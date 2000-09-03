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Украина обыграла Словакию и приблизилась к плей-офф Лиги наций

Украина обыграла Словакию и приблизилась к плей-офф Лиги нацийСборная Украины во Львове благодаря позднему голу с пенальти во втором матче группового этапа Лиги наций разобралась со Словакией.

Первый тайм обе команды провели максимально осторожно. Украина запомнилась серией откровенно неудачных дальних ударов от Степаненко и Ракицкого, неплохим выстрелом Малиновского со штрафного и упущенным шансом Яремчука, пробившего из перспективной позиции точно в руки голкиперу. Словаки у чужих ворот также не блистали, уйдя на перерыв без ударов в створ ворот Пятова.

Во втором тайме сценарий матча не изменился – обе команды надежно действовали у своих ворот и создавали минимум остроты в атаке. Для Украины все изменилось на 78-й минуте, когда Шевченко вместо малопродуктивного Коноплянки бросил в бой Цыганкова. Капитан «Динамо» спустя две минуты заработал пенальти, а Ярмоленко с 11-метровой отметки не без доли везения, но все-таки пробил Дубравку.

До финального свистка Украина пережила несколько неприятных моментов. Так, на 89-й минуте Пятов после подачи углового отбил неприятный удар, а Ярмоленко самоотверженно подставился под добивание.

Следующий матч в Лиге наций сборная Украины проведет 16 октября против Чехии. В случае победы «сине-желтые» досрочно выиграют свою группу и выйдут в плей-офф турнира.

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Украина - Словакия 1:0
Гол: Ярмоленко, 81 (с пенальти)

Украина: Пятов - Караваев, Бурда, Ракицкий, Матвиенко - Малиновский (Зинченко, 71), Степаненко (Сидорчук, 86), Марлос - Ярмоленко, Яремчук, Коноплянка (Цыганков, 78).

Словакия: Дубравка - Шатка, Шкртел, Шкриниар, Губочан - Куцка (Грегуш, 79), Лоботка - Мак, Гамшик, Вайсс (Руснак, 70) - Немец (Дуда, 66).

Предупреждения: Коноплянка, Сидорчук - Губочан, Дуда

Турнирная таблица: Украина – 6, Чехия – 0, Словакия – 0.
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 Теги: Лига наций УЕФА, сборная Украины, Словакия

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Сегодня, 17:57 » Автор: Иван Мартынов
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