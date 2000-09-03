Серена Уильямс с грандиозным скандалом проиграла финал US Open

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Уильямс-младшая и Осака в финале US Open проводили вторую очную встречу. В марте текущего года Серена в одном из первых поединков после возобновления карьеры в Майами без шансов проиграла молодой японке (3:6, 2:6).Неслучайность той победы Осака начала подтверждать буквально с первого розыгрыша. Японка отлично справлялась с темпом Серены и вынуждала соперницу неоправданно рисковать. В первом сете финалистки заработали по два брейк-поинта, но если Осака реализовала оба своих шанса, то Уильямс осталась ни с чем и оказалась в одной партии от первого с 2011 года поражения в финале домашнего Шлема.Во втором сете Серена за счет характера заставила себя заиграть лучше. В четвертом гейме американка после затяжной борьбы таки сделала брейк и прервала феноменальную серию Осаки, которая с учетом предыдущих матчей отыграла более 20 брейк-поинтов подряд. Казалось, теперь-то Уильямс перехватит инициативу, но уже в следующем гейме Серена допустила две двойных подряд и отдала свою подачу. Вдобавок американка сломала ракетку и по совокупности предупреждений получила штрафное очко. Осака быстро воспользовалась эмоциональным провалом соперницы и повела 4:3 с брейком.На переходе Серена жестко поговорила с судьей матча Карлосом Рамосом, обвинив того в воровстве и предвзятом отношении. Рефери не стал церемониться с именитой теннисисткой и выписал ей штраф в один гейм. Так Осака оказалась в одном шаге от сенсационной победы. Японке оставалось подать на титул, с чем она уверенно справилась.Наоми Осака стала первой японской чемпионкой турнира Большого шлема в одиночном разряде. Крупнейшая победа в карьере принесла 20-летней теннисистке 3,8 миллиона долларов призовых и 2000 рейтинговых очков, что сделает ее седьмой ракеткой мира.Серена Уильямс (США, 17) –– 2:6, 4:6