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Лига наций. Украина – Словакия. Анонс матча

Лига наций. Украина – Словакия. Анонс матчаСборная Украины на пустой «Арене-Львов» проведет второй матч группового этапа Лиги наций УЕФА.

Главная команда страны приятно удивила качеством игры в выездном матче против Чехии, пусть и волевая победа была добыта в компенсированное время после грубой ошибки обороны хозяев. Учитывая скоротечность группового раунда (а будет сыграно всего четыре матча), «сине-желтые» сделали большой шаг к плей-офф, а в случае успеха в сегодняшнем поединке команда Андрея Шевченко на 60-70% обеспечит себе выход из группы.

В домашнем матче против крепкой Словакии сборная попробует переписать историю своих выступлений под руководством нынешнего наставника. Шевченко еще ни разу не одерживал две победы в спаренных матчах. Пожалуй, самый показательный момент произошел в сентябре прошлого года, когда Украина в великолепном стиле в Харькове обыграла Турцию (2:0), но тут же провалила выездной матч против Исландии (0:2), в котором могла практически гарантировать себе путевку на чемпионат мира.

На тренировке перед Словакией Шевченко в стартовом составе в центре защиты вместо Кривцова наигрывал динамовца Бурду, не исключено, что в основе выйдет и Цыганков, а Ярмоленко станет главным джокером сборной со скамейки запасных.

Словакия по многим параметрам выглядит посильней Чехии – команда Яна Козака, ведомая именитым полузащитником «Наполи» Мареком Хамшиком, за счет сыгранности, качественной обороны и быстрых контратак способна создать проблемы многим топ-сборным Европы. Практически все игроки словаков из стартовой обоймы представляют ведущие чемпионаты континента, а перспективную молодежь держат в тонусе опытные Хамшик, Шкртел и Куцка.

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Предварительные составы:

Украина: Пятов – Караваев, Бурда, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко, Малиновский – Цыганков, Марлос, Коноплянка – Яремчук
Словакия: Дубравка - Пекарик, Шкртел, Шкриняр, Губочан - Куцка, Лоботка, Хамшик, Руснак, Мак – Немец

Трансляция: ТРК «Украина» и «Футбол 1», 16:00

Прогноз: 2:1
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 Теги: Лига наций УЕФА, сборная Украины, Словакия

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Сегодня, 11:41 » Автор: Иван Мартынов
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