. Под руководством белоруса киевляне выиграли один трофей, проиграли чемпионат и Кубок «Шахтеру» дважды не смогли квалифицироваться в групповой этап Лиги Чемпионов.
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 Теги: чемпионат Украины, Динамо, Хацкевич

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Сегодня, 21:38 » Автор: Иван Мартынов
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