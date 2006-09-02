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Украина U-21 обыграла Латвию в отборе на Евро-2019

Украина U-21 обыграла Латвию в отборе на Евро-2019Молодежная сборная Украины по футболу в Запорожье в тяжелом матче справилась с Латвией.

Для команды Александра Головко домашний матч начался по идеальному сценарию. На 21-й минуте Попов удачно подставил ногу под удар Шапаренко, а спустя семь минут Швед в чужой штрафной обыграл нескольких защитников и с нескольких метров пробил вратаря латышей.

«Сине-желтые» должны были забивать больше, но вместо этого во втором тайме за три минуты растеряли преимущество в два гола. Первый гол Маханьков пропустил со штрафного, а второй мяч влетел в ворота Украины после шального дальнего удара.

Задуматься о потере очков домашним трибунам не позволил Коваленко – полузащитник «Шахтера» коленом замкнул передачу с правого фланга в исполнении Тымчика.

До финального свистка украинцы едва ли не упустили победу. В одном из моментов от пропущенного гола хозяев спасла перекладина.

11 сентября молодежная сборная Украины в домашнем матче сыграет с Андоррой.

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Украина – Латвия 3:2
Голы: Попов, 21, Швед, 28, Коваленко, 65 – Федоровс, 60, Кигурс, 63

Украина U-21: Маханьков, Миколенко, Попов, Тымчик, Михайличенко, Коваленко, Шапаренко (Протасов, 83), Леднев, Вакулко, Швед (Третьяков, 64), Русин (Борячук, 59).

Турнирная таблица: Англия – 17, Нидерланды – 12, Украина – 11, Шотландия – 11, Латвия – 3, Андорра – 2.
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 Теги: Украина U-21, Головко, Коваленко

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Сегодня, 21:15 » Автор: Иван Мартынов
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