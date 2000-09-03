Раздел: Спорт
Лига наций. Украина – Словакия. Анонс матча
Сборная Украины на пустой «Арене-Львов» проведет второй матч группового этапа Лиги наций УЕФА.
Главная команда страны приятно удивила качеством игры в выездном матче против Чехии, пусть и волевая победа была добыта в компенсированное время после грубой ошибки обороны хозяев. Учитывая скоротечность группового раунда (а будет сыграно всего четыре матча), «сине-желтые» сделали большой шаг к плей-офф, а в случае успеха в сегодняшнем поединке команда Андрея Шевченко на 60-70% обеспечит себе выход из группы.
В домашнем матче против крепкой Словакии сборная попробует переписать историю своих выступлений под руководством нынешнего наставника. Шевченко еще ни разу не одерживал две победы в спаренных матчах. Пожалуй, самый показательный момент произошел в сентябре прошлого года, когда Украина в великолепном стиле в Харькове обыграла Турцию (2:0), но тут же провалила выездной матч против Исландии (0:2), в котором могла практически гарантировать себе путевку на чемпионат мира.
На тренировке перед Словакией Шевченко в стартовом составе в центре защиты вместо Кривцова наигрывал динамовца Бурду, не исключено, что в основе выйдет и Цыганков, а Ярмоленко станет главным джокером сборной со скамейки запасных.
Словакия по многим параметрам выглядит посильней Чехии – команда Яна Козака, ведомая именитым полузащитником «Наполи» Мареком Хамшиком, за счет сыгранности, качественной обороны и быстрых контратак способна создать проблемы многим топ-сборным Европы. Практически все игроки словаков из стартовой обоймы представляют ведущие чемпионаты континента, а перспективную молодежь держат в тонусе опытные Хамшик, Шкртел и Куцка.
Читайте также: Лига наций: Украина стартует в дивизионе B
Предварительные составы:
Украина: Пятов – Караваев, Бурда, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко, Малиновский – Цыганков, Марлос, Коноплянка – Яремчук
Словакия: Дубравка - Пекарик, Шкртел, Шкриняр, Губочан - Куцка, Лоботка, Хамшик, Руснак, Мак – Немец
Трансляция: ТРК «Украина» и «Футбол 1», 16:00
Прогноз: 2:1
Главная команда страны приятно удивила качеством игры в выездном матче против Чехии, пусть и волевая победа была добыта в компенсированное время после грубой ошибки обороны хозяев. Учитывая скоротечность группового раунда (а будет сыграно всего четыре матча), «сине-желтые» сделали большой шаг к плей-офф, а в случае успеха в сегодняшнем поединке команда Андрея Шевченко на 60-70% обеспечит себе выход из группы.
В домашнем матче против крепкой Словакии сборная попробует переписать историю своих выступлений под руководством нынешнего наставника. Шевченко еще ни разу не одерживал две победы в спаренных матчах. Пожалуй, самый показательный момент произошел в сентябре прошлого года, когда Украина в великолепном стиле в Харькове обыграла Турцию (2:0), но тут же провалила выездной матч против Исландии (0:2), в котором могла практически гарантировать себе путевку на чемпионат мира.
На тренировке перед Словакией Шевченко в стартовом составе в центре защиты вместо Кривцова наигрывал динамовца Бурду, не исключено, что в основе выйдет и Цыганков, а Ярмоленко станет главным джокером сборной со скамейки запасных.
Словакия по многим параметрам выглядит посильней Чехии – команда Яна Козака, ведомая именитым полузащитником «Наполи» Мареком Хамшиком, за счет сыгранности, качественной обороны и быстрых контратак способна создать проблемы многим топ-сборным Европы. Практически все игроки словаков из стартовой обоймы представляют ведущие чемпионаты континента, а перспективную молодежь держат в тонусе опытные Хамшик, Шкртел и Куцка.
Читайте также: Лига наций: Украина стартует в дивизионе B
Предварительные составы:
Украина: Пятов – Караваев, Бурда, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко, Малиновский – Цыганков, Марлос, Коноплянка – Яремчук
Словакия: Дубравка - Пекарик, Шкртел, Шкриняр, Губочан - Куцка, Лоботка, Хамшик, Руснак, Мак – Немец
Трансляция: ТРК «Украина» и «Футбол 1», 16:00
Прогноз: 2:1
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