» » Серена Уильямс с грандиозным скандалом проиграла финал US Open
Раздел: Спорт  
0

Серена Уильямс с грандиозным скандалом проиграла финал US Open

Серена Уильямс с грандиозным скандалом проиграла финал US OpenЯпонская теннисистка Наоми Осака сенсационно обыграла Серену Уильямс в финале Открытого чемпионата США.

Уильямс-младшая и Осака в финале US Open проводили вторую очную встречу. В марте текущего года Серена в одном из первых поединков после возобновления карьеры в Майами без шансов проиграла молодой японке (3:6, 2:6).

Неслучайность той победы Осака начала подтверждать буквально с первого розыгрыша. Японка отлично справлялась с темпом Серены и вынуждала соперницу неоправданно рисковать. В первом сете финалистки заработали по два брейк-поинта, но если Осака реализовала оба своих шанса, то Уильямс осталась ни с чем и оказалась в одной партии от первого с 2011 года поражения в финале домашнего Шлема.

Во втором сете Серена за счет характера заставила себя заиграть лучше. В четвертом гейме американка после затяжной борьбы таки сделала брейк и прервала феноменальную серию Осаки, которая с учетом предыдущих матчей отыграла более 20 брейк-поинтов подряд. Казалось, теперь-то Уильямс перехватит инициативу, но уже в следующем гейме Серена допустила две двойных подряд и отдала свою подачу. Вдобавок американка сломала ракетку и по совокупности предупреждений получила штрафное очко. Осака быстро воспользовалась эмоциональным провалом соперницы и повела 4:3 с брейком.

На переходе Серена жестко поговорила с судьей матча Карлосом Рамосом, обвинив того в воровстве и предвзятом отношении. Рефери не стал церемониться с именитой теннисисткой и выписал ей штраф в один гейм. Так Осака оказалась в одном шаге от сенсационной победы. Японке оставалось подать на титул, с чем она уверенно справилась.

Читайте также: Серена Уильямс и Осака определят чемпионку US Open

Наоми Осака стала первой японской чемпионкой турнира Большого шлема в одиночном разряде. Крупнейшая победа в карьере принесла 20-летней теннисистке 3,8 миллиона долларов призовых и 2000 рейтинговых очков, что сделает ее седьмой ракеткой мира.

Серена Уильямс (США, 17) – Наоми Осака (Япония, 20) – 2:6, 4:6
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: US Open-2018, Серена Уильямс, Осака

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:42 » Автор: Иван Мартынов
     192
     0

Похожие новости по теме

Серена Уильямс и Осака определят чемпионку US Open Серена Уильямс и Осака определят чемпионку US Open

На Открытом чемпионате США по теннису определилась пара финалистов в женском одиночном разряде.

Серена Уильямс – семикратная чемпионка Australian Open Серена Уильямс – семикратная чемпионка Australian Open

Титулованная американская теннисистка Серена Уильямс в финале Открытого чемпионата Австралии обыграла старшую сестру Винус.

Анжелик Кербер – чемпионка Australian Open-2016 Анжелик Кербер – чемпионка Australian Open-2016

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер в финале Открытого чемпионата Австралии сенсационно обыграла Серену Уильямс.

Серена Уильямс – победительница Australian Open-2015 Серена Уильямс – победительница Australian Open-2015

Первая ракетка мира Серена Уильямс в 19-й раз в своей карьере выиграла турнир серии Большого шлема – американка стала шестикратной победительницей Открытого чемпионата Австралии, разобравшись в финале с Марией Шараповой.

Australian Open-2015: Серена Уильямс и Шарапова разыграют титул Australian Open-2015: Серена Уильямс и Шарапова разыграют титул

На Открытом чемпионате Австралии в женском одиночном разряде определились финалисты – титул в Мельбурне, статус первой ракетки мира и три миллиона долларов призовых разыграют Серена Уильямс и Мария Шарапова.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх