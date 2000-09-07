Раздел: Спорт
Украина на последних секундах вырвала победу над Чехией в матче Лиги наций
Сборная Украины продемонстрировала характер в гостевом поединке против Чехии в рамках Лиги наций УЕФА.
На матч с Чехией Шевченко в стартовом составе выпустил шестерых игроков «Шахтера». На флангах атаки традиционно расположились Коноплянка и Ярмоленко, а роль единственного форварда досталась «бельгийцу» Яремчуку. Показательно, что впервые с февраля 2009 года в основе сборной не оказалось ни одного игрока «Динамо».
Дебют в Лиге наций для «сине-желтых» начался с пропущенного мяча – уже на четвертой минуте Кривцов пустил в штрафную Шика, а Пятов явно не ожидал, что форвард «Ромы» решится на удар с острого угла.
Украинцы моментально отреагировали на изменение счета и создали несколько убойных моментов. Увы, Яремчук трижды пробивал из выгодных позиций, но ни разу не попал в створ ворот.
Гости полностью владели инициативой и периодически в позиционных атаках беспокоили оборону Чехии. Постоянное давление на ворота хозяев принесло результат только перед свистком на перерыв – Марлос накрутил двух опекунов и отдал на Коноплянку, а Евгений убрал защитника и точно пробил в ближний угол. 18-й гол за сборную для полузащитника «Шальке».
Во втором тайме сценарий матча принципиально не изменился – Украина продолжила идти вперед, но голкипер Чехии Вацлик героически сдерживал мощную атаку гостей. Ярмоленко, Коноплянка, Малиновский, Цыганков, Селезнев… Сборная Украины в этот вечер создала моментов на три матча вперед.
К счастью, удача в концовке матча все-таки сыграла за украинцев. Цыганков навесил с фланга – мяч транзитом через вратаря и защитника чехов оказался в
ногах Зинченко, которому оставалось попасть в пустые ворота.
Сборная Украины берет три очка в первом матче Лиги наций и подтверждает свой статус фаворита группы. 9 сентября «сине-желтые» при пустых трибунах во Львове примут Словакию.
Читайте также: Ярмоленко и Лунин вызваны в сборную Украины на матчи Лиги наций
Чехия - Украина 1:2
Голы: Шик, 4 - Коноплянка, 45+1, Зинченко, 90+3.
Чехия: Вацлик - Кадержабек, Калас, Г. Селассие, Брабец, Борил - Соучек, Сикора (Горжава, 90+2), Гушбауэр - Шик (Тецл, 84), Кременчик (Змргал, 46).
Украина: Пятов - Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Караваев - Степаненко, Малиновский - Ярмоленко (Зинченко, 66), Марлос, Коноплянка (Цыганков, 77) - Яремчук (Селезнев, 85).
Предупреждения: Гушбауэр, Соучек.
На матч с Чехией Шевченко в стартовом составе выпустил шестерых игроков «Шахтера». На флангах атаки традиционно расположились Коноплянка и Ярмоленко, а роль единственного форварда досталась «бельгийцу» Яремчуку. Показательно, что впервые с февраля 2009 года в основе сборной не оказалось ни одного игрока «Динамо».
Дебют в Лиге наций для «сине-желтых» начался с пропущенного мяча – уже на четвертой минуте Кривцов пустил в штрафную Шика, а Пятов явно не ожидал, что форвард «Ромы» решится на удар с острого угла.
Украинцы моментально отреагировали на изменение счета и создали несколько убойных моментов. Увы, Яремчук трижды пробивал из выгодных позиций, но ни разу не попал в створ ворот.
Гости полностью владели инициативой и периодически в позиционных атаках беспокоили оборону Чехии. Постоянное давление на ворота хозяев принесло результат только перед свистком на перерыв – Марлос накрутил двух опекунов и отдал на Коноплянку, а Евгений убрал защитника и точно пробил в ближний угол. 18-й гол за сборную для полузащитника «Шальке».
Во втором тайме сценарий матча принципиально не изменился – Украина продолжила идти вперед, но голкипер Чехии Вацлик героически сдерживал мощную атаку гостей. Ярмоленко, Коноплянка, Малиновский, Цыганков, Селезнев… Сборная Украины в этот вечер создала моментов на три матча вперед.
К счастью, удача в концовке матча все-таки сыграла за украинцев. Цыганков навесил с фланга – мяч транзитом через вратаря и защитника чехов оказался в
ногах Зинченко, которому оставалось попасть в пустые ворота.
Сборная Украины берет три очка в первом матче Лиги наций и подтверждает свой статус фаворита группы. 9 сентября «сине-желтые» при пустых трибунах во Львове примут Словакию.
Читайте также: Ярмоленко и Лунин вызваны в сборную Украины на матчи Лиги наций
Чехия - Украина 1:2
Голы: Шик, 4 - Коноплянка, 45+1, Зинченко, 90+3.
Чехия: Вацлик - Кадержабек, Калас, Г. Селассие, Брабец, Борил - Соучек, Сикора (Горжава, 90+2), Гушбауэр - Шик (Тецл, 84), Кременчик (Змргал, 46).
Украина: Пятов - Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Караваев - Степаненко, Малиновский - Ярмоленко (Зинченко, 66), Марлос, Коноплянка (Цыганков, 77) - Яремчук (Селезнев, 85).
Предупреждения: Гушбауэр, Соучек.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
269
0
Также советуем посмотреть
- Улицы Одессы ушли под воду
- Смешные фейлы от горе-переводчиков
- На админгранице с Крымом закрывают 2 КПВВ: названа причина
- Забавные примеры дружбы из мира животных
- Интернет-шутники, способные рассмешить одним комментарием
- Стало известно, о чем будут говорить Порошенко и Меркель
- Курьезные фотки, на которые придется смотреть дважды
- Стало известно, кто стоит за убийством Захарченко
- Прикольные твиты от родителей с отличным чувством юмора.
- Порошенко прокомментировал химическую катастрофу в Крыму
- Смешные фотки, в которых людей подвел ракурс
- Поле для гольфа Трампа привлекло внимание сразу четырех НЛО
- У Порошенко озвучили версии убийства Захарченко
- Нужно создать единый реестр кумов украинских политиков
- В Запорожье водитель показал мастер-класс по "запихиванию" пассажиров
- Минобороны представило улучшенные модели бронежилетов
- Не вижу ваших рук
- В Сети подняли на смех хвалебную речь Парубия
- Сеть насмешил начинающий «спортсмен», оставшийся без присмотра тренера
- Що буде з курсом гривні
- Обнародована карта боевых действий в зоне ООС на 6 сентября
- В августе на Донбассе погибли 18 украинских военнослужащих
- Кордон України із країною-агресором виявився відкритим
- Черепаха молниеносно наказала очень "приставучего" рыбака
- Про «всеохоплюючу силу» соцмереж
- Житель Авдеевки нашел в подвале гранаты
- Вблизи патруля ОБСЕ в районе Золотого прозвучали семь взрывов
- СБУ должно возбудить дело о связях Тимошенко с Россией
- Умора: в Сети сравнили танцы Захаровой и Мэй
- Решение суда в отношении журналиста «Схем» – это плевок в лицо
Оставьте свой комментарий