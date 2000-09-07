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Украина на последних секундах вырвала победу над Чехией в матче Лиги наций

Украина на последних секундах вырвала победу над Чехией в матче Лиги нацийСборная Украины продемонстрировала характер в гостевом поединке против Чехии в рамках Лиги наций УЕФА.

На матч с Чехией Шевченко в стартовом составе выпустил шестерых игроков «Шахтера». На флангах атаки традиционно расположились Коноплянка и Ярмоленко, а роль единственного форварда досталась «бельгийцу» Яремчуку. Показательно, что впервые с февраля 2009 года в основе сборной не оказалось ни одного игрока «Динамо».

Дебют в Лиге наций для «сине-желтых» начался с пропущенного мяча – уже на четвертой минуте Кривцов пустил в штрафную Шика, а Пятов явно не ожидал, что форвард «Ромы» решится на удар с острого угла.

Украинцы моментально отреагировали на изменение счета и создали несколько убойных моментов. Увы, Яремчук трижды пробивал из выгодных позиций, но ни разу не попал в створ ворот.

Гости полностью владели инициативой и периодически в позиционных атаках беспокоили оборону Чехии. Постоянное давление на ворота хозяев принесло результат только перед свистком на перерыв – Марлос накрутил двух опекунов и отдал на Коноплянку, а Евгений убрал защитника и точно пробил в ближний угол. 18-й гол за сборную для полузащитника «Шальке».

Во втором тайме сценарий матча принципиально не изменился – Украина продолжила идти вперед, но голкипер Чехии Вацлик героически сдерживал мощную атаку гостей. Ярмоленко, Коноплянка, Малиновский, Цыганков, Селезнев… Сборная Украины в этот вечер создала моментов на три матча вперед.

К счастью, удача в концовке матча все-таки сыграла за украинцев. Цыганков навесил с фланга – мяч транзитом через вратаря и защитника чехов оказался в
ногах Зинченко, которому оставалось попасть в пустые ворота.

Сборная Украины берет три очка в первом матче Лиги наций и подтверждает свой статус фаворита группы. 9 сентября «сине-желтые» при пустых трибунах во Львове примут Словакию.

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Чехия - Украина 1:2
Голы: Шик, 4 - Коноплянка, 45+1, Зинченко, 90+3.

Чехия: Вацлик - Кадержабек, Калас, Г. Селассие, Брабец, Борил - Соучек, Сикора (Горжава, 90+2), Гушбауэр - Шик (Тецл, 84), Кременчик (Змргал, 46).

Украина: Пятов - Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Караваев - Степаненко, Малиновский - Ярмоленко (Зинченко, 66), Марлос, Коноплянка (Цыганков, 77) - Яремчук (Селезнев, 85).

Предупреждения: Гушбауэр, Соучек.
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 Теги: Лига наций УЕФА, сборная Украины, Чехия

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Сегодня, 00:08 » Автор: Иван Мартынов
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