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Джокович и дель Потро – финалисты US Open

Джокович и дель Потро – финалисты US OpenНа Открытом чемпионате США по теннису определились финалисты в мужском одиночном разряде.

От первого полуфинала между Рафаэлем Надалем и Хуаном Мартином дель Потро ждали затяжной и драматичной борьбы, но потенциально один из лучших матчей турнира таковым не стал из-за травмы испанца. Надаль еще в первом сете начал жаловаться на боли в колене, а после поражения во второй партии решил, что продолжать встречу бессмысленно.

Дель Потро в первом сете дважды выходил вперед с брейком, однако каждый раз быстро отдавал свою подачу. В десятом гейме аргентинец не подал на партию, что не помешало ему практически образцово провести тайбрейк и повести в счете. Во втором сете Надаль стал играть авантюрно, дель Потро полностью контролировал ход игры и без проблем сделал решающий шаг к победе.

Хуан Мартин дель Потро впервые с 2009 года сыграет в финале турнира Большого шлема. Рафаэль Надаль во второй раз в сезоне и в третий раз в карьере не доиграл матч на Мэйджоре.

Хуан Мартин дель Потро (Аргентина, 3) – Рафаэль Надаль (Испания, 1) – 7:6 (3), 6:2, отказ Надаля

Во втором полуфинале Новак Джокович в трех сетах разбил Кеи Нисикори и взял реванш у японца за поражение на US Open на этой же стадии в 2014 году.

Нисикори за три коротких сета допустил 51 невынужденную ошибку и позволил Джоковичу сделать четыре брейка. Серб ни разу не отдал свою подачу, выиграв 80% розыгрышей с первого мяча.

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Новак Джокович повторил рекорд Джимми Коннорса, став восьмикратным финалистом американского Шлема. В воскресенье серб поспорит за свой третий титул в Нью-Йорке.

Новак Джокович (Сербия, 6) – Кеи Нисикори (Япония, 21) – 6:3, 6:4, 6:2
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 Теги: US Open-2018, Джокович, дель Потро

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Сегодня, 12:06 » Автор: Иван Мартынов
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